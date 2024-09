L'oroscopo della giornata di domenica 29 settembre vedrà un Acquario attivo e previdente in campo professionale, grazie al sostegno di Mercurio in trigono, mentre i Pesci saranno forse un po’ troppo stravaganti. Il Leone faticherà a sentirsi a suo agio con il partner, mentre l'Ariete godrà di un periodo abbastanza tranquillo.

Previsioni oroscopo domenica 29 settembre 2024 segno per segno

Ariete: ultima domenica del mese che vi vedrà abbastanza tranquilli e a vostro agio in campo sentimentale. Questo cielo vi guarda bene, e il vostro rapporto avrà poco o nulla da invidiare rispetto gli altri.

In campo professionale meglio non correre troppi rischi per il momento, considerato Mercurio e Marte in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna venire in vostro soccorso secondo l'Oroscopo. Il vostro rapporto non sarà comunque così affiatato, ciò nonostante questa domenica sarà un po’ di tranquilla per la vostra relazione di coppia. Nel lavoro riuscirete a gestire le vostre mansioni in maniera autonoma e convincente, grazie anche a Marte in sestile. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale meno soddisfacente del solito in questa giornata di domenica. Con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, non ci saranno tante occasioni per poter vivere un rapporto appagante, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In campo professionale avrete i mezzi per poter raggiungere nuove vette, ma dovrete dimostrare di essere capaci e preparati a tutto. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile dal segno della Vergine vi permetterà di comprendere meglio i sentimenti della persona che amate. Insieme a Venere in trigono, saprete bilanciare bene la vostra relazione tra momenti romantici e maturi.

Nel lavoro avrete bisogno di prendere le giuste decisioni in alcuni delicati progetti, che potrebbero incidere particolarmente sul risultato finale. Voto - 8️⃣

Leone: questa Venere in quadratura dal segno dello Scorpione vi metterà in difficoltà in campo amoroso. La Luna lascerà il vostro cielo, e con il partner, faticherete molto a comprendere le sue intenzioni.

Sul fronte professionale questo periodo sarà determinante per la vostra carriera professionale. Riflettete bene dunque sulle vostre scelte. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo intenso dal punto di vista professionale per voi nativi del segno. Sarete sempre impegnati in nuove iniziative, e con Marte in sestile dal segno del Cancro, vi sentirete pronti a tutto, sempre carichi di energie. In amore la Luna passerà nel vostro segno, e con Venere in buon aspetto, preparatevi a godere di una relazione di coppia formidabile. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di domenica positiva per voi. Questo cielo non sarà particolarmente influente in amore, ciò nonostante vi permetterà di godere di una relazione di coppia appagante e piacevole.

In campo professionale sarete capaci di gestire i vostri progetti in maniera magistrale grazie a Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in buon aspetto. Avrete modo di concludere bene la settimana, grazie al sostegno della Luna e di Venere. Se siete single non lasciatevi sfuggire le occasioni amorose che arriveranno. In campo professionale sarete produttivi e pronti a dimostrare le vostre capacità. Attenzione solo a non peccare di presunzione. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una domenica sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner, che non faranno affatto bene alla vostra relazione di coppia.

Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio, con idee e energie più che sufficienti per mettere a segno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo non particolarmente proficuo per quanto riguarda il lavoro a causa di Mercurio e Marte in cattivo aspetto. Avrete bisogno di lavorare su progetti dove siete già abbastanza ferrati per non commettere troppi errori. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi buone emozioni tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: cercherete di essere piuttosto previdenti in campo professionale in questa domenica di settembre. Mercurio vi aiuterà a gestire bene le vostre mansioni, evitando di commettere errori evitabili. In amore non avrete più la Luna contro, ma con Venere in quadratura faticherete a essere romantici o comprensivi nei confronti del partner.

Voto - 6️⃣

Pesci: il vostro atteggiamento stravagante potrebbe non far piacere alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Nonostante Venere favorevole, con la Luna in quadratura non godrete di un rapporto particolarmente affiatato. Nel lavoro vi prenderete il vostro tempo per completare le vostre mansioni, ottimizzando al meglio il risultato. Voto - 7️⃣