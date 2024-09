L'oroscopo della giornata di sabato 14 settembre vede una Vergine più audace e coraggiosa in campo professionale, spinta da Mercurio in congiunzione, mentre l'Acquario potrà alzare la testa, non solo in amore. La logica aiuterà il Toro a trovare soluzioni efficaci per i propri progetti, mentre Marte smorzerà un po’ l'entusiasmo degli Ariete.

Previsioni oroscopo sabato 14 settembre 2024 segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana potrebbe non iniziare nel migliore dei modi. Nel lavoro Marte vi toglierà un po’ di energie, e i vostri progetti ne risentiranno non poco.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà favorevole, ciò nonostante non aspettatevi momenti da batticuore con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Toro: essere logici e razionali in campo lavorativo sarà molto utile per riuscire a trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Il sostegno di Marte e Mercurio sarà molto importante in questo periodo. In amore la Luna in quadratura potrebbe portare a delle incomprensioni, ma questo non significa che attraverserete un periodo di crisi. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima. La Luna e Venere in buon aspetto creeranno un'atmosfera magica attorno alla vostra relazione di coppia. Anche voi single sarete più propensi a trovare nuovi legami.

Sul fronte professionale dovrete riflettere bene sui vostri progetti, e su quale direzione avete intenzione di prendere, valutando tutti i pro e i contro. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale che assumerà un ruolo importante. Sarà un periodo di scelte, anche importanti per la vostra carriera, e con Marte e Mercurio a favore, avrete i mezzi necessari per ambire in alto.

In amore questo periodo non sarà così romantico, ciò nonostante, avrete un certo bisogno del sostegno morale del partner. Voto - 7️⃣

Leone: giornata che non si rivelerà particolarmente piacevole in campo sentimentale. Con la Luna in opposizione non sempre riuscirete a venire incontro alle esigenze del partner, causando piccole incomprensioni.

Nel lavoro riuscirete a cavarvela bene, grazie soprattutto a Mercurio, che porterà idee interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Vergine: questo fine settimana inizierà abbastanza bene. In amore godrete di una splendida stabilità di coppia, che porterà a momenti maturi e romantici, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio trainerà i vostri successi, portando idee, gestite da parte vostra con coraggio e audacia. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni ottime dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi metteranno nelle condizioni ideali per godere di una splendida relazione di coppia fantastica, con momenti di intesa e di crescita. Riguardo il lavoro, per costruire il vostro successo, dovrete dimostrare di essere adatti al ruolo che coprite.

Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi permetterà di fare importanti passi avanti al lavoro. Il pianeta Marte porterà buone energie, e con Mercurio in sestile arriveranno idee valide e proficue. In amore non ci sarà una splendida stabilità di coppia con il partner a causa della Luna. Se siete single potreste sentire la necessità di confidarvi con qualcuno. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che vede la Luna e Venere in buon aspetto. Questo fine settimana inizierà nel migliore dei modi. Godetevi il momento, e regalate un attimo d'amore alla persona che amate. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe limitare la vostra creatività. Lasciatevi trainare dalle idee dei colleghi per cercare di fare un buon lavoro.

Voto - 8️⃣

Capricorno: questa giornata si rivelerà piuttosto altalenante. Sul fronte amoroso Venere in quadratura non vi renderà così romantici nei confronti del partner. In ogni caso, cercherete di avere cura a sufficienza del vostro rapporto. In campo professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti, ma dovrete avere anche i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: potrete finalmente alzare la testa grazie a un cielo decisamente più interessante. In campo amoroso la Luna e Venere vi spingeranno a vivere un rapporto più movimentato e romantico, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, e con il giusto impegno, riuscirete a prendervi alcune soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale discreta in ambito lavorativo. Il pianeta Marte sarà favorevole dal segno amico del Cancro, ma con Mercurio in opposizione dovrete essere capaci di evitare alcuni imprevisti. In amore la vostra relazione di coppia procederà tranquillamente, migliorando l'intesa con la persona che amate. Voto - 8️⃣