L'oroscopo di venerdì 6 settembre annuncia una Bilancia più solare, soprattutto in campo sentimentale, mentre il Cancro riuscirà a essere più pratico in campo professionale. Il Capricorno sarà irritato dalla Luna, mentre i Pesci dovranno essere pazienti per riuscire a ricostruire il proprio rapporto.

Previsioni di venerdì 6 settembre segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana poco promettente per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in opposizione dal segno della Bilancia, non vi sentirete spesso nelle condizioni più adatte per poter stare bene insieme alla persona che amate.

Anche nel lavoro non sarete particolarmente attivi a causa di Marte, nonostante abbiate alcune idee interessanti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale tutto sommato soddisfacente secondo l'Oroscopo. Godrete di un rapporto abbastanza interessante con la persona che amate. Questo cielo sarà poco favorevole e dovrete metterci del vostro affinché possiate stare bene insieme. Nel lavoro avrete molta più cura dei vostri affari, potendo contare ora sul pianeta Marte in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Gemelli: il vostro venerdì sarà caratterizzato dalla Luna e da Venere in posizione ottimale, che in campo amoroso vi metteranno nelle condizioni migliori per regalare dolci emozioni alla persona che amate. In ambito professionale avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, ma non dovrete avere troppa fretta nel realizzarle.

Voto - 8️⃣

Cancro: con Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale adotterete un approccio più pratico sul fronte professionale. La vostra manualità potrebbe tornarvi molto utile per poter gestire al meglio le vostre mansioni. In amore questo cielo vi metterà in difficoltà. Dovrete riuscire a dimostrare i vostri sentimenti al partner con i fatti.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di venerdì eccellente in campo sentimentale per voi nativi del segno. Sarà un periodo d'oro per la vostra vita di coppia, che si rivelerà più attiva e con nuove cose da fare. Se siete single potrebbe aprirsi una parentesi interessante della vostra vita. Nel lavoro siete in attesa di importanti novità, ma non per questo dovrete dedicarvi di meno alle vostre attuali faccende.

Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo poco influente in amore. In ogni caso, la vostra relazione di coppia sarà tutto sommata stabile, ma attenzione a non essere troppo esuberanti. Riguardo il lavoro, crederete molto nei vostri progetti, e con Marte in sestile avrete le forze per portarli avanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: godrete di un umore particolarmente solare in questo venerdì di settembre. Single oppure no, riuscirete ad attirare facilmente l'attenzione delle persone che amate, e godere di momenti affiatati e piacevoli, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro non sarete sempre così attivi a causa di Marte, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo in rialzo per quanto riguarda il lavoro grazie a Marte.

Avrete più energie da spendere per i vostri progetti, che potrebbero finalmente andare lungo la giusta direzione. In amore il vostro rapporto sarà stabile, ma attenzione a non avere grosse pretese per il momento. Prendetevi invece un po’ di tempo per fare una sorpresa alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata in campo sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto è arrivato il momento di dare una scossa alla vostra vita amorosa e renderla più affiatata. Nel lavoro vi sentirete più attivi, e forse avrete qualche idea interessante da portare a termine entro pochi giorni. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe irritarvi un po’ in questa giornata di venerdì.

Anche Venere non sarà così semplice da gestire in questo periodo, causando incomprensioni con la persona che amate. In campo professionale le energie non saranno molte, ma le idee continueranno a entrare e uscire dalla vostra mente. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vi darà delle belle soddisfazioni in questo periodo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e vi metteranno nelle condizioni di poter amare al meglio la vostra fiamma. Sul fronte professionale Giove vi darà una mano, ma al momento meglio non strafare considerato Mercurio opposto. Voto - 7️⃣

Pesci: dovrete avere un po’ di pazienza in campo amoroso. Questo cielo sarà meno influente, ciò nonostante avrete ancora alcune cose da discutere per rimettere in piedi il vostro rapporto. Nel lavoro Marte vi aiuterà a reagire, ma prendete le decisioni per i vostri progetti con la dovuta calma. Voto - 7️⃣