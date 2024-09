Arriva il mese di ottobre e l'oroscopo è intenso per molti segni zodiacali. C'è chi farà i conti con un amore deludente, chi ringiovanirà grazie al proprio partner e chi ancora preferirà concentrare tutti i propri sforzi su tutt'altra questioni familiari o professionali. La classifica mensile sorride alla Bilancia, al 1° posto e con un sacco di opportunità attorno a sé. Al contrario, il Capricorno farà i conti con allontanamenti e tensioni.

I peggiori del mese secondo le stelle

12° Capricorno - La sfera sentimentale potrebbe risultare deludente, con una passione quasi inesistente.

Le coppie rischiano di vivere momenti di fiacchezza. Questo potrebbe portare a tensioni o allontanamenti. Dal punto di vista lavorativo, però, le cose andranno meglio: sarete incentrati sulla vostra carriera e sui risparmi, determinati a raggiungere degli obiettivi concreti. Preparatevi a ridurre le spese per pianificare un grande acquisto o investimento. Per quanto riguarda la salute, dovrete fare attenzione a non trascurare il vostro benessere fisico, poiché i malanni di stagione potrebbero colpirvi facilmente.

11° Sagittario - In questo periodo, l’umore potrebbe variare sensibilmente: ci saranno giornate in cui vi sentirete giù di morale e altre in cui sarete pieni di energia e ottimismo.

Sarà importante prendervi cura della vostra alimentazione, evitando diete eccessivamente restrittive o cibi poco salutari. Anche se tendete a soffrire il freddo, sarà essenziale trascorrere del tempo all’aria aperta, per rafforzare il vostro sistema immunitario. Il lavoro potrebbe subire qualche rallentamento, e potreste perdere temporaneamente l’ispirazione, ma ci saranno comunque serate memorabili e ricche di avventura.

Non abbiate paura di lanciarvi in nuove esperienze, poiché saranno proprio queste a riportare la vivacità nella vostra vita quotidiana.

10° Vergine - Questo periodo porterà con sé una serie di cambiamenti significativi, sia nella vostra vita personale che in quella delle persone che vi circondano. Vi renderete conto che è il momento di evolversi e di affrontare nuove sfide, anche se in alcune giornate vi sentirete più stanchi e apatici.

Vi basterà tenere a mente che ogni sforzo sarà ripagato. Dopo aver superato queste grosse difficoltà, vi sentirete rinati e più forti di prima. Il lavoro traballa, specie per chi fa è impiegato in fabbrica o collabora a chiamata. Anche l'amore non andrà a gonfie vele. Forse vi interessa una persona pressoché irraggiungibile. Qualcosa vi frena dalla conquista, forse la timidezza o il fatto di non sentirsi all'altezza. Lavorate sulla vostra autostima e cercate di sbloccarvi. Le sorprese sentimentali e familiari potrebbero riempire il vostro cuore di gioia. Dovreste provare a stringere nuove amicizie, anche attraverso i social.

9° Acquario - Avete grandi sogni e aspirazioni. Anche se, forse, attualmente il cammino potrebbe sembrare difficile, sapete che puntando in alto riuscirete a ottenere almeno il minimo indispensabile.

Sarà il mese del dentro o fuori. Non tollererete più interferenze altrui nella vostri vita sentimentale. Sarà anche un periodo di crescita personale, con soddisfazioni che arriveranno poco a poco. Persino chi è in pensione o in cassa integrazione potrà approfondire delle nuove passioni o magari rispolverare dei vecchi interessi. Alcuni di voi potrebbero riprendere gli studi, cimentarsi in un nuovo hobby o dedicarsi a un progetto creativo. Dal punto di vista della salute, cercate di non sottovalutare lo stress e di ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Previsioni zodiacali di ottobre

8° Ariete - Questo periodo autunnale, che amate particolarmente, sarà un'ottima occasione per rigenerarvi e apprezzare la freschezza della stagione.

Anche se potreste sentirvi più affaticati a causa delle giornate che si accorciano, le notti saranno un vero toccasana, permettendovi di riposare profondamente. Le vostre serate saranno spesso all'insegna del relax, magari davanti alla tv con del buon cibo e una coperta. Chi ha una famiglia con cui condividere questi momenti vivrà attimi sereni in un clima di armonia e complicità. Chi, invece, è concentrato su studio o lavoro, dovrà fare uno sforzo per restare al passo con i propri impegni. Potrebbe non essere semplice, specialmente quando le responsabilità si accumulano. Un momento di svago potrebbe arrivare sotto forma di una sessione di shopping. Alcuni di voi potrebbero anche dover affrontare controlli medici o piccoli interventi, ma niente di preoccupante.

Dal punto di vista sentimentale, non sarà un periodo particolarmente favorevole per nuovi incontri. Tuttavia, vi saranno ottime opportunità in campo lavorativo o nei colloqui professionali, che potrebbero portare a buoni risultati.

7° Leone - Sarà un ottobre in cui vi troverete a gestire sia momenti piacevoli che situazioni più complesse, ma tutto ciò vi permetterà di crescere e fare esperienza. Potrebbe presentarsi l’opportunità di iniziare una nuova attività o un progetto che catturerà il vostro interesse e vi permetterà di esprimere la vostra creatività. Tuttavia, dovrete anche rivedere alcuni aspetti pratici della vostra vita, come la gestione delle finanze, poiché potrebbe esserci qualche dettaglio da correggere.

Ci saranno anche momenti positivi, come sorprese inaspettate che renderanno più vivace il vostro quotidiano. Pian piano, potreste perdere l’entusiasmo per uscire e preferire le serate in casa, coccolati dal calore domestico. I più giovani si appassioneranno a nuove serie tv o passatempi che li terranno impegnati fino a tarda notte. Non dimenticate, però, di prendervi cura del vostro benessere fisico e di seguire un’alimentazione sana, per evitare fastidiosi malanni.

6° Scorpione - La salute vostra e dei vostri cari potrebbe essere motivo di preoccupazione, ma alla fine tutto si risolverà per il meglio. Questo sarà un momento ideale per staccare la spina e dedicare più tempo a voi stessi, dopo un lungo periodo in cui vi siete messi da parte per dare priorità agli altri.

Chi studia dovrà affrontare prove e verifiche importanti, sarà necessario mantenere alta la concentrazione. Qualcosa attorno a voi inizierà a cambiare, e sarà essenziale saper giocare d’anticipo per non farsi trovare impreparati. Le coppie potranno vivere momenti di grande passione, mentre per chi è single potrebbero esserci interessanti incontri inaspettati. Inoltre, potrebbe capitarvi di ricevere visite inaspettate da persone a cui tenete particolarmente.

5° Pesci - Grandi novità e cambiamenti vi attendono. Riguarderanno sia la sfera privata che professionale. Avete davvero bisogno di una grossa scossa, perché la vostra vita attualmente non vi appaga. Dei progetti importanti stanno per prendere forma.

Le stelle ottobrine vi schiariranno le idee permettendovi di prendere delle decisioni significative. Anche se magari sognate incontri e relazioni perfette, è importante mantenere i piedi per terra e non lasciarsi trasportare da illusioni. Puntate alla concretezza. Non fidatevi di tutti i vostri amici, perché qualcuno non sembra desiderare il vostro bene. Un viaggio non sarà da escludere. In ambito lavorativo, ci saranno alcuni ostacoli e imprevisti che potrebbero rallentare il vostro percorso, ma con un po' di creatività e determinazione riuscirete a superarli. Preparatevi anche a cambiamenti positivi in famiglia, con eventi o notizie che vi riempiranno di gioia.

I segni zodiacali con oroscopo al top

4° Toro - Anche se questo periodo si sta rivelando complesso e impegnativo, voi lo state affrontando con grande determinazione e spirito battagliero. Saranno diverse le questioni da risolvere, e potreste trovarvi a gestire situazioni importanti che richiedono attenzione e cura. Il vostro tempo sarà equamente diviso tra casa, lavoro e famiglia, e anche chi vive da solo troverà molte occupazioni e attività da gestire. Sentite il bisogno di un nuovo stimolo nella vostra vita, e questo è il momento giusto per dedicarsi a progetti a lungo termine, anche se potreste incontrare difficoltà nel mantenere la costanza. L’amore di coppia, in particolare per chi sta insieme da molti anni, rischia di cadere nell’abitudine e nell’apatia, sarà essenziale trovare modi per mantenere viva la passione e rafforzare la comunicazione con il partner.

È probabile che vi troviate a fare dei piccoli viaggi o spostamenti, anche se alcuni imprevisti potrebbero cambiare i vostri piani.

3° Gemelli - Questo sarà un periodo molto piacevole, caratterizzato da un senso di calore emotivo che vi avvolgerà grazie all’amore e all’amicizia. Metterete via le cose estive e vi preparerete per la stagione fredda, con un tocco di nostalgia ma anche con la voglia di affrontare nuove emozioni. Sorprese inattese potrebbero rendere più emozionante la vostra vita quotidiana, sia per chi è single che per chi è in coppia. Anche se non mancheranno piccole discussioni, queste non comprometteranno l'armonia generale. Chi ha figli si renderà conto di quanto siano cresciuti e maturati, e questo potrebbe portarvi a riflettere sul vostro ruolo di genitori.

Gli adulti più giovani e coloro che sono single o separati dovranno rimboccarsi le maniche e impegnarsi, sia in campo lavorativo che nelle relazioni personali. Sarà un periodo particolarmente interessante anche per quanto riguarda il vostro aspetto fisico: potreste decidere di apportare cambiamenti significativi al vostro stile o alla vostra immagine.

2° Cancro - Vi attendono importanti soddisfazioni sia a livello professionale che personale. Sarete molto concentrati sul lavoro o sullo studio, determinati a raggiungere quei grandi obiettivi che vi siete prefissati. Sarà essenziale mantenere un equilibrio tra vita professionale e personale, per evitare di trascurare la famiglia e il partner. Potreste anche iniziare a pianificare progetti futuri a lungo termine, magari legati a eventi familiari o sociali. Con l’arrivo dei primi freddi, vi sentirete più inclini a concedervi momenti di relax, magari avvolti in una coperta con una bevanda calda. L’amore, soprattutto verso la fine del periodo, potrebbe risvegliare in voi un senso di giovinezza interiore, riportandovi quella leggerezza che tanto vi manca. Chi è lontano dal proprio partner avrà finalmente l’opportunità di ricongiungersi, e ciò rafforzerà il legame affettivo. Fertilità alle stelle, ma prendetevi il vostro tempo prima di fare il grande passo.

1° Bilancia - Opportunità in ogni dove. Fatevi trovare pronti a cogliere al volo ogni occasione che si presenterà alla vostra porta. Sarà un ottobre favorevole per dedicarsi a progetti personali, come la ristrutturazione della casa o la cura della propria persona. Potreste anche decidere di partire per una destinazione stimolante, o magari di prenderete parte a un evento memorabile. Questo periodo sarà anche caratterizzato da un aumento della vostra cerchia sociale: nuove conoscenze e relazioni arricchiranno la vostra vita. Nonostante non siate noti per essere il segno più socievole, sentirete il bisogno di aprirvi agli altri e di esplorare nuove dinamiche relazionali. Passione e romanticismo non mancheranno, e potrete vivere momenti intensi, sia emotivamente che fisicamente.