L'oroscopo della giornata di venerdì 8 novembre vede un Acquario più apprensivo nei confronti del partner, aiutato dalla Luna in congiunzione, mentre i Gemelli cercheranno di essere più comprensivi in amore. Mercurio potrebbe confondere le idee alla Vergine, mentre questo venerdì richiederà pazienza al Toro.

Di seguito vi approfondiamo i dettagli per tutti i segni con le relative pagelle.

Previsioni oroscopo venerdì 8 novembre 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un buon fine settimana, consapevoli di un cielo piuttosto interessante.

Ci saranno alcune persone che metterete al primo posto in questo periodo, perché nell'ultimo periodo hanno dimostrato tanto nei vostri confronti. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti con risultati incoraggianti grazie a Marte e Mercurio, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario vi chiederà pazienza secondo l'Oroscopo. La vostra relazione di coppia non sarà così romantica in questo periodo, ciò nonostante sarete comunque in tempo per liberarvi da questo periodo negativo. In ambito professionale avrete tanti impegni a cui dedicarvi. Cercate solo di non fare troppe cose in una volta. Voto - 6️⃣

Gemelli: questo venerdì vi vedrà più comprensivi nei confronti del partner, grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario.

La vostra relazione di coppia però continua a non brillare, dunque non aspettatevi momenti estremamente romantici. In ambito lavorativo v'impegnerete tanto per raggiungere i vostri obiettivi, ma a volte dovrete accettare il fatto che alcuni progetti non sono realizzabili. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un cielo abbastanza sereno nei vostri confronti.

La Luna non sarà più contraria, e il vostro rapporto con il partner vi darà qualche soddisfazione in più In ambito professionale potrebbe essere un buon momento per fare chiarezza su alcune questioni professionali e trovare soluzioni più efficaci. Voto - 8️⃣

Leone: non sarà un venerdì eccezionale in ambito amoroso a causa della Luna in opposizione.

Venere continuerà a supportarvi dal segno amico del Sagittario, ma in questa giornata non aspettatevi forti emozioni. Nel lavoro invece continuerete il vostro cammino verso il successo, supportati da stelle come Mercurio e Marte. Voto - 7️⃣

Vergine: con Venere in quadratura dal segno del Sagittario, non ci saranno tante occasioni per vivere un rapporto affiatato. Vi sentirete stanchi di vedere sempre il lato negativo delle cose, ma per uscire da questo tunnel, dovrete riuscire a prendere la situazione in mano. Anche nel lavoro dovrete dimostrare di essere pronti a tutto, capaci di gestire gli incarichi che vi verranno affidati. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale luminosa in questo periodo per voi nativi del segno.

La Luna vi darà sostegno dal segno amico dell'Acquario, e con Venere in sestile, non mancheranno le occasioni per regalare attimi di felicità alla persona che amate. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, e dimostrerete di essere capace i poter gestire anche progetti più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di venerdì sottotono in amore per voi nativi del segno. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, faticherete a godere di un rapporto affiatato. A volte infatti, potrebbero esserci delle discussioni da gestire, e che richiederanno tempo per essere dissipate del tutto. Sul fronte professionale invece riuscirete a cavarvela abbastanza bene. Le cose stanno girando bene in questo periodo, e le vostre ambizioni potrebbero aumentare.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo d'oro per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Avrete occasioni straordinarie per consolidare il rapporto con il partner, oppure per costruire nuove relazioni sociali e sentimentali se siete single. Sul posto di lavoro farete importanti progressi in poco tempo, che vi stimoleranno a dare di più per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: vi dimostrerete abbastanza romantici nei confronti del partner in questa giornata di venerdì. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante vi sentirete abbastanza bene in compagnia delle persone che amate, pronti a godere di tutto il bello che ci sarà intorno a voi. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno impegno, ma la soddisfazione che potrete raggiungere sarà un buon motivo per non mollare.

Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete particolarmente apprensivi e romantici nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Anche voi single sarete più in vena di emozioni, e di dare maggior risalto alla vostra vita amorosa. In ambito lavorativo la vostra intraprendenza vi spingerà a fare di tutto per portare al successo i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere in quadratura dal segno del Sagittario continua a rendere difficile questo periodo in campo sentimentale. Avrete bisogno di comprendere più nell'intimo il vostro rapporto, affinché le cose possano funzionare. In ambito lavorativo avrete bisogno di avere una visione più chiara dei vostri progetti per poter prendere le giuste decisioni. Voto - 6️⃣