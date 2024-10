L'oroscopo della giornata di venerdì 25 ottobre prevede un Cancro più attento e riflessivo in campo professionale, nel tentativo di raggiungere risultati migliori, mentre per il Leone sarà un periodo impegnativo e intenso di lavoro. Un ottimo vigore spingerà i nativi Ariete a dare di più per il partner, mentre l'Acquario dovrà tenere gli occhi aperti su che direzione prenderanno i propri progetti. Infine, Marte in trigono al segno del Sagittario darà una spinta decisiva per contribuire in modo significativo nel campo professionale.

Previsioni oroscopo venerdì 25 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana interessante per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia sarà dolce e appagante grazie a Venere. Godrete di un ottimo vigore, che vi spingerà a fare qualunque cosa per la persona che amate. Nel lavoro avrete più cura dei vostri progetti, ma soprattutto ci metterete più volontà grazie a Marte in trigono. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale solamente sufficiente in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in quadratura dal segno del Leone, e non sempre ci saranno momenti d'intesa con la persona che amate. In campo professionale attenzione a non prendere certe decisioni in autonomia, senza prima consultarvi con chi sta più in alto di voi.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna in Leone vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma con Venere in opposizione dal segno del Sagittario non potrete avere grandi pretese al momento. La Luna sosterrà le vostre idee, ma queste devono anche incontrare la volontà del partner per riuscire a vivere una relazione migliore. Nel lavoro sarete abbastanza attivi, ma l'atmosfera sul posto di lavoro potrebbe non essere così entusiasmante.

Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Mercurio in trigono dal segno amico dello Scorpione. Sarete particolarmente attenti e riflessivi sulle vostre mansioni, cercando di non commettere errori per poter ambire più in alto. In amore prosegue questo periodo di benessere per voi e il partner. Sarete capaci di apprezzare anche piccoli momenti della giornata.

Non per forza dovrete fare le cose in grande per essere felici. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un periodo impegnativo e intenso di cose da fare secondo l'Oroscopo, e con Mercurio in quadratura, non sarà facile portare a termine la mole di lavoro che avrete, soprattutto in caso di imprevisti. Molto bene invece la parte sentimentale della vostra vita quotidiana. La Luna e Venere illumineranno il vostro rapporto, e porteranno interessanti benefici all'interno della vostra storia d'amore. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Avrete bisogno di ritrovare il giusto ritmo nella vostra relazione di coppia, di prendervi i vostri spazi quando serve, e condividere tutto di voi quando avete bisogno di sentirvi più vicini.

In ambito professionale sarete abbastanza precisi in quel che fate grazie a Mercurio, ma attenzione a non dare nulla per scontato considerato Giove e Saturno contro. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali eccellenti in amore grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Vivrete al massimo la vostra relazione di coppia, e impegnatevi per costruire un legame forte e indissolubile. Sul fronte professionale il sostegno di Marte in sestile sarà prezioso per risalire la china in questo periodo. Giove in trigono invece semplificherà un po’ il vostro operato. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in Leone potrebbe mettere in luce alcuni limiti della vostra relazione di coppia. Avrete ancora la possibilità di vivere un rapporto appagante, per cui, se ci sono alcune questioni da risolvere, fatelo, con la dovuta calma e rispetto per la persona che amate.

In ambito lavorativo avrete una tabella di marcia ben definita, ma con Marte in quadratura non sempre potreste sentirvi pronti a rispettarla. Voto - 7️⃣

Sagittario: vi sentirete abbastanza creativi e pronti a dare il vostro contributo in campo professionale grazie a Marte in trigono. Sarà importante in questo periodo mettere a segno importanti risultati, ma attenzione a Giove in opposizione, che potrebbe causare fastidiosi imprevisti. In amore godrete del sostegno della Luna e di Venere. Single oppure no, sarà un bel periodo per esplorare il legame con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un venerdì di armonia in campo amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, spingendovi a vivere il vostro rapporto con il partner nella maniera più sincera possibile.

In ambito professionale Mercurio porterà idee interessanti per i vostri progetti. Attenzione però a non caricarvi troppo di impegni. Voto - 8️⃣

Acquario: dovrete tenere gli occhi aperti su come vi muoverete con i vostri progetti professionali. Marte e Mercurio saranno contrari, e non sarà così semplice raggiungere i vostri obiettivi. In amore state cercando di ricostruire un buon rapporto con il partner. Lasciate che alcune cose vengano da sé, senza forzare. Voto - 6️⃣

Pesci: settore professionale produttivo grazie a Mercurio. Sarete sempre pieni di idee, e con quella voglia di mettervi all'opera per ottenere sempre nuove soddisfazioni. In amore invece non sarà un periodo così appagante a causa di Venere. Single oppure no, prima di concedervi in una nuova relazione, dovrete essere in pace e sintonia con voi stessi. Voto - 7️⃣