L'oroscopo della giornata di mercoledì 2 aprile vede il Cancro affrontare a viso aperto i propri progetti professionali, pur di riuscire a raggiungere i propri obiettivi, mentre il Leone dovrà farsi avanti per conquistare il cuore della persona che ama. I nati Scorpione si mostreranno propositivi, ma dovranno anche essere organizzati, mentre i Gemelli non dovranno imporsi a tutti i costi.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 aprile 2025 e classifica

Ariete: sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità in campo professionale in questa giornata di mercoledì.

Questo cielo sarà abbastanza discreto, e vi permetterà di trovare buone soluzioni per i vostri progetti. Sul fronte amoroso il vostro rapporto sarà affiatato, anche nei momenti più semplici della giornata. Voto - 8️⃣

Toro: il rapporto con il partner vi regalerà dolci soddisfazioni. La Luna e Venere vi sorrideranno, e voi avrete grande cura e attenzione nei confronti della persona che amate. In quanto al lavoro non abbiate fretta: avete tutte le carte in regola per raggiungere risultati grandiosi. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale solamente sufficiente in questo mercoledì di aprile. La Luna sarà dalla vostra parte, ma con Venere in quadratura dovrete far fronte ad un rapporto poco affiatato.

Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non imporre la vostra volontà ad ogni costo, perchè non sempre avrete le capacità per gestire certe mansioni. Voto - 6️⃣

Cancro: affronterete a viso aperto le vostre iniziative professionali in questo periodo. Queste stelle saranno dalla vostra parte, e non avrete paura dei tanti ostacoli da superare per raggiungere il successo.

In amore la vostra relazione andrà nella direzione giusta grazie a Venere. Se siete single potrebbero crearsi situazioni intriganti per fare conquiste. Voto - 8️⃣

Leone: l'amore assumerà un'importanza più grande in questo periodo, soprattutto per voi cuori solitari. Per conquistare il cuore della persona che amate, dovrete farvi avanti, e dimostrare le vostre emozioni.

Sul posto di lavoro questo periodo sarà impegnativo, ma utile per avere entrate extra e poter pensare più in grande. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali purtroppo difficili per voi. Queste stelle saranno contro di voi, e non vi daranno molte occasioni. Attenzione a non essere buoni con chi non vi ha dimostrato tanto. Sul posto di lavoro non sarete così sicuri delle vostre decisioni. Meglio revisionare le vostre idee prima di trasformarle in pratica. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì discreta in amore. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in opposizione non ci saranno importanti occasioni romantiche. Concentratevi a risolvere eventuali dispute in corso. Sul posto di lavoro attenzione a non correre troppi rischi, che possono mettervi in una posizione scomoda.

Voto - 6️⃣

Scorpione: vi sentirete parecchio propositivi in campo professionale, dimostrandovi sempre all'altezza della situazione grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto. In amore, single oppure no, sarà un periodo d'oro per la vostra vita sentimentale, fatto di momenti intensi con il partner, o di intriganti conoscenze per i cuori solitari. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale poco attraent, soprattutto in questo periodo di Luna contraria. Il vostro atteggiamento nei confronti del partner non sarà così affiatato, anche a causa di alcune divergenze che non riuscite a scrollarvi di dosso. In quanto al lavoro avrete bisogno di risorse in più per poter gestire progetti più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo periodo vi vedrà abbastanza attivi in amore grazie a Venere in sestile.

Trattenere le parole, soprattutto quelle romantiche, non vi sarà d'aiuto, anzi, cercate di dimostrare con maggior fermezza le vostre emozioni. In quanto al lavoro, le idee non mancheranno, ma con Marte in opposizione, le energie non saranno molte. Voto - 7️⃣

Acquario: una bella Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli accenderà questo mercoledì di aprile. Lasciarsi andare alle emozioni sarà possibile, anche per voi single, nel tentativo di costruire un nuovo rapporto. Sul fronte professionale i vostri progetti saranno sulla strada giusta, ma non siate troppo precipitosi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale meno appetibile in questa giornata di mercoledì a causa della Luna in quadratura.

Venere sarà dalla vostra parte, ma non ci sarà sempre un ottimo feeling con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In campo professionale potrete ambire in alto grazie a Marte e Mercurio. Grandi risultati saranno a portata di mano. Voto - 8️⃣