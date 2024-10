L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre è pronto a dare voce a previsioni e pagelle della settimana a venire. I prossimi sette giorni vedranno quattro segni a massima positività. A dominare la scaletta dello zodiaco sarà la Vergine (voto 10), grazie all'ingresso della Luna nel segno. Ottimo il periodo settimanale anche per Cancro (voto 9), Scorpione (voto 8) e Leone (voto 8). Per il segno dei Gemelli (voto 5), il periodo si prospetta abbastanza ostico da spuntare.

Sole in Scorpione

Ariete. Una buona settimana in programma, seppur con alcune giornate poco positive da tenere sotto controllo.

In particolare, saranno le giornate di Lunedì, sabato e domenica a regalare le migliori soddisfazioni, sia in ambito sentimentale che professionale. In amore, riuscirete finalmente a rivedere con occhi diversi la persona amata, vivendo con maggiore intensità e consapevolezza la sua presenza. Se siete single, il fascino sarà vostro alleato, permettendovi di attrarre una persona che fino a ieri sembrava lontana. Nel lavoro, Giove vi offrirà opportunità preziose, avrete la possibilità di cogliere frutti maturi, grazie alle scelte ben ponderate fatte in passato. Continuate così e raccoglierete i meritati successi. Voto 7.

Toro. Le giornate da lunedì 21 a domenica 27 ottobre saranno nel complesso decisamente promettenti, sebbene qualche piccola insoddisfazione sul fronte delle relazioni personali potrebbe farsi sentire.

Se vi trovate in uno stato di solitudine, questa sensazione potrebbe accentuarsi, ma sarà anche un'opportunità per riscoprire il vostro fascino e la vostra capacità di attrarre gli altri. Non temete di mettervi alla prova e di sperimentare nuove strade, sia in amore che nelle amicizie. Per le coppie, l’umore sarà un po’ capriccioso e potreste tendere a esigere troppo dal partner.

Nel lavoro, mantenete la calma e non fatevi prendere dall'ansia: una gestione oculata delle situazioni vi permetterà di risolvere i piccoli inconvenienti. Voto 6.

Gemelli. La penultima settimana di ottobre potrebbe riservare qualche problemino di troppo a molti di voi del segno. I prossimi sette giorni infatti vedranno momenti di difficoltà, soprattutto verso le ultime due giornate relative al weekend.

Le emozioni saranno altalenanti, e forse potreste anche sentirvi più esigenti del solito in ambito amoroso. Che siate in coppia o single, un po' di leggerezza farà bene: prendetevi una pausa dalla routine e concedetevi uno spazio di respiro. Se siete alla ricerca di amore, non restate ad aspettare che qualcuno vi faccia il primo passo: osate e cercate di cogliere le opportunità che vi si presentassero. Sul lavoro, accettate nuovi impegni, anche se inizialmente non vi sembreranno alla portata. Presto scoprirete dei talenti che non sospettavate di avere. Voto 5.

Cancro. La settimana entrante sarà caratterizzata da un ritrovato ottimismo. Vi sentirete più sicuri di voi stessi e pronti a intraprendere progetti a lungo termine.

In amore, il dialogo con il partner sarà fondamentale per crescere insieme: anche le divergenze di vedute serviranno a rafforzare il rapporto. Se siete single, la ragione vi guiderà, ma non dimenticate di prestare attenzione anche alle sensazioni che non si spiegano facilmente, quelle "a pelle", che potrebbero rivelarsi determinanti. In ambito lavorativo, sfruttate al meglio questo momento positivo per pianificare il futuro con chiarezza e determinazione. Voto 9.

Leone. Settimana davvero positiva su molti fronti. In particolare, giovedì si prevede a massima fortuna, forse uno dei giorni migliori dell'anno. In campo amoroso la presenza della Luna, in entrata nel segno proprio giovedì, favorirà momenti di grande complicità con il partner.

Vi libererete finalmente di ogni pensiero negativo, specialmente di quelli che in questo ultimo periodo vi avevano un po' bloccato la mente. Se siete single, qualcuno di speciale entrerà nella vostra vita, ma attenzione a non trascurare eventuali impegni o promesse fatte in passato. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra posizione professionale continuerà a rafforzarsi. Dimostrando determinazione e aumentando il vostro impegno, riuscirete a consolidare ulteriormente eventuali progressi già fatti. Voto 8.

Vergine. Splendida settimana! Il periodo si aprirà con grandi prospettive per la sfera affettiva, grazie all’influsso positivo della Luna nel vostro segno. In amore, sarà fondamentale concentrarsi sugli aspetti più importanti della relazione, riflettendo con attenzione su eventuali cambiamenti da apportare.

Chi sta pensando di intraprendere un nuovo percorso sentimentale farebbe bene a valutare attentamente ogni circostanza prima di agire. Se siete single e temete di non trovare le parole giuste per esprimere i vostri sentimenti, lasciatevi ispirare da qualche poesia d’amore: a volte, le parole degli altri possono essere il ponte verso il cuore di qualcuno. Nel lavoro, l’intuizione sarà la vostra guida, permettendovi di cogliere al volo le aspettative altrui e di agire di conseguenza. Voto 10.

Bilancia. Una settimana discreta si profila all'orizzonte. Le giornate da lunedì a domenica saranno in generale piuttosto tranquille per voi, caratterizzate da una routine consolidata che non presenterà particolari sorprese.

Nell’amore, chi è single avrà l’opportunità di aprire un nuovo capitolo nella propria vita sentimentale: le stelle vi sosterranno nel fare incontri interessanti. Per le coppie, invece, sarà un buon momento per discutere progetti futuri come un matrimonio o una convivenza. In ambito lavorativo, cercate il supporto di una persona più esperta per superare eventuali difficoltà. Una collaborazione proficua potrebbe aiutare a risolvere situazioni complesse in modo più efficace del previsto. Voto 6.

Scorpione. Sole nel segno! Le sette giornate in arrivo prossimamente saranno sostenute a gran ritmo dall'ingresso della Stella della Terra nel settore astrale dello Scorpione. Le giornate saranno particolarmente favorevoli, in particolare per quanto riguarda le amicizie e la famiglia.

In amore, l’affetto sarà il fondamento su cui costruire la vostra relazione: anche eventuali disaccordi contribuiranno a rafforzare il legame. Se siete single, non dimenticate che le parole non sono sempre necessarie per dimostrare i sentimenti, ma fate attenzione a non dare nulla per scontato. Nel lavoro, concentratevi sulle vostre responsabilità: ogni tentativo di intromettersi nelle questioni altrui potrebbe essere interpretato come una forzatura. Voto 8.

Sagittario. L’inizio del periodo analizzato sarà un po’ sottotono, ma con il passare delle ore vedrete migliorare la situazione, specialmente nel pomeriggio di martedì in avanti. In amore, le relazioni che nasceranno in ambito lavorativo o scolastico potrebbero regalare momenti di complicità, ma non tutte saranno profonde e continuative come desiderato.

Le stelle vi spingeranno verso una maggiore esuberanza, soprattutto nell’intimità, quindi sfruttate questo stato di relativa grazie per mettere a segno qualche attimo di sana passionalità. Se single, la vostra energia sarà contagiosa e vi permetterà di fare colpo in diverse situazioni. Sul lavoro, evitate che il nervosismo interferisca con i rapporti professionali: sarà utile adottare una prospettiva diversa per individuare soluzioni innovative a problemi complessi. Voto 6.

Capricorno. Le giornate da lunedì a domenica si preannunciano favorevoli, soprattutto sul piano sentimentale. I sentimenti saranno profondi e riuscirete a comunicarli in modo pieno alla persona amata, ricevendo altrettanto entusiasmo in cambio.

Se siete single, conquisterete facilmente la simpatia di chi vi interessa, ma attenzione alla trasparenza: evitate ambiguità che potrebbero causare incomprensioni. In ambito lavorativo, fate attenzione a non lasciarvi trasportare dall’impazienza: lavorate con dedizione e vedrete migliorare la sintonia con i colleghi, portando a una collaborazione efficace e proficua. Voto 7.

Acquario. La penultima settimana del mese di ottobre sarà abbastanza carica di energia positiva, grazie a una configurazione astrale favorevole. In amore, sarete pieni di iniziative, con una voglia irrefrenabile di programmare e organizzare ogni dettaglio della vita di coppia. Anche i rapporti più superficiali troveranno nuovo slancio grazie alla vostra energia, il che renderà ogni momento piacevole.

Se siete single, le recenti preoccupazioni sentimentali andranno via, lasciando spazio a una ritrovata serenità. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra buona organizzazione sarà la chiave per vivere una settimana priva di stress. Grazie alla precisione e alla cura nei dettagli, riuscirete a ottenere risultati soddisfacenti e a mantenere alta la produttività. Voto 7.

Pesci. Per molti di voi, nati sotto il segno dei Pesci, il periodo settimanale in analisi sarà sufficientemente positivo, sebbene non privo di qualche piccolo intoppo. In amore, la chiave per mantenere l’armonia sarà la pazienza: cercate di evitare conflitti e incomprensioni con il partner, che potrebbero degenerare in situazioni più complesse.

Non esigete troppo dal vostro compagno o compagna se non siete pronti a ricambiare con altrettanta generosità. Se siete single, il consiglio è di mantenere la calma e attendere con fiducia il momento giusto per entrare in azione. In ambito lavorativo, nonostante un leggero rallentamento, riuscirete a portare a termine ciò che vi siete prefissati, grazie alla vostra determinazione. Voto 6.