L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre invita i nativi del Toro a non permettere ad alcuni problemi di lavoro di guastare l’atmosfera sentimentale. Per molti single appartenenti al segno del Cancro ci sarà un colpo di fulmine e con questa persona nascerà un legame forte e duraturo. Due pianeti avranno in programma di aiutare i single della Vergine a fare ottime conquiste. Per quanto riguarda la sfera finanziaria i nativi dell’Ariete dovranno essere molto prudenti con i soldi e non spenderli in oggetti costosi. Infine, per i nati in Acquario sarà il momento giusto per fare un investimento proficuo.

Il clima amoroso e finanziario secondo le stelle della terza settimana di ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Saturno in buona posizione promette stabilità e sicurezza nella vostra vita sentimentale. La vostra relazione di coppia sarà seria e segnata da responsabilità comuni, soprattutto per quanto riguarda l'educazione dei figli o la gestione domestica ed economica. Se siete single, Nettuno vi farà venire voglia di stabilizzare la vostra vita sentimentale e di impegnarvi veramente. Molti single saranno più esigenti nelle loro relazioni amorose e si lasceranno sedurre solo dalla persona che sogna il matrimonio. Per quanto riguarda la sfera economica, l'Oroscopo raccomanda massima prudenza.

Il vostro attuale ottimismo, che rasenta l'euforia, potrebbe portarvi a contrarre prestiti che non sarete poi in grado di rimborsare. Evitate come la peste di spendere in oggetti di prestigio. Voto: 7

Toro – La vostra vita amorosa rischia di subire le conseguenze delle scelte di lavoro o di un problema serio che proviene dall’esterno.

Infatti, se siete tra i tanti nativi che sono oberati di lavoro o di responsabilità, non avrete la minima energia da dedicare alla vostra vita sentimentale. Se la vostra storia d’amore è iniziata da qualche mese, il Sole vi porterà molta gioia. Eventuali conflitti saranno appianati. Voi e il vostro partner camminerete mano nella mano verso un futuro roseo e pieno di soddisfazioni.

Sarete seri nella gestione delle vostre finanze e adotterete misure sagge e funzionanti. In altre parole, cercherete di limitarvi strettamente alle spese essenziali, tenendo presente che spesso è per il superfluo che si suda. Non c'è quindi il rischio di problemi finanziari, per questa volta. Voto: 7,5

Gemelli – Questa volta la vostra vita sentimentale vivrà momenti di grande gioia e felicità. Venere e Marte, le due stelle dell'amore, vi proteggeranno. Se siete sposati, il rapporto con il vostro coniuge sarà più affettuoso e intimo. È vero, la Luna influenza ancora il settore della vita di coppia, ma sarà molto meno influente e il clima un po' teso degli ultimi tempi lascerà il posto alla tenerezza.

Se vivete da soli, questa sembra una buona settimana per incontrare qualcuno: tenete d'occhio la persona giusta. È il momento di affrontare alcuni seri problemi finanziari ed economici. Se dovete limitare il vostro stile di vita, in questo periodo non avete nessun problema a prendere una decisione importante. Voto: 8

Cancro – Se siete single, sarete molto richiesti e il vostro successo lusingherà il vostro ego. Tuttavia, l'amore a prima vista è nell'aria e questa persona avrà un ruolo importante nella vostra vita. Nel rapporto di coppia, fate attenzione a una certa tendenza all'autoritarismo, altrimenti scoppieranno dei conflitti. Questo aspetto di Plutone è spesso un segno che vi porterà molto denaro.

Ma se non sarete estremamente vigili nelle spese, non sarete immuni da contrattempi finanziari. Voto: 7,5

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avrete difficoltà a risolvere i vostri problemi personali da soli. Confidatevi quindi con il vostro partner d’amore. Vuotare il sacco vi farà molto bene, e poi, insieme, avrete più probabilità di trovare soluzioni efficaci. Allo stesso tempo, rafforzerete la vostra unione. Le stelle favoriranno tutti i vostri sforzi. Attenzione alle iniziative finanziarie imprudenti! In questo campo vio o mancheranno pazienza e buonsenso. Quando si tratta di gestire il bilancio familiare, tenete conto dei consigli del coniuge. Voto: 6,5

Vergine – Un duo planetario aiuterà i single a fare belle conquiste sentimentali e moltiplicare il loro sex appeal.

Senza parlare di una relazione seria, creerete scompiglio intorno a voi. Qualcuno potrebbe anche ricadere nell'incantesimo di una vecchia fiamma. Resta da vedere se il resto della storia sarà così promettente come l'inizio. Anzi, è tutt'altro che certo, perché Giove potrebbe creare qualche delusione. Anche se non siete esattamente delle cavallette, prenderete molto sul serio le vostre finanze. Combinando abilmente prudenza e audacia, sarete in grado di fare buoni affari. Voto: 7,5

Bilancia – L'oroscopo dell'amore promette una settimana felice per le coppie innamorate. Cercate, però, di non adagiarvi sugli allori, perché l'influenza benefica di Venere sarà fugace. Ricordate sempre di coltivare la tolleranza.

Se siete single, gli aspetti armoniosi di Saturno vi renderanno più seducenti e sensuali del solito. Approfittatene per dare ancora più pepe alla vostra vita. Tuttavia, assicuratevi di scegliere con cura i vostri partner, altrimenti si moltiplicheranno complicazioni di ogni tipo. Il trucco sarà quello di cogliere le rose senza farsi pungere! Nettuno in questo aspetto si accontenterà di proteggervi dal punto di vista finanziario, a patto che, naturalmente, non vi lanciate in una di quelle acute crisi di consumo a cui siete particolarmente affezionati. Voto: 7,5

Scorpione – Questa terza settimana di ottobre offrirà ottime prospettive a coloro che hanno una relazione d’amore e che si sono adattati con successo l'uno all'altro nel corso di diversi anni di convivenza.

Per tutti gli altri nativi, single o meno, ci sarà ancora molto da remare prima di poter godere appieno dei piaceri dell'amore. Questo aspetto di Nettuno vi permetterà di risolvere efficacemente alcuni problemi di soldi, ma attenzione alle transazioni rischiose o mal preparate che potrebbero rovinarvi. Voto: 7,5

Previsioni dell'agelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Influenzati da Marte, il pianeta del desiderio e della sensualità per eccellenza, avrete una gran voglia di scuotere la vostra vita. Parlatene con la persona amata: probabilmente sarà disposta a collaborare con voi per trovare la soluzione ideale. Se siete single, Venere in ottima opposizione vi regalerà l'inizio di uno dei periodi più piacevoli dell'anno per quanto riguarda l'amore.

Il vostro fascino crescente ammalierà chiunque. Un incontro importante potrebbe avvenire nel prossimo futuro. La lentezza vince la corsa. Questo è il motto che dovreste tenere a mente. Anche se nessun pianeta sta influenzando il settore legato ai soldi, la vostra situazione finanziaria non sembra migliorare ma presto le cose gireranno a vostro favore. Tutto questo sarà merito di Giove: abbiate piena fiducia in questo pianeta. Voto: 8

Capricorno – Andrete molto d'accordo con la vostra anima gemella, che saprà guidarvi con i suoi consigli e aiutarvi ad affrontare varie difficoltà. Le anime solitarie del segno sentiranno il bisogno di vivere una relazione amorosa stabile e duratura. Le proposte di matrimonio saranno ben accolte e questo sarà il periodo giusto per dare nuova aria alla vostra vita.

Evitate di impegnarvi in transazioni immobiliari in questo periodo. Se avete intenzione di acquistare un appartamento o un terreno, avrete maggiori possibilità di fare un buon affare il prossimo mese. Voto: 7,5

Acquario – Sul fronte coniugale, avrete l'opportunità di mettere in pratica vecchi progetti e di realizzare i vostri desideri, conservando allo stesso tempo una certa indipendenza che vi sta sempre a cuore. Il pianeta Venere sarà al vostro fianco per sostenere i vostri sogni e progetti. Se siete single, non dovrete rendere conto a nessuno e continuerete ad accumulare notti insonni e mattinate birichine! Le vostre finanze miglioreranno notevolmente, ma sarà meglio tenere a bada l’impulso di correre nei negozi e fare spese folli.

Pensate a investire per aumentare le vostre entrate e per migliorare la vostra vita personale e familiare. Voto: 7,5

Pesci – I buoni aspetti di Plutone favoriscono l'attrazione fisica. Ci saranno grandi sviluppi con la persona interessata e i single avranno tutte le possibilità di farsi notare con grande successo. Qualunque sia la vostra situazione attuale, sentirete il bisogno di una completa realizzazione, sia in termini sentimentali che sessuali, e questo sarà il periodo giusto. Questa volta non aspettatevi di guadagnare o spendere molto denaro. Se farete delle spese, sarà per un breve viaggio all'estero o per aiutare un amico in difficoltà. Voto: 7