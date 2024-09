Arriva il mese di ottobre e l'oroscopo si preannuncia intrigante grazie alla configurazione planetaria in arrivo. Con le giornate sempre più corte, i cambiamenti saranno numerosi e riguarderanno l'amore, la vita pratica e il settore professionale. Le stelle consegnano al secondo posto in classifica la Vergine, mentre il 1° posto spetta alla Bilancia. A chiudere questo cerchio, affrontando un mese che mette a dura prova, è l'Acquario.

Gli ultimi classificati del mese

12° posto. Acquario - Nel corso di questo mese il vostro motto sarà: puntare al massimo per ottenere almeno il minimo.

Siete un segno ricco di risorse e vi toglierete presto delle soddisfazioni grazie alla vostra capacità innata di perseverare nonostante le difficoltà. Avete sofferto nella vostra vita. Siete caduti, ma vi siete sempre rialzati più forti di prima. La corazza che vi siete costruiti per proteggervi dalle fregature esterne, però, vi sta impedendo di apprezzare anche le belle cose della vita. Cercate di ammorbidirvi. La fortuna va corteggiata e l'amore va coltivato. La prima metà del mese potrebbe rivelarsi lenta, ma dalla fine di ottobre le cose miglioreranno. Chi è in pensione o senza lavoro si dedicherà a nuove passioni o progetti. Fate attenzione alla salute e non trascurate il benessere fisico e mentale per colpa della pigrizia.

11° posto. Capricorno - Per l'amore non sarà un mese brillante. Le coppie potrebbero vivere momenti di freddezza, con la passione ridotta al minimo e un elevato rischio di discussioni. Tuttavia, sul piano professionale ci saranno progressi. Nonostante la stanchezza mentale, sarete molto focalizzati su carriera e risparmi. Avete in mente un acquisto importante e cercherete di risparmiare.

Fate attenzione alla salute, perché il rischio di influenza stagionale sarà alto.

10° posto. Toro - Il 2024 è stato un anno turbolento, ma lo state affrontando con grande tenacia. Ottobre porterà nuove sfide e cambiamenti importanti. Sarete impegnati tra lavoro, famiglia e gestione della casa, anche chi vive da solo avrà molto da fare.

Avete bisogno di nuovi stimoli, è il momento ideale per avviare progetti di lunga durata, anche se la costanza potrebbe mancare. Nella vita di coppia, chi è insieme da molto tempo potrebbe cadere nell’apatia. Sarà importante ravvivare la passione e mantenere una buona comunicazione. Possibili viaggi all’orizzonte, ma imprevisti potrebbero sconvolgere i vostri piani.

9° posto. Sagittario - Mese altalenante. Il vostro umore sarà incostante: in certi giorni vi sentirete pieni di energia e pimpanti, in altri sarete piuttosto demotivati e apatici. Fate attenzione all’alimentazione, evitando diete estreme o cibi poco salutari. Non rinchiudetevi in casa con la scusa del brutto tempo, ma uscite e programmate eventi e appuntamenti.

Via libera a confidenze con le amicizie più fidate. Vi intrigheranno più le cose semplici, tipo una serata davanti alla televisione davanti a del cibo caldo. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante esso possa essere rallentato, vi aspettano giornate emozionanti. Non impigritevi, l’avventura vi aspetta.

Ottobre nella media

8° Scorpione - Secondo le stelle, sarete preoccupati per la vostra salute e quella dei vostri cari, ma tutto andrà per il meglio. Riuscirete a ritagliarvi più tempo per voi stessi e a godere della tranquillità. Chi studia dovrà prestare attenzione alle lezioni, perché ci saranno delle prove da affrontare. Non mancheranno momenti di passione per le coppie e piacevoli visite inaspettate.

7° posto. Leone - Questo mese metterà alla prova le vostre capacità di adattamento. Affronterete sia situazioni piacevoli che difficili, ma alla fine trarrete insegnamenti preziosi. Potreste iniziare una nuova attività che catturerà la vostra attenzione e dovrete rivedere delle questioni economiche. Tuttavia, non mancheranno sorprese emozionanti, come un arrivo inaspettato o un evento commovente. Vi sentirete sempre più attratti dalle serate in casa, mentre i più giovani scopriranno una nuova serie TV appassionante. Attenzione a mantenere uno stile di vita sano per evitare i malanni stagionali.

6° posto. Ariete - Questo mese autunnale, che tanto amate, vi porterà a godere a pieno della frescura tipica della stagione.

Anche se l’accorciarsi delle giornate vi farà sentire più assonnati, riuscirete comunque a riposare bene grazie a notti ristoratrici. La maggior parte delle vostre serate sarà all’insegna di relax, TV e buon cibo. Se avete una famiglia, trascorrerete momenti piacevoli in un clima di armonia. Tuttavia, chi studia o lavora dovrà fare attenzione a mantenere il ritmo per evitare un accumulo di impegni, cosa non facile in questo periodo. Alcuni di voi potrebbero affrontare spese per shopping o sottoporsi a un controllo medico o intervento. Gli incontri amorosi non saranno particolarmente favoriti, ma per affari e colloqui ci saranno buone opportunità.

5° posto. Pesci - Ottobre sarà ricco di novità, parola delle stelle.

Alcuni nati del segno sognano di incontrare una persona famosa o di trovare l’anima gemella perfetta, ma forse dovrete ridimensionare le vostre aspettative. Tendete a fare dei voli pindarici e da una parte va bene perché se si punta in alto, è più facile ottenere un minimo. Questo vostro essere sognatore non è messo in dubbio, però c'è da dire che a volte inseguite ideali irrealistici, destinati a rendervi perennemente infelici. Questo mese potrebbe portarvi degli imprevisti sul lavoro, ma anche dei cambiamenti piacevoli. Se la vostra vita, finora, è stata un enorme buco nell'acqua, se inizierete a mettere voi stessi in primo piano saprete svoltare in meglio. Siete pronti a fiorire, e il 2025 vedrà la vostra famiglia allargarsi.

I segni più fortunati del mese di ottobre

4° posto. Cancro - Ottobre vi porterà delle consistenti novità sia sul piano lavorativo che personale. L'amore avrà molto da offrire. Sarete concentrati su studio o lavoro, poiché autunno e inverno sono per voi dei periodi di grande dedizione. Potreste però rischiare di trascurare famiglia, partner e amici. Come persone che amano pianificare in anticipo, vi dedicherete anche ai preparativi natalizi. Siete dei golosoni, ma cercate di non esagerare troppo con il cibo. Allenatevi di più e leggete. Mente e corpo andrebbero curati quotidianamente, anche se il tempo per farlo potrebbe essere poco. Verso la fine dell’autunno l’amore vi farà riscoprire una giovinezza interiore.

Per chi è separato dalla distanza, ci saranno occasioni di riunione. Cambiamenti importanti in vista.

3° posto. Gemelli - Sarà un mese positivo, vi sentirete circondati dall’affetto di amici e partner. Metterete definitivamente una pietra sopra l’estate e accoglierete l’autunno, ma ci saranno ancora emozioni e sorprese, sia per chi è single che per chi è in coppia. Non mancheranno discussioni, ma niente di insuperabile. Chi ha figli noterà quanto siano cresciuti e maturati, accompagnandoli senza polemiche verso le loro scelte. I più giovani e i single dovranno darsi da fare. Sarà un mese interessante anche dal punto di vista estetico: ci saranno cambiamenti significativi.

2° posto. Vergine - Ottobre sarà un mese di cambiamenti per la vostra vita e per quella di chi vi circonda.

Realizzerete che è necessario evolversi e adeguarsi ai tempi. Anche se in alcuni momenti vi sentirete apatici, l’autunno vi spingerà a superare i vostri limiti e a impegnarvi al massimo. A livello sentimentale o familiare ci saranno sorprese piacevoli. Potrete stringere nuove amicizie, anche tramite i social. Sarà importante preservare la vostra salute, evitando di esporvi troppo ai rischi esterni.

1° posto. Bilancia - Non vi farete cogliere impreparati, anzi. Sarà il vostro mese fortunato, con preparativi per un evento speciale in corso. Avrete l’opportunità di divertirvi, partire per una destinazione stimolante, rinnovare casa o dedicarvi alla cura di voi stessi. Le stelle prevedono nuove conoscenze, uscite, festeggiamenti e intense passioni amorose. Le notti saranno fresche e rigeneranti, portando beneficio alla vostra salute generale.