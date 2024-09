L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre 2024 è pronto a valutare l'andamento riservato dagli astri ai segni della prima sestina zodiacale. La settimana si presume possa essere ad alto tasso di positività per il Toro - voto 10. Non da meno saranno coloro nati dei Gemelli - voto 8 e quelli dell'Ariete - voto 7. Stabile e sufficientemente buono il periodo per il terzetto formato da Cancro, Leone e Vergine, tutti valutati con il sei nel pagellino settimanale.

Previsioni astrologiche e valutazioni stellari per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7.

La settimana si aprirà con la giusta spinta, regalando una prima parte della settimana particolarmente favorevole. L’energia sarà alta soprattutto in amore, grazie alla Luna nel segno: potrete vivere momenti di grande serenità. Vi sentirete circondati dall’affetto delle persone che vi vogliono bene e questo contribuirà a rendere ogni giornata più luminosa. Sarà importante però rimanere disponibili al dialogo, e il desiderio di ricevere affetto andrà di pari passo con la necessità di dare. I single potrebbero trovarsi di fronte a una sorpresa inaspettata: una dichiarazione d’amore arriverà dritta al cuore. Sarebbe opportuno decidere cosa fare e come reagire a certe attenzioni. Nella sfera lavorativa, collaborerete con energia, capendo che solo con un approccio più aperto otterrete soddisfazioni importanti.

Presto potrebbe arrivare una novità: non sottovalutate nulla e siate pronti a cogliere ogni opportunità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

mercoledì 18 settembre (Luna in Ariete); ★★★★★ lunedì 16 e giovedì 19;

★★★★ martedì 17 e venerdì 20;

★★★ sabato 21 settembre;

★★ domenica 22 settembre.

♉ Toro: voto 10.

Il periodo in analisi avrà un ottimo inizio ma un finale ancora più brillante. Grazie all’ingresso della Luna in Bilancia, un raggio di luce nascerà soprattutto nei rapporti sentimentali. Per chi sta affrontando difficoltà nella coppia, questo sarà il momento giusto per affrontare eventuali problemi e cercare una soluzione.

L’amore sarà protagonista, pronto a riempire le giornate di gioia e complicità. Le stelle suggeriscono di evitare distrazioni e di non inciampare su quei piccoli dettagli che conoscete bene, ma che a volte trascurate. I single innamorati, che ancora non hanno avuto il coraggio di esprimere i loro sentimenti, troveranno l’occasione giusta per sorprendere chi amano. Un gesto sincero o una parola inaspettata faranno la differenza. Sul lavoro, sarà necessario un impegno costante. Concentratevi sul progetto che vi sta a cuore e prendete tutto con la massima serietà: i risultati arriveranno.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

venerdì 20 settembre (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 17, sabato 21 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e giovedì 19.

♊ Gemelli: voto 8.

Una settimana molto positiva si profila per voi. La Luna sarà nel segno, dunque pienamente dalla vostra parte, pronte a rendere ogni momento brillante. In amore, chi vive già una relazione stabile godrà di un periodo di grande serenità, con intesa e affinità rafforzate. I problemi che avete affrontato recentemente sembreranno dissolversi, lasciando spazio alla leggerezza e alla complicità. Per chi è in una situazione incerta, le soluzioni saranno a portata di mano: finalmente alcune situazioni potrebbero sbloccarsi in modo naturale. I single, invece, saranno al centro di un turbine di emozioni: l’entusiasmo sarà palpabile e non mancheranno momenti di pura gioia. Nel lavoro, buone notizie arriveranno a chi è in cerca di nuove opportunità o di una stabilità lavorativa.

Potreste ricevere quel tanto atteso segnale positivo che cambierà le carte in tavola.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

domenica 22 settembre (Luna in Gemelli); ★★★★★ mercoledì 18 e venerdì 20;

★★★★ martedì 17, giovedì 19 e sabato 21,

★★★ lunedì 16 settembre.

Previsioni zodiacali e valutazioni settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Il periodo sarà mediamente buono, anche se qualche rallentamento potrà emergere verso l'inizio/metà della settimana. In campo sentimentale, il partner sarà il vostro principale alleato, sostenendovi in ogni cosa. Vi sentirete capiti e appoggiati, anche nelle situazioni più difficili. Tuttavia, sarà fondamentale mantenere il dialogo aperto e sincero.

I single, invece, si sentiranno un po' più esigenti del solito, aspettandosi tanto da chi li circonda. Questo potrebbe portare qualche tensione, quindi cercate di moderare le aspettative e di non essere troppo duri con chi volesse corteggiarvi. Sul lavoro, finalmente metterete la parola "fine" a una questione che vi ha dato non pochi grattacapi in passato. Il successo sarà assicurato e la sensazione di sollievo vi permetterà di affrontare con più leggerezza i prossimi impegni che si presenteranno.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ giovedì 19 e sabato 21;

★★★★ lunedì 16, venerdì 20, domenica 22;

★★★ mercoledì 18 settembre;

★★ martedì 17 settembre.

♌ Leone: voto 6. La partenza e la fine della settimana porteranno un’atmosfera di tranquillità e serenità generale.

Anche se non ci saranno grandi novità o eventi significativi, tutto procederà in modo stabile e ordinato. Nella sfera affettiva, chi vivesse una relazione solida farà bene a non permettere che piccole incomprensioni crescano a dismisura. Se qualcosa vi disturba, parlatene subito con il partner, in modo da chiarire ogni malinteso prima che possa creare tensioni inutili. Per chi è single, l’amore sarà al centro dei pensieri: sarete inclini a vivere momenti romantici, e chi ha già qualcuno in mente si sentirà particolarmente motivato a dichiararsi. In ambito lavorativo, eliminare vecchie abitudini che ormai non servono più sarebbe più che utile. Se aveste un progetto nel cuore, chiedete aiuto a chi ha le competenze per supportarvi.

Sgombrate il campo da ogni incertezza e concentratevi su ciò che conta davvero.

La valutazione :

★★★★★ martedì 17 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e sabato 21;

★★★ venerdì 20 settembre;

★★ giovedì 19 settembre.

♍ Vergine: voto 6. Sarà una settimana in cui la pazienza e la buona volontà giocheranno un ruolo fondamentale. Non aspettatevi che tutto vada per il meglio senza un impegno costante da parte vostra. L’amore richiederà calma e perseveranza: non siate troppo esigenti con voi stessi o con il partner. La perfezione in alcuni giorni potrebbe essere solo una pura illusione: accettare le piccole imperfezioni della vita renderà la relazione più solida e autentica. I single riceveranno delle sorprese sul piano affettivo.

Una persona amica si aprirà con sincerità, confessando i propri sentimenti. Non lasciatevi cogliere impreparati e prendete una decisione senza troppi ripensamenti: è arrivato il momento di dire sì o no all'amore. Sul lavoro, sarete in grado di dare il meglio di voi, soprattutto se avete la fortuna di collaborare con persone competenti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 16 e venerdì 20;

★★★★ martedì 17, sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 settembre;

★★ mercoledì 18 settembre.

È possibile proseguire con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.