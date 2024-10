Novembre porta con sé un'energia particolare, sospesa tra la nostalgia dell'autunno e la preparazione alla chiusura dell'anno. Mentre alcuni segni si apprestano a raccogliere i frutti di un percorso già tracciato, altri devono fare i conti con decisioni cruciali per il loro futuro. L’influenza dei pianeti sarà decisiva per le vostre relazioni, la carriera e il benessere personale. Per alcuni, come i segni di Fuoco, il mese sarà un’esplosione di vitalità e opportunità, mentre per altri, come i segni di Terra, si tratterà di consolidare i successi ottenuti.

Non mancheranno sorprese anche per i segni d’Aria e d’Acqua, chiamati a rivedere certe dinamiche interiori e a fare spazio a nuove consapevolezze. Di seguito approfondiamo l'oroscopo di novembre per tutti i segni con le pagelle.

Astrologia da Toro a Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Novembre si presenta come un mese di sfide, ma anche di grandi opportunità. Grazie all'influenza di Marte, la vostra determinazione sarà al culmine, consentendovi di affrontare con grinta ogni difficoltà. Tuttavia, sarà essenziale gestire la vostra energia senza strafare, poiché il rischio di sovraccaricarvi è dietro l'angolo. In amore, vi attende una riscoperta della passione, mentre sul fronte professionale potrebbe emergere qualche tensione da gestire con diplomazia.

Pagella di novembre:

Amore : 8

: 8 Lavoro : 7

: 7 Salute: 6

Consiglio: Fate della pazienza il vostro alleato, specialmente sul lavoro.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Questo mese vi chiede di rallentare e riflettere sulle vostre scelte, specialmente quelle finanziarie. Venere, il vostro pianeta guida, invita a ponderare ogni decisione con saggezza.

In amore, il dialogo sarà la chiave per risolvere eventuali incomprensioni. Sul lavoro, potreste sentirvi sottoposti a una forte pressione, ma ricordate: mantenete la vostra proverbiale fermezza e tutto si risolverà per il meglio.

Pagella di novembre:

Amore : 7

: 7 Lavoro : 6

: 6 Salute: 7

Consiglio: Dedicatevi ad attività che favoriscano la calma mentale, come la meditazione.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Siete in un momento di grande fermento mentale. Mercurio in posizione favorevole vi rende più intuitivi e pronti a cogliere al volo ogni occasione. Tuttavia, la vostra mente vulcanica potrebbe distrarvi da questioni importanti: mantenete il focus. In amore, sarete affascinanti come non mai, ma attenzione a non giocare troppo con i sentimenti altrui. Nel lavoro, si preannuncia un periodo ricco di opportunità, ma anche di prove.

Pagella di novembre:

Amore : 8

: 8 Lavoro : 8

: 8 Salute: 7

Consiglio: Concentratevi su un obiettivo alla volta per evitare di disperdere energie.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Il mese di novembre vi invita all’introspezione. L'influenza lunare vi renderà più sensibili, portandovi a riflettere profondamente su alcuni aspetti della vostra vita, soprattutto sul fronte delle relazioni.

Nel lavoro, qualche piccolo ostacolo potrebbe farvi sentire insicuri, ma non lasciatevi abbattere: tutto si risolverà con calma e pazienza. L'amore, invece, potrebbe riservare piacevoli sorprese, soprattutto nella seconda metà del mese.

Pagella di novembre:

Amore : 8

: 8 Lavoro : 6

: 6 Salute: 7

Consiglio: Fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Questo sarà per voi un mese di rinnovamento e crescita. Il Sole, vostro pianeta dominante, vi dona una straordinaria energia e una grande capacità di influenzare positivamente chi vi circonda. Sul fronte lavorativo, è il momento di osare e fare scelte coraggiose, mentre in amore vi aspetta una fase di profonda connessione con il partner o, per i single, un incontro che potrebbe rivelarsi significativo.

Pagella di novembre:

Amore : 9

: 9 Lavoro : 8

: 8 Salute: 8

Consiglio: Usate la vostra energia per costruire qualcosa di duraturo.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Per voi novembre sarà un mese di bilanci. Saturno vi invita a mettere ordine nelle vostre faccende, soprattutto in ambito lavorativo. Potrebbero emergere questioni del passato da risolvere, ma il vostro rigore e la vostra capacità di analisi vi saranno di grande aiuto. In amore, invece, potrebbe essere il momento di chiarire alcune incomprensioni con il partner. Non temete: la chiarezza porterà armonia.

Pagella di novembre:

Amore : 7

: 7 Lavoro : 7

: 7 Salute: 6

Consiglio: Non rimandate ciò che potete affrontare subito, soprattutto nelle relazioni.

Pagelle da Bilancia a Pesci

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) -L'equilibrio sarà il tema dominante del vostro novembre. L'influenza di Venere vi rende particolarmente inclini al dialogo e alla mediazione, sia nelle relazioni affettive che in quelle professionali. Questo è il momento ideale per risolvere conflitti e creare nuovi legami. Sul lavoro, l'armonia con i colleghi vi permetterà di ottenere ottimi risultati. In amore, il vostro fascino sarà irresistibile.

Pagella di novembre:

Amore : 9

: 9 Lavoro : 8

: 8 Salute: 7

Consiglio: Sfruttate le vostre doti di diplomazia per raggiungere i vostri obiettivi.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) - Con il Sole nel segno, novembre sarà un mese di trasformazioni profonde.

È il momento di lasciar andare ciò che non serve più e fare spazio al nuovo. In amore, vivrete una fase intensa e passionale, ma attenzione a non essere troppo possessivi. Sul fronte lavorativo, l'energia del Sole vi spingerà a prendere decisioni importanti, ma dovrete essere cauti e ponderare ogni mossa.

Pagella di novembre:

Amore : 8

: 8 Lavoro : 7

: 7 Salute: 7

Consiglio: Abbracciate il cambiamento senza timori.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - L'energia di Giove vi accompagna in questo mese di novembre, portandovi opportunità e nuove prospettive. Sul lavoro, è il momento di espandere i vostri orizzonti e puntare in alto. In amore, il vostro spirito libero vi spinge a cercare avventure, ma non dimenticate di prestare attenzione ai sentimenti del partner.

La salute sarà ottima, grazie all'energia vitale che Giove vi infonde.

Pagella di novembre:

Amore : 8

: 8 Lavoro : 9

: 9 Salute: 9

Consiglio: Non abbiate paura di esplorare nuove strade, sia in amore che nel lavoro.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) - Novembre per voi sarà un mese di riflessione e consolidamento. Saturno vi invita a mettere in ordine le vostre priorità, soprattutto in ambito lavorativo. Nonostante qualche momento di stanchezza, riuscirete a gestire con maestria ogni situazione. In amore, il mese sarà caratterizzato da una maggiore intimità e profondità nelle relazioni, ma dovrete essere disposti ad aprirvi di più.

Pagella di novembre:

Amore : 7

: 7 Lavoro : 8

: 8 Salute: 6

Consiglio: Dedicate tempo a voi stessi, senza trascurare il riposo.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Novembre sarà per voi un mese di rinnovamento e innovazione. La vostra mente sarà in fermento, pronta a ideare nuovi progetti e a esplorare soluzioni creative. In amore, potreste sentirvi un po' distanti, ma sarà solo una fase temporanea. Sul lavoro, il vostro spirito innovativo vi porterà a ottenere successi inaspettati. Tuttavia, cercate di mantenere un equilibrio tra creatività e pragmatismo.

Pagella di novembre:

Amore : 7

: 7 Lavoro : 9

: 9 Salute: 7

Consiglio: Sfruttate la vostra capacità di pensare fuori dagli schemi.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) - Novembre vi chiede di sintonizzarvi con la vostra interiorità. Nettuno vi rende più sensibili del solito, e questo potrebbe portarvi a percepire con maggiore intensità le emozioni altrui.

Sul fronte lavorativo, vi attende un mese di stabilità, ma dovrete evitare di distrarvi. In amore, invece, potreste vivere momenti di grande romanticismo, ma attenzione a non idealizzare troppo le situazioni.

Pagella di novembre:

Amore : 8

: 8 Lavoro : 7

: 7 Salute: 6

Consiglio: Dedicatevi ad attività che vi permettano di ricaricare le energie emotive.