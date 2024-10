Volge al capolinea anche questa settimana e l'oroscopo del weekend 12-13/10, dedicato all'amore, premia col massimo punteggio i segni dello Scorpione e della Bilancia. Andrà bene anche ai nati in Gemelli e del Cancro, mentre qualche ko attende il Leone, che non avrà modo di riposare.

L'oroscopo del weekend: i segni con amore ko

Ariete: ❤❤❤ - Arriveranno gratificanti risultati sul lavoro grazie alle abitudini che avete adottato. Le stelle consigliano di sospendere qualsiasi attività e dedicare il weekend solo a voi stessi. Solo così ritroverete la serenità mentale.

In amore, potreste sentirvi un po’ distanti dal partner a causa dello stress accumulato. Prendetevi del tempo per parlare apertamente dei vostri sentimenti e cercate di ritrovare la complicità perduta. Un gesto romantico potrebbe fare la differenza.

Leone: ❤❤❤ - Niente pausa per voi, nati sotto questo segno, perché dovrete lavorare ancora più duramente. Vi troverete a fare i conti con un problema che vi affligge e che non riuscirete ad affrontare. Tuttavia, se smetterete di ossessionarvi su questa difficoltà, la vostra vita migliorerà. In amore, potreste sentirvi trascurati a causa degli impegni lavorativi. Cercate di bilanciare meglio il tempo tra lavoro e vita privata, dedicando momenti di qualità al partner.

Vergine: ❤❤❤ - Il weekend porterà con sé la soluzione che cercavate da tempo e finalmente dissiperete ogni dubbio. Ci sarà un’intesa maggiore con il partner, mentre i single faranno incontri piacevoli. In amore, la comunicazione sarà fondamentale. Parlate apertamente dei vostri desideri e delle vostre preoccupazioni con il partner.

Questo rafforzerà la vostra relazione e vi permetterà di superare eventuali incomprensioni.

Sagittario: ❤❤❤ - Attenzione alle persone malintenzionate che tramano alle vostre spalle. Continuate a tenere fede ai vostri sentimenti e circondatevi solo di persone affidabili. In amore, è importante essere sinceri e trasparenti con il partner.

Evitate i malintesi parlando apertamente dei vostri sentimenti. Trascorrete del tempo di qualità insieme, magari organizzando una piccola fuga romantica.

A metà classifica

Toro: ❤❤❤❤ - Grandi opportunità in arrivo nei giorni del 6-7 ottobre. Approfittate di queste giornate per riposarvi e fare ciò che più vi piace. Uscite e trascorrete del tempo con gli amici o il partner. In amore, il vostro fascino sarà irresistibile e attirerete l’attenzione del partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale durante una serata fuori. Le coppie consolidate vivranno momenti di grande intimità e complicità.

Capricorno: ❤❤❤❤ - In amore sarete afflitti da qualche dubbio e potreste dover fare una scelta.

Fortunatamente, la vostra famiglia vi supporterà e ciò vi aiuterà a prendere importanti decisioni sul vostro futuro. In amore, è il momento di fare chiarezza sui vostri sentimenti. Parlate con il partner delle vostre preoccupazioni e cercate di trovare una soluzione insieme. La vostra onestà sarà apprezzata e rafforzerà il legame.

Acquario: ❤❤❤❤ - Eliminate alcune faccende superflue e dedicate questo fine settimana a voi stessi. Passate più tempo con i vostri cari. La passione sarà alle stelle con il partner. In amore, la complicità sarà al massimo. Organizzate un’attività speciale da fare insieme, come un weekend fuori porta o una cena romantica. Questi momenti rafforzeranno il vostro legame e vi permetteranno di creare ricordi indimenticabili.

Pesci: ❤❤❤❤ - Uscite con la vostra migliore amica o il vostro migliore amico, vi farà bene staccare la spina dal lavoro. Le stelle annunciano un weekend pieno di positività e amore. In amore, è il momento di lasciarsi andare e vivere appieno i sentimenti. Se siete in coppia, organizzate una serata speciale per il partner. Se siete single, apritevi a nuove conoscenze e lasciatevi sorprendere dalle opportunità che si presenteranno.

I migliori

Gemelli: ❤❤❤❤❤ - Non trattate male i vostri cari, poiché vi hanno sempre supportato in passato. Usate questo fine settimana di riposo per stare con loro. Portate il vostro partner a fare una breve gita fuori porta, farà bene a entrambi. In amore, è il momento di dimostrare quanto tenete alla vostra relazione.

Sorprendete il partner con un gesto inaspettato o una dichiarazione d’amore. La vostra attenzione e cura rafforzeranno il legame.

Cancro: ❤❤❤❤❤ - Questo weekend inizierà nel migliore dei modi e, grazie al meritato riposo, vi lascerete alle spalle i malanni dei giorni scorsi. Le stelle vi sorridono, sarà un fine settimana grandioso. In amore, la vostra dolcezza e sensibilità saranno apprezzate dal partner. Organizzate una serata romantica o una cena a lume di candela per rafforzare il vostro legame. I single potrebbero fare incontri interessanti in ambienti familiari.

Bilancia: ❤❤❤❤❤ - Non trascurate il vostro partner e non traditelo, perché ci tiene davvero tanto a voi. In queste 48 ore non riuscirete a fare tutto in tempo, ma non preoccupatevi: potete sempre rimandare a lunedì e prendervi una meritata pausa.

In amore, è il momento di dimostrare la vostra fedeltà e dedizione. Organizzate un’attività speciale da fare insieme al partner, come una passeggiata romantica o una serata al cinema. Questi momenti rafforzeranno il vostro legame.

Scorpione: ❤❤❤❤❤ - Non vantatevi dei vostri successi, siate modesti e imparate nuove cose. Qualcuno potrebbe avere delle discussioni in famiglia. In amore, la passione sarà alle stelle. Sfruttate questo momento per avvicinarvi ancora di più al partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore. Le stelle favoriscono le nuove conoscenze e le relazioni intense.