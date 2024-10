L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre sostiene che sarà un periodo movimentato per i nativi del Cancro che hanno una relazione d’amore, e stabile per quelli dei Pesci. Per i single che appartengono al segno del Toro, le stelle hanno in mente un bel colpo di fulmine. Grazie ai buoni aspetti di Saturno, i nati in Leone vivranno un grande successo finanziario. Infine, la fortuna sosterrà le persone native dell’Acquario, regalandole opportunità inaspettate sul fronte economico.

La settimana 28 ottobre-3 novembre dal punto di vista amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte dell'amore, sarete combattuti tra il desiderio di preservare lo status quo e la voglia di scuotere le cose. Alcuni nativi dell’Ariete si chiederanno se non sia meglio frenare i propri impulsi e rifiutare di abbandonarsi a qualche grande passione, per paura delle ripercussioni. Altri, invece, prenderanno seriamente in considerazione l'idea di avere un figlio. Il vostro equilibrio finanziario è molto importante per voi. Più di altri, siete desiderosi di costituire il vostro capitale o, per lo meno, di organizzare il vostro bilancio su basi solide. Plutone vi darà l'opportunità di far crescere il vostro patrimonio.

È quindi nel vostro interesse cercare gli investimenti o gli acquisti più interessanti, oltre a quelli più redditizi. Voto: 7,5

Toro – Non solo non ci saranno pianeti a turbare la vostra vita sentimentale, ma avrete anche il sostegno incondizionato della Luna. Se la vostra relazione è stata un po' tesa negli ultimi tempi, la Luna ripristinerà e consoliderà i vostri buoni rapporti.

Se siete single, sarete molto richiesti e i vostri successi lusingheranno il vostro ego. Tuttavia, l'amore a prima vista è nell'aria e questa persona occuperà un posto importante nella vostra vita. Sarete in grado di fare investimenti molto solidi e di gestire in modo efficiente le finanze della vostra famiglia. Questa settimana sarà particolarmente favorevole per la vendita di un terreno o di una casa.

Voto: 8

Gemelli – Saranno molto favorite le unioni stabili e la realizzazione di un nido d’amore, secondo le stelle di questa settimana. Questo vi darà un buon equilibrio e vi impedirà di perdere la strada dal punto di vista emotivo e intimo. Se siete single, sarete tentati di mischiare amore e lavoro, ma l’Oroscopo raccomanda caldamente di non farlo. In caso contrario, vi troverete ad affrontare grossi problemi. Dovrete fare particolare attenzione agli investimenti finanziari e alle transazioni immobiliari, perché il pianeta Urano potrebbe giocare brutti scherzi. Risparmiate i soldi. Le spese potrebbero aumentare e i prestiti non saranno concessi facilmente. Voto: 7

Cancro – La vostra vita sentimentale sarà movimentata.

Se siete sposati e la vostra relazione non è solida, Urano potrebbe causare difficoltà. Le coppie armoniose, invece, non avranno problemi a resistere all'impatto di Urano. Per quanto riguarda le persone single, sarà soprattutto Plutone a influenzare la loro vita sentimentale. Molti nativi solitari si innamoreranno perdutamente di una persona nuova. Se questo è il vostro caso, non ve ne pentirete. Questa passione darà vita a una lunga e bella storia d'amore. Sul fronte finanziario, dovrete fare molta attenzione a certi intrighi, che vi trascineranno in una trappola finanziaria dalla quale non potrete facilmente uscire, né evitare complicazioni legali. Contate solo su voi stessi, siate perseveranti e metodici e tutto andrà bene.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo settimanale fino al 3 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Le tensioni nel vostro rapporto di coppia scompariranno improvvisamente e i motivi di discordia diventeranno più rari sotto l'azione di Venere in ottimo aspetto. Sarete più vicini alla persona amata e i vostri sentimenti saranno più solidi. Se siete single, Venere vi darà tante idee e acuirà la vostra sensualità. Inoltre, vi donerà una serie di incontri felici. Il partner dei vostri sogni busserà al vostro cuore e non riuscirete a chiudere occhio! Sotto i benefici auspici di Saturno, questa sarà una settimana di successi finanziari. È il momento di rischiare e speculare. La fortuna sarà dalla vostra parte, permettendovi di aumentare sensibilmente i vostri guadagni con il minimo sforzo.

Tuttavia, dovete evitare di farvi trascinare dall’onda del successo e di cadere nella trappola della vita facile, con la possibilità di finire sotto il ponte. Voto: 8

Vergine – Quando si tratta di incontri romantici, siete voi single a prendere l'iniziativa. Mettete alla prova il vostro potere seduttivo senza cercare oltre, oppure fate di tutto per incontrare qualcuno che vi piace davvero. Avete deciso di competere per il titolo di “coniuge perfetto”? Non siete lontani da quel premio, visto che sarete così attenti e presenti per la persona che amate. Le vostre migliori intenzioni per una vita perfetta? Una fuga romantica, il desiderio di migliorare il comfort della vostra casa o di riunirvi con i vostri migliori amici per una buona cena.

In questo periodo dovreste evitare le transazioni finanziarie e gli incontri d'affari. Disturbati dagli sconvolgimenti del clima lunare, non sarete in grado di pensare con chiarezza. Voto: 7

Bilancia – L'emotività accentuata di Nettuno farà scoppiare un putiferio anche per un dettaglio sciocco, e sarete pronti a sfogare le vostre rimostranze, o vorrete arruffianarvi le penne del vostro partner a ogni loro minima osservazione. Ma siete voi a soffrire di più di queste tensioni. Cercate quindi di tenere i nervi sotto controllo. Se siete single, in questa settimana potrete stringere dei legami solidi e molti di voi sogneranno il matrimonio. Con le spese impreviste che Saturno vi costringerà a sostenere, seri problemi di liquidità potrebbero rendere la vita più difficile di quanto avreste immaginato, soprattutto se avete lasciato qualche debito in giro.

D'ora in poi dovrete essere più lungimiranti, ricordando che ‘le tegole che garantiscono la pioggia sono state fatte con il bel tempo’ (proverbio cinese). Voto: 6

Scorpione – Cuori solitari, la vostra vita potrebbe finalmente prendere una piega migliore. Per coloro che non credono ai colpi di fulmine, c'è una buona possibilità che vi capiti di cedere all’amore grazie agli ottimi aspetti di Venere. Per quanto riguarda la vostra vita di coppia, il relax sarà all'ordine della settimana. Dopo aver vissuto molte preoccupazioni, il rapporto con il vostro partner migliorerà sensibilmente. Sarete in grado di parlare di nuovo con la persona amata, invece di chiudervi al minimo fastidio. Il settore finanziario sarà soggetto a impatti destabilizzanti.

Il vostro equilibrio di bilancio sarà in pericolo. Qualunque sia la vostra situazione finanziaria, fareste bene a evitare le spese superflue e a rimandare tutte le decisioni importanti, sia che si tratti di acquisti che di investimenti. Voto: 6,5

Il clima amoroso e finanziario secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita di coppia sarà costellata da alcuni piccoli incidenti. Sarete amati, ma non sempre vi renderete conto di quanto i vostri umori mutevoli possano avere conseguenze dannose sui nervi del vostro partner. Single: il vostro sex appeal farà miracoli. I vostri flirt saranno leggeri ma irresistibili, le vostre strategie di approccio saranno ben studiate ed efficaci, e questo potere avrà successo.

Potreste congratularvi con voi stessi per essere ancora in grado di far quadrare i conti in un periodo in cui molte persone faticano ad arrivare a fine mese. Se siete abbastanza saggi, dovreste essere in grado di apprezzare questo privilegio e vederlo come una compensazione per alcuni dei vostri svantaggi su altri fronti. Non siate troppo avidi: non si può avere tutto nella vita, e bisogna lasciare qualche fetta della torta agli altri. Voto: 7

Capricorno – L'oroscopo della settimana 28 ottobre-3 novembre sostiene che per i single del segno sarà un periodo incredibilmente romantico. Potreste anche avere un incontro decisivo che trasformerà in meglio la vostra vita. Il matrimonio potrebbe addirittura essere nell'aria.

Se siete in coppia, il rapporto con il vostro partner sarà sicuramente vivace e pieno di sintonia. Le discussioni saranno colorate e nessuno dei due vorrà perdere il privilegio di avere l'ultima parola. Siate più intelligenti, parlando meno e ascoltando di più. Sarete più che mai tentati di gestire le vostre finanze seguendo il vostro istinto, Mercurio sarà in parte responsabile di questo. Avrete bisogno di un grande autocontrollo per resistere ai vostri impulsi irragionevoli e non gettare il denaro dalla finestra. Voto: 7

Acquario – Dovrebbe essere una settimana facile per chi è sposato o ha una relazione romantica da qualche mese. Le persone solitarie, invece, saranno influenzate da Urano che, purtroppo, sarà in contrasto con tutti gli altri pianeti.

Il pianeta spesso regala un incontro inaspettato con un futuro luminoso, ma questa volta non sarà così per colpa dei suoi continui alti e bassi, e fareste bene a diffidare. Se qualcuno vi fa battere il cuore, non abbiate fretta; prendetevi il tempo necessario per scoprire cosa sta succedendo e per conoscere meglio l'oggetto del vostro affetto: potrebbe esserci qualcosa di sospetto. Negli affari, la fortuna sarà dalla vostra parte. Si presenteranno opportunità inaspettate; coglietele al volo, ma non abbiate fretta. Per quanto riguarda gli investimenti, guardate all'estero: non ve ne pentirete. Voto: 6,5

Pesci – Desiderate la serenità nel vostro rapporto di coppia. Se di recente siete riusciti a risolvere problemi importanti e a ripartire da zero, ora sarà molto più facile consolidare i vostri legami affettivi. In breve, tornerà la stabilità nella vostra relazione d’amore. Se siete single, l'amore a prima vista è nell'aria. La persona che vi fa battere il cuore potrebbe stabilirsi nella vostra vita per molto tempo. Il campo finanziario non risentirà di alcuna influenza celeste. Questo vi proteggerà da spiacevoli sorprese. D'altra parte, questa indifferenza planetaria nei confronti delle vostre finanze non lascia presagire miglioramenti degni di nota: è quindi inutile sognare che vi arrivi del denaro inaspettato o che vi cada addosso un bonus di qualche tipo. Voto: 8