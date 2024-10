L'oroscopo dal 4 al 10 novembre annuncia sia una grande inquietudine nell'animo dell'Ariete, ultimo in classifica, che belle sorprese per la capolista Sagittario. Gli astri supporteranno anche lo Scorpione, l'Acquario e il Capricorno, tutti nella top 4 della settimana. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana al 10/11: i segni top e flop

Ariete: 12°. In questi giorni sarete al centro di un periodo molto inquieto. Vi sentirete a corto di energia e per niente comunicativi. Tutto questo si rifletterà in modo negativo sulle vostre attività quotidiane, che affronterete con scarso slancio.

All'interno della sfera lavorativa dovreste ricorrere a tutta la vostra innata simpatia e cordialità in modo da preservare i legami e renderli più solidi e duraturi. Attenzione alle dinamiche sentimentali: l'atmosfera potrebbe essere un po' tesa e sarebbe saggio evitare discussioni con il partner per non compromettere l’armonia di coppia. Nel fine settimana, invece, troverete momenti interessanti per dedicarvi a voi stessi e per rilassarvi un po'.

Cancro: 11°. Sentirete il bisogno di cambiare qualcosa all'interno della vostra vita per sfuggire alla solita monotonia. I rapporti con i colleghi o conoscenti saranno sereni, soprattutto con quelli più giovani. Qualcosa vi turberà, infatti vi sentirete un po' giù di tono.

Dedicate almeno una giornata a voi stessi, magari organizzando una piccola uscita che vi aiuti a ricaricare le energie e restituirvi la positività di un tempo.

Bilancia: 10°. Nonostante il vostro spirito pieno di sogni e speranze, talvolta vi lasciate prendere dalla pigrizia. Sarebbe utile praticare un po’ di movimento per evitare fastidi alle articolazioni.

Non è da escludere che sul lavoro qualcosa o qualcuno possa causare inquietudine. In amore è importante cercare di ascoltare di più il partner e di essere presenti. I single avranno buone possibilità di incontrare persone interessanti, e socializzare di più potrebbe rivelarsi vantaggioso in futuro. Organizzate un fine settimana piacevole con qualcuno che vi faccia battere forte il cuore o che vi sappia far ridere di gusto.

Toro: 9°. Nel corso di novembre sarete chiamati a prendere decisioni di un certo peso, che potrebbero influenzare significativamente il vostro percorso. Anche se in alcuni momenti avrete dei dubbi, il consiglio è di non lasciare sfuggire alcune delle proposte che potrebbero arrivare, soprattutto sul lavoro; anche se inizialmente potrebbero non sembrare completamente soddisfacenti, queste opportunità si riveleranno preziose con il tempo. In amore, l’intesa con il partner sarà solida e vivrete serate serene, che potrete trascorrere in compagnia degli amici o dei familiari più cari. Il weekend sarà ideale per staccare la spina, ma attenzione a non cedere troppo alla pigrizia.

Vergine: 8°. Dentro di voi potrebbero sorgere emozioni contrastanti, ma nei prossimi giorni riuscirete a mantenere una forma mentale e fisica invidiabile.

Anche l'umore sarà alto, purché non permettiate a piccole irritazioni di rovinarlo. Se riuscirete a restare positivi, nel lavoro dimostrerete un'efficienza ineguagliabile. In amore, vi mostrerete appassionati e generosi come sempre; magari potrete sorprendere il partner con un pensiero speciale o una proposta che lo renderà felice. Nel fine settimana, concedetevi del tempo per rilassarvi e ricaricare le energie.

Gemelli: 7°. Grazie al vostro spirito amichevole e alla simpatia che vi contraddistingue, riuscite a creare e mantenere rapporti positivi con chi vi circonda. Sul lavoro, è importante mantenere una certa lucidità e un atteggiamento ottimista, soprattutto se siete in attesa di una risposta che potrebbe arrivare a fine mese.

In campo sentimentale, riuscirete a trovare un buon equilibrio e vivrete momenti romantici, anche se siete ancora alla ricerca della persona giusta. Questa settimana si prospetta ricca di spunti per esprimere il vostro senso pratico e costruire un ambiente sereno intorno a voi.

Pesci: 6°. Settimana abbastanza promettente, carica di positività e sicurezza che vi spingerà a esprimere il meglio di voi stessi. In amore, vi lascerete andare con passione, ma con la giusta dose di prudenza. All'interno del lavoro sono previste novità. Delle risposte potrebbero superare le vostre aspettative. Lasciatevi trasportare dalle emozioni e concedetevi qualche piacere, senza però eccedere con cibi troppo zuccherati.

Leone: 5°. Dopo un periodo un po’ complicato, finalmente arriva una settimana di maggiore tranquillità. Il vostro cielo vi invita a fare attenzione a dove metterete i piedi. Nel lavoro, e nelle questioni domestiche, avrete l’opportunità di far vedere le vostre abilità, anche se non mancheranno critiche. Nel rapporto di coppia ci sarà un arricchimento di nuove esperienze, mentre i single che cercano di avvicinarsi a qualcuno potrebbero voler provare un approccio diverso. Il weekend invita alla moderazione, soprattutto nei piaceri della tavola.

Scorpione: 4°. Sarete pieni di energia questa settimana e pronti ad affrontare sia i compiti domestici sia quelli professionali. Tuttavia, fate attenzione a non creare tensioni inutili; cercate di evitare rivalità, soprattutto con persone che tendono a farvi dei complimenti solo in apparenza.

Nei rapporti di coppia, sarete affettuosi e aperti, e passerete momenti felici e pieni di calore con i vostri cari.

Acquario: 3°. Questa settimana sprizzerete energia e troverete soddisfazioni nel lavoro, con prospettive interessanti anche in ambito sentimentale. Il rapporto di coppia potrà beneficiare di un tocco di novità, mentre i single dovrebbero osservare con attenzione una particolare amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Dedicate il weekend al riposo e, se vi va, prendetevi un momento per rinnovare il look e l'arredamento domestico. Apportare delle novità gioverà alla vostra mente.

Capricorno: 2°. La settimana si presenta piacevole, anche se potreste sentire il peso della vostra impulsività.

Sul lavoro, è consigliabile non parlare di un progetto ancora poco sviluppato; abbiate pazienza e considerate di presentarlo in un momento più favorevole. In amore, potreste trovarvi in disaccordo con il partner: cercate di essere ragionevoli e di ascoltare il suo punto di vista. Il fine settimana sarà perfetto per rilassarsi e trascorrere del tempo con gli amici.

Sagittario: 1°. La settimana si prospetta carica di belle sorprese, con giornate che vi permetteranno di vivere appieno le vostre emozioni. Gli amici saranno vicini e affettuosi, e il partner vi mostrerà particolare attenzione. Per chi è concentrato sul lavoro e ambisce a fare carriera, il successo è a portata di mano; la chiave è continuare a mantenere un atteggiamento determinato e positivo. In amore, sarete circondati da un’atmosfera di complicità e intesa. Allontanate qualsiasi pensiero negativo e lasciatevi guidare dalla fiducia e dalla serenità.