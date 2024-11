L'oroscopo del weekend 9-10 novembre annuncia che il pianeta Venere renderà vivace la vita sentimentale dell’Ariete. Miglioramenti in vista nella vita amorosa del Cancro. Molti single della Vergine avranno invece ancora difficoltà a trovare l’anima gemella. Grazie a Giove, i cuori solitari del Capricorno potrebbero incontrare finalmente il partner dei propri sogni. Per quanto riguarda la sfera dedicata ai soldi e alla fortuna, le stelle invitano il Sagittario a risparmiare, a limitare le spese inutili e a stare alla larga da operazioni finanziarie rischiose.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali per tutti i segni con le relative pagelle.

Il weekend 9 e 10 novembre secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Venere vivacizzerà la vostra vita sentimentale, soprattutto se siete single. Questo movimento astrale aumenterà il vostro fascino e la vostra voglia di sedurre. Sensuali e giocosi, farete sicuramente colpo. Ma attenzione, potreste innamorarvi senza accorgervene. Questa volta, Nettuno avrà un impatto dominante sulle vostre finanze. Questo pianeta si rivelerà estremamente benefico. Per molti di voi potrebbe significare un eccezionale successo finanziario. Per altri, un aumento delle entrate sembra essere nell'aria. Voto: 9

Toro – In amore, sarete al settimo cielo.

L'unico ostacolo potrebbe essere il lavoro. I pianeti Venere e Marte in buon aspetto vi permetteranno di godere di intensi piaceri sensuali. Le coppie mostreranno la loro felicità negli incontri sociali e assaporeranno il meglio della vita. I single saranno apprezzati dalle persone più giovani d’età e alcuni di loro avranno un grande successo.

Sarete inoltre in grado di gestire le vostre finanze in modo rigoroso, serio ed efficiente. Se state pianificando un'importante transazione immobiliare, aspettate altri tre o quattro giorni. Voto: 9

Gemelli – L'influsso della Luna nel settore matrimoniale è destinato ad avere ripercussioni. Saranno positive, soprattutto in questo periodo in cui sarete di umore molto sentimentale.

Se vi sembra che la routine quotidiana del vostro matrimonio sia un po' troppo monotona, una piccola fuga con il vostro partner sarà molto gradita! Se siete single e avete conosciuto qualcuno di recente, Marte potrebbe accelerare le cose. Alcuni di voi troveranno il coraggio di fare una bella dichiarazione d’amore. Per chi non è così fortunato, la Luna suggerisce nuove amicizie. Approfittate dei buoni aspetti di Giove per effettuare importanti transazioni finanziarie. Sarete abili ed efficienti perché saprete valutare i rischi, ma attenzione alle spese. Voto: 7

Cancro – C'è un netto miglioramento nella vostra vita di coppia. Il motivo è molto semplice: Saturno non influenza più il settore della coppia.

Risultato: anche se il rischio di conflitto non è stato eliminato, tornerete a comunicare e persino a riconciliarvi nelle notti calde di passione. Se siete single, i buoni influssi di Mercurio vi renderanno meno austeri e molto sentimentali. Il vero amore potrebbe toccarvi dritto al cuore e mettere in discussione le vostre teorie più elaborate! Per quanto riguarda le finanze, non dovete commettere nessun errore in questo periodo, anzi. Dovete essere molto prudenti. Le complicazioni potrebbero far ritardare i soldi su cui contavate o costringervi a sostenere spese impreviste. In ogni caso, evitate il più possibile di chiedere prestiti o crediti e imponetevi di non spendere mai più di quanto avete sul conto corrente!

Questo è il modo migliore per evitare grossi problemi. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo il weekend 9 e 10 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Con questa atmosfera astrologica, le donne di questo segno saranno provocanti e gli uomini molto virili. Le esperienze a luci rosse si moltiplicheranno, ma sarà difficile prendere una decisione che riguarda il futuro di questo legame. Il fatto che Plutone favorisca la vostra vita finanziaria non significa che vincerete al Lotto o che risolverete i vostri problemi di liquidità con un colpo di bacchetta magica. È vero che Plutone ama riempire le vostre casse, ma favorisce solo gli sforzi costruttivi e detesta i desideri indolenti. Ricordatevelo prima di tentare qualcosa di avventuroso.

Voto: 7,5

Vergine – La vostra vita coniugale sarà sotto i riflettori. I due pianeti dell'amore, Venere e Marte, influenzeranno la vostra vita sentimentale. Sensuali ed emotivi, sarete pieni di fascino e vorrete trascorrere più tempo con il vostro partner. Approfittate di questi influssi planetari molto positivi per avvicinarvi alla persona amata. Se siete single, sarete molto selettivi e avrete qualche difficoltà a trovare il vostro partner ideale. Tuttavia, dovreste avere un incontro memorabile. Questo weekend richiede molta cautela nelle transazioni economiche. Qualcuno si avvicinerà a voi e vi lusingherà per i propri scopi: state in guardia. Voto: 8

Bilancia – Non promettete alla persona amata qualcosa per farle piacere senza avere l'intenzione di mantenerla.

Voi potete dimenticare le promesse che fate in un momento di euforia, ma è improbabile che l'altra persona le dimentichi! Quando si tratta di appuntamenti, spetta a voi prendere l'iniziativa. Mettete alla prova il vostro potere seduttivo senza guardare oltre, oppure fate di tutto per incontrare qualcuno che vi piace davvero. Nettuno e Saturno influenzeranno il settore finanziario. Il primo non è necessariamente negativo: vi spingerà ad affrontare le conseguenze finanziarie delle vostre azioni e delle vostre scelte passate. Se avete manovrato bene, riuscirete a far quadrare il vostro bilancio. In caso contrario, potreste trovarvi a dover pagare debiti e altri prestiti un po' troppo pesanti per i vostri gusti.

Voto: 7

Scorpione – Mercurio dovrebbe essere di grande beneficio per la vostra relazione d’amore. Sarete in grado di dare al vostro partner una buona dose di energia positiva. E se ci sono piccoli disaccordi tra di voi, sarete pronti a fare concessioni per trovare un accordo. Se siete single, l'Oroscopo raccomanda di non innamorarvi di qualcuno che non è disponibile o, peggio ancora, che non ve lo dice! Sul fronte finanziario, avrete fretta di migliorare il vostro potere d'acquisto. Tuttavia, se volete raggiungere questo obiettivo, non dovete avere fretta. In caso contrario, cadrete in preda a truffatori e manipolatori, che vi prometteranno una fortuna da un giorno all'altro. D'altra parte, se fate un mix di investimenti a medio e lungo termine, potrete migliorare la vostra situazione economica in modo più lento ma sicuro.

Voto: 7

Astrologia dedicata al secondo fine settimana di novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete single, potreste innamorarvi di una persona infelice a casa ma non ancora divorziata. Oppure, per motivi sociali o professionali, potreste preferire una relazione segreta. Potreste avere difficoltà ad ammettere a voi stessi di essere attratti da una certa persona per motivi di orgoglio. Per quelli che hanno già una relazione, si prospetta un periodo un po’ spento. Cercate di non essere troppo cavillosi con il vostro partner: è nel vostro interesse essere gentili con lui. La mancanza di serietà e di rigore nella gestione della vostra situazione finanziaria è imperdonabile! È il momento di stringere la cinghia e imporre un programma draconiano alla vostra famiglia.

Limitare le spese superflue e non vivere troppo alla giornata, questo è il consiglio dell’oroscopo. Cercate di non farvi coinvolgere alla cieca in operazioni finanziarie rischiose o di buttarvi nel gioco d’azzardo. Voto: 6

Capricorno – Se siete ancora alla ricerca della vostra anima gemella, preparatevi: ora Giove vi offrirà opportunità senza precedenti e potreste incontrare la persona della vostra vita. Per quanto riguarda le coppie sposate, anche loro vivranno momenti di perfetta felicità, nonostante i problemi. Sarete in grado di fare buoni investimenti a lungo termine. Nel complesso, gestirete la vostra situazione finanziaria con serietà e competenza. Per un po' di tempo sarete al sicuro.

Voto: 8

Acquario – La Luna porterà alla luce alcuni disaccordi con il vostro partner. Questi disaccordi non minacceranno la stabilità del vostro rapporto, ma ne ostacoleranno l'armonia. Cercate di discutere con calma, lasciando che l'altra persona esprima il suo punto di vista. Questo è l'unico modo per trovare una soluzione giusta insieme. Se saprete ascoltare, la vostra ricompensa sarà immensa. Single: con questo aspetto di Marte, vivrete un amore appassionato ed esaltante. Spese impreviste e inevitabili vi costringeranno probabilmente a fare dei seri tagli in qualsiasi settore della vostra vita. Piuttosto che fare grandi sacrifici, esaminate la situazione per vedere se ci sono fonti di spreco nelle vostre spese, che aumentano i costi senza migliorare la qualità della vita.

Il pianeta Saturno vi sosterrà in questo compito. Voto: 7

Pesci – Con questa configurazione di Marte, il vostro fascino porterà scompiglio nella vita dei vostri pretendenti. Vi divertirete a collezionare avventure, ma probabilmente incontrerete qualcuno che prometterà di esservi fedeli. D'altra parte, la vostra vita di coppia rischierà di attraversare momenti carichi di tensione, se cercherete di costringere il vostro partner a svolgere tutti i vostri compiti e a prendere tutte le vostre responsabilità. Comportatevi quindi con onestà e lealtà, e i vostri sforzi saranno premiati. Trascurare la gestione delle finanze potrebbe costarvi caro. Inoltre, è meglio perdere un po' salvando i beni in tempo che naufragare cercando di tenere tutto. Voto: 7