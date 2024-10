L'oroscopo dal 21 al 27 ottobre sorride alla capolista Ariete. Coloro che sono nati sotto questo segno, avranno un sacco di sprint, posizionandosi al 1° posto in classifica. Sul podio spiccano anche il Sagittario, che rimedierà ad alcuni problemi di coppia, e l'Acquario che sarà fortunato. In crisi, invece, il segno della Bilancia.

Previsioni astrologiche settimanali, dal 21 al 27 ottobre

Vergine: 12° posto – La vostra vita di coppia potrebbe attraversare momenti di confusione. Spesso tendete a mescolare i problemi del partner con i vostri, peggiorando così la situazione.

Sarà importante chiarire ogni dubbio e cercare di risolvere le questioni insieme, senza lasciare che le incomprensioni si accumulino. Mantenere un dialogo aperto e costruttivo vi aiuterà a ritrovare la serenità.

In ambito lavorativo e familiare, dovrete cercare di mantenere la calma e non lasciarvi trascinare dalle provocazioni. Sarà importante evitare di imporre il proprio punto di vista con troppa forza, soprattutto tra colleghi o amici. Un atteggiamento più diplomatico vi permetterà di risolvere eventuali tensioni e di mantenere un clima più sereno attorno a voi.

Bilancia: 11° posto – Potrebbe presentarsi una crisi all'interno della coppia, con il rischio che la stabilità del rapporto venga messa in discussione.

Una conversazione recente potrebbe aver creato confusione, rendendo necessario un chiarimento. Non nascondete le vostre emozioni, ma cercate di aprirvi al dialogo per evitare che i malintesi peggiorino. I single, invece, dovranno fare attenzione a non confondere la realtà con le proprie fantasie, rischiando di farsi illusioni su una persona che non è interessata.

In ambito lavorativo, state vivendo un periodo di grandi opportunità. È il momento giusto per far valere le vostre idee e progetti, poiché potrebbero portare a risultati significativi. Continuate a credere nel vostro lavoro e raccoglierete i frutti in futuro. In casa, fate attenzione a possibili imprevisti, come la rottura di qualche elettrodomestico o la necessità di riparare qualcosa.

Leone: 10° posto – In questa settimana le coppie potrebbero attraversare un periodo delicato. Sarà necessario far leva sulla propria pazienza interiore e prestare attenzione ai desideri del partner. Mantenere aperto il dialogo sarà fondamentale per evitare incomprensioni e rafforzare il legame. Anche chi è solo da tempo noterà un cambiamento: vi riscoprirete più sensibili e sognatori, pronti ad abbracciare il romanticismo.

Sul fronte lavorativo, riceverete il supporto di una certa persona che vi aiuterà in modo significativo. Mostratele gratitudine, magari invitandola a un’uscita o facendole un piccolo regalo. Nella vita bisogna dare per avere. Sarà anche importante prestare maggiore attenzione ai rapporti con colleghi e superiori, cercando di migliorare l’ambiente lavorativo in modo da essere più efficienti e sereni.

Nel fine settimana potrebbe arrivare una chiamata inaspettata da una persona che non sentite da tempo.

Gemelli: 9° posto – Vi troverete immersi in nuovi progetti e riuscirete a coinvolgere persino chi vi sta attorno. Quello stato di apatia che vi ha tenuto bloccati per molto tempo, sparirà. Questo sarà soprattutto un periodo valido per espandere i contatti, utili per chi gestisce un’attività o sogna una carriera stellare. Le possibilità di ottenere risultati immediati e gratificanti, saranno ottime. La settimana potrebbe essere caratterizzata da momenti di grande creatività, durante i quali vi sentirete motivati a fare di più, portando avanti idee innovative e ambiziose.

Nel weekend sarà importante avere chiari gli obiettivi da raggiungere, in modo da sfruttare al meglio ogni opportunità.

Potrebbe anche essere necessario dedicarsi alle faccende domestiche, e chiedere aiuto non sarà una cattiva idea. La vita di coppia potrebbe risultare un po' piatta, quindi cercate di ravvivarla con gesti romantici o piccoli cambiamenti nella routine. Per i single, il fine settimana potrebbe riservare momenti di grande divertimento e sorprese inaspettate.

Capricorno: 8° posto – L'Oroscopo della settimana si prefigura speciale per le coppie, le quali sentiranno il desiderio di consolidare il rapporto, sia attraverso una convivenza che con progetti più impegnativi. Chi è solo, si sentirà più sicuro di sé e pronto a esprimere i propri sentimenti senza paura. Sul lavoro e nelle attività quotidiane, mostrerete grande dinamismo e determinazione.

Non lasciatevi distrarre da chiacchiere inutili, ma seguite i consigli di chi è più pragmatico.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare una nuova attività fisica, magari iscrivendovi in palestra per scaricare lo stress e mantenervi in forma.

Cancro: 7° posto – Le coppie vivranno una fase di grande slancio, lavorando insieme per realizzare progetti comuni e rafforzare il legame. Ci sarà maggiore complicità e collaborazione, permettendo di affrontare le sfide quotidiane con rinnovata serenità. Però, le coppie più giovani saranno ancora in fase di rodaggio. Per i single, sarà importante avere il coraggio di esprimere i propri sentimenti con onestà, senza paura di essere rifiutati.

In ambito lavorativo, sarà una settimana a dir poco impegnativa, con giornate che potrebbero sembrare pesanti e a tratti stressanti.

Sarà fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi trascinare in discussioni inutili o confronti che non porteranno a nulla. Nutrite le vostre ambizioni, non lasciatevi fermare da chi pensa che non possiate farcela. Tutto è possibile nella vita, specialmente se si lavora sodo e non si perde mai la fiducia in se stessi. Dunque, continuate a desiderare successo e crescita. Affrontate le sfide con pazienza e lucidità. Non fatevi prendere dall'ansia, ma affrontate un ostacolo alla volta.

Scorpione: 6° posto – Le coppie vivranno un periodo molto buono, grazie alla vostra capacità di separare le cose utili da quelle superflue. Questo vi permetterà di rinsaldare il legame con il partner e di risolvere eventuali incomprensioni.

Per i cuori solitari, ci sarà finalmente l'opportunità di incontrare qualcuno di interessante e abbandonarsi alla passione. In questo periodo della vostra vita non desiderate stabilità ma solo divertimento occasionale.

Sarà essenziale, sul lavoro, poter contare su un buon collaboratore che vi aiuti a migliorare la vostra posizione professionale. Saranno in arrivo consigli preziosi che vi guideranno nelle vostre decisioni future: fatene tesoro per progredire.

Pesci: 5° posto – Anche se amate i dolci, sarà importante migliorare la vostra alimentazione, adottando una dieta più salutare. Potrebbe essere il momento ideale per organizzare una piccola gita, che vi permetta di rilassarvi completamente e ricaricare le energie.

In ambito lavorativo, vi conviene agire con prudenza. Non prendete decisioni affrettate, ma cercate di risolvere i problemi esistenti prima di lanciarvi in nuovi progetti. Il successo arriverà con pazienza e una buona dose di perseveranza.

Toro: 4° posto – Vi attende una settimana edificante, soprattutto per i legami affettivi che riprenderanno slancio. I piaceri condivisi con il partner, che sembravano sopiti, torneranno in primo piano, rendendo più viva la complicità. Se siete dei cuori solitari patentati, questa potrebbe essere l'occasione giusta per aprirvi a nuove conoscenze: un incontro interessante potrebbe portare un importante cambiamento nella vostra vita sentimentale.

Sul fronte lavorativo, ci saranno buone opportunità per chi è alla ricerca di un'occupazione, mentre chi è già impiegato dovrà imparare a essere più attento ai suggerimenti dei propri superiori.

Sarà fondamentale ascoltare e cogliere i consigli, perché potrebbero rivelarsi preziosi per il vostro avanzamento professionale.

Sagittario: 3° posto – Durante la settimana, riuscirete a risolvere alcuni problemi di coppia che vi hanno afflitto negli ultimi tempi. Ci sarà un clima di maggiore serenità e comprensione reciproca. La passione sarà rovente. I single dovrebbero puntare tutto sul weekend, che potrebbe riservare un incontro con una persona affascinante.

Sul lavoro o nelle faccende domestiche, avrete molta energia e vitalità. Potreste dedicarvi a riorganizzare gli spazi in casa o a pianificare progetti per il futuro. È il momento giusto per mettere ordine nella vostra vita e apportare i cambiamenti necessari per migliorare.

Acquario: 2° posto – Sarete fortunatissimi. La vostra relazione di coppia sarà caratterizzata da una profonda comprensione reciproca, che renderà l'atmosfera serena e piacevole. I single potrebbero incontrare una persona che li spingerà a superare vecchie abitudini e a cambiare prospettiva sulla vita sentimentale.

Sul lavoro, sarà necessario impegnarsi al massimo e non lasciarsi trascinare dalla pigrizia. Sarà importante mantenere alta la motivazione e non trascurare il benessere fisico: cercate di fare più movimento e di evitare eccessi nell'alimentazione.

Ariete: 1° posto - Durante la settimana vi sentirete positivi e pieni di sprint, specialmente sul fronte emotivo ed economico. In alcune relazioni, ci sarà la ricerca di una felicità più autentica e profonda, con l'intento di rafforzare il legame.

Per chi è single, una nuova conoscenza potrebbe portare sorprese e spalancare la strada a cambiamenti inaspettati. Anche in ambito professionale vi aspetta un periodo favorevole: sarete in grado di esprimere tutto il vostro talento, e i vostri collaboratori dimostreranno grande disponibilità. La sintonia tra di voi faciliterà il raggiungimento di risultati concreti. Potrete contare su un ambiente di lavoro stimolante, in cui le idee viaggeranno in perfetta armonia con quelle degli altri, permettendo di avanzare su progetti importanti.

Per quanto riguarda la salute, l'energia non vi mancherà, anche se sarà sempre utile mantenere abitudini salutare onde evitare stress o altri piccoli disturbi. Prevenire è meglio che curare.