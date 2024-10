L'oroscopo del weekend del 26 e 27 ottobre rivela che sarà un periodo calmo per la vita sentimentale dei nativi dell’Ariete e pieno di successo per i Pesci.

L'ultimo weekend di ottobre da Ariete a Cancro

Ariete – Sarà calma piatta per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Tuttavia Venere, in aspetto armonico, creerà un clima di tenerezza e complicità nelle vostre relazioni coniugali. Single, grazie alla complicità del pianeta dell’amore, i vostri nuovi legami saranno avvolti nel mistero e da un bonario romanticismo. Assaporerete appieno questo clima idilliaco.

Le vostre prospettive finanziarie saranno eccellenti. Sarete in grado di migliorare il comfort e il benessere della vostra famiglia. Se siete single non vi priverete di nulla, anzi, potrete anche fare un po' di spese a scapito del vostro portafoglio. Voto: 7,5

Toro – Avrete voglia di serenità nella vostra vita di coppia. Se di recente siete riusciti a risolvere i problemi della vostra relazione e a ripartire da zero sarà molto più facile consolidare i legami affettivi. In breve, la stabilità sarà all'ordine del weekend. Se siete single è probabile che incontriate un partner intelligente o una personalità d'élite. Scoprirete vere e proprie affinità elettive, una visione politica, filosofica o religiosa comune, o aspirazioni o preoccupazioni sociali simili.

Poiché Plutone non forma combinazioni astrali con gli altri pianeti, dovreste essere in grado di gestire il vostro budget senza problemi. Anche se non sarete colpiti duramente, non potrete nemmeno contare sulla fortuna per aumentare le vostre entrate. Voto: 7

Gemelli – Venere e Giove influenzano il settore dell’amore. La loro influenza dovrebbe promettere una vita matrimoniale di successo, con una profonda complicità e sensualità.

Se siete single, avrete ottime possibilità di trovare il partner dei vostri sogni. È il momento di fare il grande passo, senza l'aiuto di nessuno se non delle stelle. La vostra situazione finanziaria sarà direttamente influenzata da Saturno, quindi molto probabilmente subirete dei cambiamenti. Che si tratti di un leggero calo o, al contrario, di un miglioramento, non preoccupatevi troppo: saprete adattarvi con grazia.

Voto: 6,5

Cancro – Giocherete con il cuore del vostro partner, convinti di poterlo riconquistare in qualsiasi momento, perché avete un grande potere su di lui. In effetti, il vostro potere di seduzione fa miracoli, ma la situazione rischia di deteriorarsi improvvisamente. Stanco delle vostre malefatte, il partner potrebbe darvi un ultimatum! Se siete single, sarete un vero rubacuori, ma questo accumulo di conquiste maschererà una profonda insoddisfazione. Rallegratevi: un incontro decisivo potrebbe presto cambiare la vostra vita. Con Urano e Giove che influenzano la vostra vita finanziaria, non dovreste avere nulla di cui lamentarvi. Fate solo attenzione a non prendere decisioni affrettate sugli investimenti.

A volte perderete di vista i vostri obiettivi e correrete il rischio di imboccare un vicolo cieco. Seguite i consigli delle persone giuste e andrà tutto bene. Voto: 6,5

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Nonostante qualche incertezza sul fronte coniugale, non avrete molto di cui lamentarvi. Inoltre, una relazione d'amore troppo stabile darà presto segni di esaurimento e di intasamento. Usate l'immaginazione. Se siete single sarete decisi a prendere in mano il vostro destino amoroso. Sarete persino pronti a tagliare la corda se vi sentite intrappolati in una situazione senza uscita. Questo atteggiamento coraggioso vi farà molto bene. Tuttavia evitate di cedere a un impulso improvviso di cui vi pentirete.

I vostri affari finanziari saranno tranquilli poiché non saranno influenzati da nessun pianeta. Non dovreste incontrare grossi problemi, ma non prendete questo fatto come un'occasione per fare spese folli. È vero che le tentazioni sono grandi, ma sarebbe meglio evitare di cedere senza riflettere. Potreste scoprire di avere dei debiti in sospeso che non potete più rimandare. Voto: 6,5

Vergine – Gli influssi astrologici di questo weekend vi saranno favorevoli. Approfittatene per migliorare i vostri legami di coppia e creare un clima di serenità, senza farvi prendere dalla voglia di vivere un amore clandestino. Se siete single, questa volta sarete molto prudenti. Anche se provate qualcosa di profondo per una persona attraente, non avrete intenzione di impegnarvi a cuor leggero; non smetterete di farle subdolamente molte domande per poter valutare i pro e contro.

Potreste avere qualche piccolo problema con i soldi. Il vostro equilibrio finanziario potrebbe essere alterato. Il vostro reddito probabilmente non diminuirà, ma di certo non aumenterà. Per questo motivo il minimo aumento delle spese potrebbe destabilizzare il vostro bilancio. Spetta a voi tenere sotto controllo gli acquisti se volete cavarvela bene. Se siete tra i nativi più ricchi che hanno investito i propri risparmi, un calo del mercato azionario potrebbe far diminuire leggermente il vostro capitale. Voto: 7

Bilancia – Venere in ottimo aspetto regalerà ai single un grande fascino e potranno appuntare alla loro lavagna una nuova collezione di cuori. La vostra eloquenza sarà meravigliosa: saprete esprimere i vostri sentimenti in modo toccante, così da conquistare immediatamente le persone.

Se avete una relazione romantica, se si presenta un'avventura promettente sarà difficile resistere alla tentazione. E poiché non vorrete nemmeno nascondervi, il rapporto con il vostro partner ufficiale sarà probabilmente molto teso. Questa volta le stelle non avranno praticamente alcun impatto sul vostro equilibrio finanziario. Quindi dipende da voi! Solo Venere, moderatamente benefica, vi darà una piccola mano aiutandovi a cogliere le occasioni giuste, ma non aspettatevi di fare fortuna! Voto: 8

Scorpione – Single vivrete l'amore da favola che avete sempre sognato. Incontrerete un partner intelligente o una personalità d'élite. Con grande sorpresa, scoprirete di avere una forte affinità, una visione politica, filosofica o religiosa comune, o aspirazioni o preoccupazioni sociali simili.

Se vivete in coppia, dovreste cercare di staccarvi dalla routine quotidiana e di introdurre un po' di fantasia nella vostra vita amorosa. Vedrete che questa ricetta si rivelerà molto efficace. L'Oroscopo rivela che questo clima astrologico non sarà favorevole alle associazioni d'affari. Se avete un partner finanziario, potrebbe benissimo voler interrompere i rapporti, a meno che non siate voi a voler fare a meno dei suoi servizi. Voto: 8

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Lo stress non vi ha risparmiato negli ultimi tempi e in questo weekend sarete piuttosto nervosi e impazienti. Il vostro partner potrebbe risentirne e non ricevere la tenerezza di cui ha bisogno. Non si escludono attriti e persino litigi.

Se siete single è inutile sperare di sedurre tutti. Mettetevi in testa che tutto ciò che è troppo casuale vi si ritorcerà contro. L'amore non è un gioco e non va preso alla leggera! Il vostro equilibrio finanziario non sarà un problema, anche se il vostro budget è destinato a ristagnare piuttosto che a crescere. L'unico aspetto da tenere maggiormente d'occhio è che chi è in vacanza, in questo periodo, rischia di dover affrontare spese maggiori del previsto. Voto: 6

Capricorno – Dopo gli sconvolgimenti degli ultimi mesi, sarete felici di ritrovare un clima più sereno nelle vostre relazioni. Certo, dovrete fare i conti con il pianeta Saturno, ancora in cattivo aspetto, ma sarà meno imprevedibile del solito.

Approfittatene per rinnovare il dialogo e, perché no, pensare a nuovi progetti insieme. Se siete single, non c'è nessun pianeta che influenzi la vostra vita sentimentale, ma un astro molto promettente potrebbe aprire le porte a un'amicizia romantica o riportare nella vostra vita un amore d'infanzia. Anche in assenza di dissonanze astrali, l'influenza di Urano e Nettuno nel vostro settore finanziario dovrebbe rendervi cauti. Urano ha spesso la tendenza a provocare eventi imprevisti non sempre facili da gestire. Nettuno, invece, offusca il vostro ragionamento e può ostacolare la chiarezza delle vostre idee. Per essere in grado di far fronte a spese non previste, risparmiate a sufficienza e rimandate decisioni finanziarie azzardate.

Voto: 7

Acquario – Giove vi porterà il sostegno della fortuna in tutti i settori della vostra vita. Tuttavia, c'è da scommettere che la vostra vita sentimentale sarà la prima a beneficiarne. Se avete una relazione, questo impatto gioviano vi permetterà di riscoprire un solido legame con il vostro partner, ma saranno soprattutto le persone sole a beneficiare di questo influsso celeste, che promette loro un incontro molto importante. Influenzando il settore del denaro, Giove vi renderà improvvisamente molto ottimisti e quindi di nuovo spensierati, persino imprudenti nelle questioni finanziarie. È vero che la fortuna dovrebbe aiutarvi a fare un po' di soldi, ma se anticipate e spendete tutto in anticipo, non andrete molto lontano!

Voto: 8

Pesci – In questo periodo vi troverete in una posizione eccellente per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Questo vi metterà le ali e probabilmente svolazzerete di fiore in fiore senza nemmeno accorgervene. Attenzione a tutto ciò che luccica e non abbandonate la preda per l'ombra, anche se vi sono state fatte promesse scintillanti. Siate cauti nonostante le buone parole che vi vengono rivolte. In questo periodo sarete in grado di effettuare ottime operazioni finanziarie e di fare investimenti fruttuosi. Una questione controversa riguardante i beni di famiglia si concluderà in maniera molto positiva. Voto: 9