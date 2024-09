L'oroscopo della giornata di lunedì 23 settembre vede Venere arrivare nello Scorpione, segno che si dimostrerà più affettuoso e caloroso nei confronti del partner, mentre il Toro potrebbe assumere un atteggiamento scettico in amore. I Gemelli sentiranno il bisogno di cambiare qualcosa nel loro modo di fare al lavoro, mentre il Capricorno ritroverà serenità in amore.

Previsioni oroscopo lunedì 23 settembre 2024 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con un certo ottimismo. L'astro argenteo vi sorriderà dal segno dei Gemelli, ma soprattutto, Venere smetterà di essere contrario.

Avrete modo di ricostruire il vostro legame con il partner, con impegno, pazienza, e un po’ di sano romanticismo. Nel lavoro avrete buone conoscenze, che però dovrete sapere mettere in pratica. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni che vedono un cielo più aspro. Con Venere in opposizione dal segno dello Scorpione, il vostro modo di amare potrebbe farsi più rigido. Non sempre sarete così ben disposti verso la persona che amate, anche a causa del vostro scetticismo. In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, dimostrando di avere le capacità per poter ambire in alto. Voto - 7️⃣

Gemelli: nonostante Venere non sia nelle vostre corde, ci sarà la Luna a farne le veci, permettendovi di vivere ancora una volta una relazione di coppia dolce e appagante, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito professionale sarà importante raggiungere certi obiettivi, ma dovrete dimostrare di avere le competenze necessarie. Per farlo, sarà necessario cambiare qualcosa nel vostro modo di fare. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti. L'arrivo di Venere in trigono dal segno dello Scorpione, vi permetterà di ridare vita alla vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete ancora in tempo per conquistare la vostra fiamma. In campo professionale sarete alla ricerca di nuove soluzioni per i vostri progetti, e forse, con un po’ di ottimismo, potreste trovare qualcosa di interessante. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni che vedono la Luna sostare nel segno dello Scorpione. Il rapporto con la persona che amate potrebbe farsi un po’ più cupo, ma avrete ancora qualche occasione per cercare di stare bene insieme.

In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee, che possano aprire la strada verso nuove opportunità. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vede Venere spostarsi in una posizione più favorevole. Questo lunedì però, non vi riserverà molte sorprese con il partner, considerato la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, grazie alle energie di Marte e le buone idee da parte di Mercurio. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un lunedì di cambiamenti, ma non per questo le cose andranno male. Perderete il sostegno di Venere, ma con la Luna in congiunzione avrete ancora interessanti occasioni per conquistare la vostra fiamma. In campo professionale bilanciate bene le energie a disposizione.

In questo modo, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi senza arrivare a fine giornata sfiniti. Voto - 8️⃣

Scorpione: Venere arriverà nel vostro segno. Il prossimo periodo sarà decisamente più interessante dal punto di vista sentimentale, e vi regalerà emozioni da vivere con la persona che amate. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti in maniera chiara e precisa, grazie al sostegno di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Sagittario: la settimana non inizierà bene a causa della Luna in opposizione. Anche Venere non sarà più dei vostri, e potreste attraversare un periodo un po’ confusionario in amore, che per fortuna non durerà a lungo. Nel lavoro dovrete essere pazienti, e cercare di costruire il vostro successo un passo alla volta.

Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo in risalita. Dopo una lunga parentesi che vedeva Venere in cattivo aspetto, adesso le cose miglioreranno per la vostra relazione di coppia. Ritroverete serenità con il partner, costruendo un rapporto più interessante. Nel lavoro sarete precisi e affidabili grazie a Mercurio, ma con Marte in opposizione potreste fare dei sacrifici per raggiungere questi obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che purtroppo tende a peggiorare. Anche se la Luna sarà favorevole, con l'arrivo di Venere in quadratura, il vostro rapporto non sarà sempre così romantico, soprattutto per voi nati nella prima decade. In campo lavorativo i vostri progetti andranno avanti, anche se il vostro entusiasmo potrebbe calare un po’.

Voto - 6️⃣

Pesci: l'arrivo di Venere nel segno amico dello Scorpione segnerà l'inizio di una netta ripresa in amore, anche se comincerà un po’ a rilento, complice la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. In ogni caso, preparatevi a costruire un rapporto migliore con la persona che amate. Nel lavoro avrete ancora qualche difficoltà a causa di Mercurio, ma con Marte in trigono non vi arrenderete. Voto - 7️⃣