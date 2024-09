L'oroscopo della giornata di venerdì 19 settembre prevede una Bilancia un po’ fredda o distaccata dal partner a causa della Luna, mentre l'Ariete mostrerà maggiore empatia nei confronti del partner. Il Cancro sarà tonico e creativo al lavoro e il Sagittario non dovrà prendere decisioni affrettate, soprattutto al lavoro.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 19 settembre segno per segno

Ariete: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di mostrare maggiore empatia nei confronti del partner, nonostante il pianeta Venere sia contrario.

Non sarà un periodo pieno d'amore, ma potreste trovare la chiave per ridare vita a una relazione affiatata. Nel lavoro le energie a disposizione non saranno molte a causa di Marte. Ciò potrebbe compromettere la vostra prestazione in questo giovedì. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo interessante dal punto di vista professionale. Il periodo sarà adatto per costruire proficui progetti a lungo termine, trovando idee e soluzioni efficaci. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile. A questa calma piatta però, dovrete fare qualcosa che possa smuovere il romanticismo tra voi, pur senza superare certi limiti. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di giovedì discreta per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna sarà favorevole e vi aiuterà a comprendere meglio le emozioni del partner. Attenzione comunque a Venere contraria. In campo professionale avete voglia di concentrarvi su progetti che possono fare la differenza, ma con Mercurio in quadratura, non sarete sempre nelle condizioni adatte. Voto - 7️⃣

Cancro: dimostrerete di essere tonici e creativi in campo professionale grazie alla posizione favorevole di Marte, Mercurio e Saturno.

Le vostre idee saranno vincenti in questo periodo, con la possibilità di poter ottenere tanto da quel che fate. In amore, invece, non sarà il momento migliore per la vostra relazione di coppia. Avrete bisogno di un po’ di tempo per riuscire a mettere da parte eventuali conflitti con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata coinvolgente in campo sentimentale per voi del segno.

Le vostre emozioni nei confronti del partner saranno chiare e vi spingeranno a godere di momenti davvero romantici, soprattutto voi nati nella seconda decade. In campo professionale farete buoni passi avanti, ma non sarà ancora sufficiente per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata produttiva in campo lavorativo. La posizione favorevole di Marte e di Mercurio vi metterà nelle giuste condizioni per mettere insieme progetti di primo livello. In amore sarà un giovedì abbastanza piacevole per la vostra relazione di coppia. Anche voi single sarete spinti da questo cielo sereno e sufficientemente intrigante. Voto - 9️⃣

Bilancia: con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete potreste essere un po’ freddi o distaccati nei confronti del partner.

Non si aprirà un periodo di crisi, anche perché Venere sarà dalla vostra parte, ciò nonostante attenzione a non esagerare. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi, anche se le energie a disposizione non saranno moltissime. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale più che soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno. Anche se questo cielo non avrà molto da darvi, saprete come vivere una relazione di coppia intrigante e appagante. Nel lavoro sarà il vostro momento e non dovrete lasciarvi sfuggire le occasioni che avete. Voto - 9️⃣

Sagittario: avrete modo di mettere in risalto la vostra vita amorosa in questo periodo grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Single oppure no, mostrate alla vostra fiamma tutto il vostro amore. Nel lavoro attenzione a non prendere decisioni affrettate, considerato i pianeti Mercurio e Giove contro. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale difficile anche in questa giornata di giovedì. La Luna e Venere saranno contro di voi, e non sarà facile instaurare una buona intesa di coppia. In campo lavorativo potrete contare su Mercurio in buon aspetto per gestire bene le vostre mansioni, ciò nonostante, Marte contro non si escludono imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata produttiva a sufficienza. Questo cielo non sarà particolarmente influente nei vostri progetti professionali, a eccezione di Giove in trigono. I risultati delle vostre mansioni, saranno frutto del vostro impegno.

In amore ci penseranno la Luna e Venere in buon aspetto a dare un tocco di brio alla vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo stabile in campo amoroso. Vi sentirete abbastanza bene insieme alla persona che amate, ma attenzione a non chiedere troppo a chi vi sta accanto. Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣