Secondo l'oroscopo di ottobre 2024, per il Toro sarà un mese all’insegna della stabilità e sicurezza in amore. La fortuna benedirà la vita finanziaria dei Gemelli. Per i nati in Cancro che hanno un lavoro o che studiano, questo sarà il periodo giusto per fare le cose in grande e migliorare la propria situazione. Parlando di soldi, eventi imprevisti si presenteranno nella vita dei nativi dell’Acquario, mentre una spiacevole sorpresa piomberà in quella dei Pesci.

La situazione amorosa, finanziaria e lavorativa nel mese di ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Ora la routine nella vostra vita di coppia sarà il vostro peggior nemico! Forse siete attaccati alle vostre abitudini, ma la routine quotidiana vi peserà molto e vorrete apportare grandi cambiamenti nel vostro rapporto d’amore. Siate vigili: se si presenta un'avventura, sarà difficile resistere! Se siete single, la vostra vita sentimentale sarà una passeggiata. Venere e Marte, le due stelle dell'amore, vi proteggeranno. Il mese di ottobre sembra molto favorevole per un incontro: tenete gli occhi aperti, e quelli giusti. L’impatto di Saturno e Plutone sarà meno potente. Se vi date un limite in termini monetari, dovreste riuscire a far quadrare il vostro bilancio.

Sarebbe un buon momento per fissare un appuntamento con il vostro banchiere, per esempio per ripartire i debiti o, se avete dei risparmi, per metterli in un piano di risparmio, evitando investimenti troppo rischiosi. Plutone stimolerà il vostro spirito imprenditoriale e vi sosterrà nei vostri impegni professionali. Un mese di grande successo sul lavoro.

Voto: 8

Toro – Saturno promette stabilità e sicurezza nel vostro matrimonio. La vostra vita di coppia sarà seria, segnata da responsabilità comuni, soprattutto per quanto riguarda l'educazione dei figli. Se siete single, sentirete un grande bisogno di essere circondati da persone e questo vi spingerà a fare nuove conoscenze.

Tuttavia, la vostra vita sentimentale sarà al momento capricciosa e non sembra che possiate godere di molta stabilità. Mercurio è abbastanza favorevole per natura e dovrebbe aiutarvi a riorganizzare il vostro bilancio economico e persino, in certi casi, ad aumentare le vostre entrate. Un'osservazione: questa volta alcuni di voi dovranno impegnarsi in spese importanti che riguardano la casa, gli acquisti o il lavoro ma, in linea di massima, farete le scelte giuste e troverete le condizioni migliori. Alcuni problemi professionali saranno risolti. Grazie al buon influsso nettuniano, rimarrete sereni con una visione molto chiara della situazione. Sarete molto perspicaci. Voto: 8

Gemelli – Questo aspetto di Venere vi farà battere il cuore.

Soprattutto le persone solitarie risentiranno di questo influsso astrale. Sensuali e romantici, avrete voglia di innamorarvi perdutamente. E poiché il vostro fascino sarà irresistibile, è molto probabile che incontriate una persona importante. Per quanto riguarda le coppie, anche loro saranno suscettibili alle sirene del desiderio. Ma non sarà necessariamente il partner abituale a farli sognare! Le stelle vi benediranno con una certa fortuna finanziaria, ma dovreste evitare di pensare troppo in grande nelle vostre imprese, perché potreste essere tentati di correre rischi inutili che potrebbero portare a pesanti perdite. Al lavoro non vi mancherà l'iniziativa. Tuttavia, dovrete diffidare del beato ottimismo.

Evitate di imbarcarvi in imprese del tutto irrealistiche, o andrete dritti verso il fallimento. Voto: 7,5

Cancro – Con Giove, pianeta dell'agio e della realizzazione, che influenza il vostro settore degli incontri, l'amore è destinato ad arrivare. E poiché anche Plutone sarà nelle vicinanze, all'amore si aggiungerà la giusta dose di passione, sensualità e persino un pizzico di gelosia. I single saranno i più viziati. Per le coppie, Nettuno rende le cose più ambigue. Se siete felici insieme, potrebbe dare nuova vita romantica ai vostri sentimenti. D'altra parte, se il vostro rapporto si sta disintegrando, Nettuno potrebbe imporvi degli aggiustamenti. È finalmente arrivato il momento di una ripresa finanziaria, anche duratura!

Chi ha iniziato da poco a riequilibrare il proprio bilancio potrà ora migliorare notevolmente la propria situazione. Chi ha dei debiti potrà saldarli, rimettersi in carreggiata e, chissà, iniziare a risparmiare. Tutto ciò sarà ancora più facile se non siete in vena di spendere. Le stelle vi favoriscono nel lavoro. Non esitate a pensare in grande in questo momento: che siate studenti, giovani lavoratori o già ben avviati nella vita professionale, avrete tutto ciò che vi serve per migliorare sensibilmente la vostra situazione. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo dedicate al mese di ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il vostro partner d’amore non potrà accusarvi di sottrarvi alle vostre responsabilità coniugali.

In questo campo sarete totalmente irreprensibili, ma questo potrebbe non essere sufficiente a rendere felice l'altra persona. Ecco perché sarà nel vostro interesse fare uno sforzo per uscire dalla routine quotidiana e offrire alla persona amata qualcosa di diverso da una relazione amorosa. Se siete single, la solitudine emotiva vi peserà più che mai e desidererete incontrare la vostra anima gemella. Ebbene, questa volta questo desiderio potrebbe avverarsi. Gli influssi planetari che interessano il settore del denaro sono favorevoli. Non dovreste quindi avere grosse preoccupazioni. Fate solo attenzione a non cedere al desiderio di comprare più di quanto possiate permettervi. Pensateci due volte prima di tirare fuori il libretto degli assegni o la carta di credito.

È meglio aspettare qualche giorno prima di realizzare un progetto importante. Altrimenti, il sostegno promesso da una persona fidata potrebbe essere ritirato all'improvviso, senza la minima spiegazione, e voi vi ritrovereste con il didietro per terra. Voto: 7

Vergine – Venere cercherà a tutti i costi di migliorare la vostra vita di coppia. La vostra ricerca di rinnovamento nei sentimenti o negli affetti potrebbe non piacere al vostro partner e causare alcune discussioni e disaccordi. Il clima coniugale potrebbe risentirne. Se siete single, le vostre relazioni sentimentali dipenderanno maggiormente dai vostri impulsi emotivi e sessuali. Rimarranno quindi piuttosto agitate, anche se piene di sale e di sorprese e, con ogni probabilità, di gelosie per ravvivare la situazione.

Grazie a Saturno, gestirete la vostra situazione finanziaria in modo intelligente, bilanciando attentamente prudenza e rischio. Non dimenticate che la vigilanza è sempre necessaria in questo settore. Il vostro lavoro sarà molto impegnativo, ma non vi lamenterete. Grazie alle vostre piccole antenne, saprete che questo è il momento di darci dentro, di impegnarvi a fondo e di rischiare. Inoltre, se il vostro lavoro non corrisponde alle vostre aspirazioni, potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare direzione; questo cambio di direzione sarà protetto e benefico. Voto: 7

Bilancia – Se vivete in coppia, dovrete fare i conti con gli aspetti di Giove: per alcuni di voi sarà un mese all'insegna della gioia di vivere e della complicità, per altri invece sarà un ottobre segnato da un intenso bisogno di libertà.

Se siete single, le cose non andranno benissimo per quanto riguarda l'amore. Il pianeta Nettuno, in cattivo aspetto, confonderà un po' le acque. Dovrete diffidare di incontri che all'apparenza sono validi, ma a lungo termine sono inaffidabili. Potreste essere tentati di innamorarvi di qualcuno che è già impegnato altrove. Con l'aiuto di Venere, non dovreste avere problemi con le vostre finanze. Questo pianeta vi aiuterà a trovare soluzioni ingegnose e vi offrirà un piccolo aiuto da parte della dea fortuna. Per quanto possibile, lavorate con calma e senza fretta. Per la maggior parte del mese di ottobre sarete inclini a commettere errori che potrebbero avere gravi conseguenze per il vostro futuro.

Ricordate che ‘Si fa abbastanza in fretta ciò che si fa abbastanza bene’ (Ottaviano Augusto). Voto: 7

Scorpione – Per i single, i sentimenti non saranno trascurati, ma sarete più inclini a un'intesa spirituale che fisica. Non c'è nulla di male in questo, a patto che sappiate mantenere un giusto equilibrio nelle vostre relazioni amorose. Il rapporto con il partner perderà un po' della sua consueta intensità. Tuttavia, riuscirete comunque ad accendere il fuoco della passione nel cuore dell'altra persona. In breve, vi divertirete molto. Non potrete permettervi di fare i capricci quando si tratta di gestire i vostri beni materiali. Dovrete essere rigorosi, altrimenti si presenteranno spiacevoli sorprese nei momenti più inaspettati.

Ostacoli seri si frapporranno sul vostro cammino, costringendovi a superare voi stessi per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Se lo vorrete davvero, troverete in voi le risorse sufficienti per raggiungere un vero successo. Alla fine, la prova si rivelerà una benedizione sotto mentite spoglie. Voto: 6

Il mese di ottobre secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si prospetta un mese denso di soddisfazioni, scoperte, avventure, rivelazioni e follie in amore. Con una scorza di passione, un tocco di tenerezza e un pizzico di mistero, sarete in grado di preparare un cocktail esplosivo! Emozioni e palpitazioni garantite! Se siete single, Venere influenzerà i sentimenti del vostro cuore. Questo pianeta risveglierà la vostra sensualità e decuplicherà il vostro potere di seduzione. È probabile che vi innamoriate a prima vista. Vi innamorerete di qualcuno senza opporre alcuna resistenza! Pensate a come proteggere il vostro futuro finanziario, per non farvi cogliere impreparati in tempi di magra. Avrete tutto il necessario per prendere queste misure. Si prospetta un bel mese di ottobre sul fronte lavorativo. Numerosi pianeti in aspetto positivo vi sosterranno efficacemente. Di conseguenza avrete la forza di volontà e la grinta necessarie per portare a compimento i vostri progetti professionali più ambiziosi. Voto: 10

Capricorno – Con questo ambiente planetario, voi e la vostra dolce metà vivrete un clima di fusione emotiva e sensuale. I vostri sentimenti saranno ardenti, entusiasti e impulsivi. Sarete portati a sublimare la persona che amate, a proiettarvi totalmente in lei, ad amarla incondizionatamente. Approfittate di questo stato di grazia! Se il vostro cuore è ancora solo, potreste innamorarvi di nuovo di una persona conosciuta di recente, anche se pensavate di spento questo sentimento. Il vostro umore sarà leggero, favorevole ai giochi di seduzione. La fortuna si manifesterà in maniera inaspettata nel settore finanziario, tutto merito della complicità di Mercurio. La sorpresa aggiungerà alla vostra gioia quel pizzico di fantasia che tanto apprezzate. Ma fantasia significa anche improvvisazione e dovrete riorganizzare i vostri impegni. Nel lavoro, assicuratevi di incanalare bene le vostre energie e le vostre ambizioni, altrimenti rischiate di disperdere i vostri sforzi in tutte le direzioni. Dovete controllare le vostre energie e le vostre azioni. Voto: 7,5

Acquario – L'atmosfera astrologica del mese di ottobre favorirà una buona intesa con il vostro partner. Farete molti progetti insieme e potrete finalmente affrontare gli argomenti delicati che avete sempre esitato a discutere. Se siete single, sarà un mese speciale per la vostra vita sentimentale. Avrete molte occasioni per sperimentare la vostra sessualità e vi ripeterete spesso le parole di La Fontaine: ‘La diversità è la mia divisa’. Lasciatevi andare al piacere del cuore. Nettuno in aspetto favorevole vi darà ottime intuizioni in campo finanziario, ma Saturno minaccerà eventi imprevisti. Tuttavia, questo si concretizzerà solo per quei nativi che corrono troppi rischi; per gli altri, si tradurrà semplicemente in un'instabilità che si aggiusterà in poco tempo. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di lasciarsi andare o di arrendersi, anzi, potrete ottenere risultati interessanti. Il vostro lavoro quotidiano vi darà molta soddisfazione. Voto: 8

Pesci – Le coppie saranno benedette dalle stelle. La vostra vita sentimentale filerà liscia e senza tensioni. Approfittate di questi ottimi influssi planetari per consolidare i vostri legami affettivi e la stabilità della vostra vita di coppia. Se siete single, quella che avrebbe dovuto essere una fugace avventura potrebbe trasformarsi in una relazione duratura, e non ve ne lamenterete. Dal punto di vista finanziario, potreste avere una brutta sorpresa. Questa sgradevole configurazione di Saturno potrebbe sconvolgere il vostro equilibrio: meglio non correre nessun tipo di rischio. Se avete in programma un'operazione finanziaria importante, sarebbe meglio rimandarla all’ultima settimana del mese. Evitate anche di toccare i vostri investimenti. Per il lavoro, si prospetta un mese denso di programmi, compiti e attività. Tutte le persone che lavorano con voi non vorranno indebolirsi o lasciarsi trasportare dalla marea. Otterrete ottimi risultati nella vostra professione. Voto: 7,5