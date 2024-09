L'oroscopo di martedì 24 settembre è pronto ad anticipare cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno zodiacale. La Luna si appresterà a transitare nella casa del Cancro, rendendo queste 24 ore emotive e introspettive. Molti ricercheranno un forte comfort familiare oltre che sicurezza di sé. Al primo posto in classifica c'è il Cancro, mentre il secondo posto spetta al Pesci e il terzo al divertente Scorpione. Andrà bene anche alla Bilancia, la quale avrà la fortuna dalla sua parte. Male il Capricorno, che chiude il cerchio della classifica facendo i conti con le proprie emozioni.

I peggiori della giornata secondo le stelle: male il Capricorno

Capricorno - 12°. È il momento di imparare a gestire meglio le vostre emozioni, soprattutto perché spesso vi lasciate trascinare dall'impulsività. Questo è un periodo complesso, in cui state mettendo in gioco tutta la vostra forza di volontà, ma ci sono giorni in cui vi sentite vacillare, stanchi e tentati di mollare tutto. Anche se sembra difficile, continuate a lottare, perché alcune situazioni si chiariranno presto. Non sottovalutate il supporto emotivo del partner o della famiglia, che saranno una grande fonte di conforto e stabilità per voi.

Vergine - 11°. Martedì potrebbe non essere il vostro giorno migliore: vi sentirete stanchi e svuotati, come se le forze vi stessero abbandonando.

Negli ultimi tempi, avete messo molta energia nelle vostre attività quotidiane, soprattutto se avete una famiglia da sostenere o delle responsabilità gravose. Se vivete da soli, potreste sentire il desiderio di tornare a casa dei genitori, un rifugio sicuro in cui sentirsi meno soli. Tuttavia, prima di prendere qualsiasi decisione o giudicare qualcuno, riflettete con attenzione.

In alcune situazioni, è meglio non immischiarsi, onde evitare problemi o incomprensioni.

Sagittario - 10°. C'è all'orizzonte la possibilità di dover prendere una pausa forzata dal lavoro o dallo studio, ma non temete: potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per ricaricare le batterie. Martedì sarà una giornata stressante, durante la quale la vostra pazienza verrà messa alla prova.

Anche se non siete soliti portare rancore, sarà importante per voi trovare la forza di perdonare e di lasciarvi alle spalle i torti subiti. L'amore e il sostegno della famiglia saranno preziosi in questo momento, ricordandovi che non siete soli e che potete contare su di loro per superare le difficoltà.

Ariete - 9°. Vi trovate a gestire situazioni spiacevoli, e a volte desiderereste che qualcuno vi aiutasse a risolverle. Vi sentite stanchi di combattere continuamente, e ciò che vi circonda, tra violenza e mancanza di rispetto, vi delude profondamente. Spesso vi trattenete dall'esprimere la vostra opinione, temendo di finire in discussioni stressanti e senza fine. Ma vi chiedete: vale davvero la pena di fare certi sacrifici?

Non sempre è necessario scontrarsi con il mondo, a volte è meglio scegliere con cura le battaglie da combattere.

I segni zodiacali con un martedì così così

Toro - 8°. Da questo momento inizierete a fare pace con una notizia amara ricevuta di recente. Forse avete perso una sfida o non avete ottenuto i risultati che speravate, ma ora è il momento di accettare la realtà e andare avanti. Se sentite che il percorso che avete intrapreso non porta da nessuna parte, non esitate a cambiare rotta: non è mai troppo tardi per fare scelte nuove. Non permettete che l’età vi limiti, il mondo è in continua evoluzione, e anche voi avete il diritto di reinventarvi quando lo ritenete necessario. Siate pronti a lasciare andare ciò che non vi serve più.

Gemelli - 7°. Negli ultimi tempi vi sentite particolarmente nervosi e ansiosi. La routine vi pesa, e c’è una parte di voi che desidera essere altrove, magari a fare qualcosa di più stimolante. In famiglia potreste sentirvi poco capiti, oppure, sul lavoro, c'è un compito che vi mette pressione e che vorreste terminare il prima possibile. In queste 24 ore, concentratevi sulle cose più urgenti e cercate di risolverle. Affrontare subito le incombenze più pesanti vi permetterà di alleggerirvi, come togliersi un peso dallo stomaco. Dopo questo piccolo sforzo, vi sentirete più leggeri e sereni.

Acquario - 6°. Questa sarà la giornata perfetta per fare un po' di ordine, sia dentro che fuori di voi. Avete accumulato molte cose nel tempo, sia oggetti materiali che pensieri ingombranti, ed è arrivato il momento di fare pulizia.

Liberarvi del superfluo vi permetterà di fare spazio a novità interessanti. Inoltre, potreste cominciare a pianificare qualcosa di speciale per il fine settimana, come una piccola gita fuori porta, un incontro romantico, oppure una serata piacevole con amici o parenti. Ricordatevi di non trascurare la vostra vena polemica, ma cercate di mantenerla sotto controllo per evitare discussioni inutili.

Leone - 5°. La vostra vita sembra essere una continua alternanza di alti e bassi, ma nonostante tutto continuate a non mollare. In queste 24 ore, potreste decidere di esplorare una nuova strada, sia sul piano sentimentale che personale o familiare. Il mese sta volgendo al termine e, con esso, arriva la necessità di resistere alla tentazione di spendere eccessivamente.

Le spese sono molte e gravano sul bilancio, ma con un po' di pazienza riuscirete a tenere tutto sotto controllo. Nonostante le difficoltà economiche, la giornata si prospetta interessante e piena di opportunità.

I più fortunati del giorno

Bilancia - 4°. Sarà una giornata particolarmente promettente per voi. Anche se fate fatica a crederci, la fortuna sarà dalla vostra parte e riuscirete a portare a termine molte cose grazie a una rinnovata energia. Avete dei sogni nel cassetto, e sembra che finalmente si stia aprendo la strada giusta per realizzarli. Continuate a coltivarli con costanza e vedrete presto i frutti del vostro impegno. Fate solo attenzione a non esagerare con le tentazioni alimentari, e mantenete una dieta equilibrata.

Inoltre, potrebbe arrivare un'opportunità economica inaspettata, quindi tenete gli occhi aperti per eventuali sorprese.

Scorpione - 3°. Amanti del divertimento e della spensieratezza, spesso vi ritrovate a ripensare con nostalgia ai tempi passati, quando tutto sembrava più facile e meno complesso. Questo martedì sarà all’insegna della serenità e del buon umore. Vi aspetta una giornata dinamica, in cui non ci sarà spazio per la noia. L'amore sarà particolarmente presente e potrebbe regalarvi momenti di grande intensità. Il vostro fascino sarà irresistibile e potreste sentirvi particolarmente ispirati a fare un piccolo azzardo, sia sul piano personale che professionale. Siate pronti a cogliere ogni opportunità.

Pesci - 2°. Questa sarà una giornata eccezionale per voi, in cui potrete osare e fare qualcosa che desideravate da tempo. Potreste essere in procinto di organizzare un viaggio importante per voi, che potrebbe realizzarsi entro la fine dell'anno. I vostri sogni stanno per prendere forma, quindi continuate su questa strada con fiducia e determinazione. Le coppie vivranno momenti di grande intesa, mentre i cuori solitari avranno l’occasione di buttarsi nella mischia e rompere il ghiaccio. Non abbiate paura di osare e di fare il primo passo.

Cancro - 1°. Finalmente la tregua che aspettavate! Questo martedì sarà una giornata ricca di opportunità da cogliere al volo. Vi sveglierete con il piede giusto e un’energia positiva vi accompagnerà per tutto il giorno.

Vi sentirete allegri e pieni di entusiasmo, pronti a portare avanti progetti che avevate accantonato o a dedicarvi a nuove iniziative. Nulla potrà turbarvi, e la vostra leggerezza sarà contagiosa. Sfruttate questo momento favorevole per vivere intensamente e ricordarvi di apprezzare ogni singolo attimo.