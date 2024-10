L'oroscopo dal 28 ottobre al 3 novembre è pronto a svelare come sarà la settimana. Il Toro si colloca al primo posto in classifica, con massima positività. A poca distanza seguono Scorpione, Bilancia e Gemelli. Per i nati sotto il segno della Vergine, invece, il periodo non sarà dei migliori.

Previsioni zodiacali settimana 28 ottobre - 3 novembre e posizioni: a cavarsela bene anche Pesci

12° posto - Vergine. Il periodo tra fine ottobre e inizio novembre per la Vergine non sembra tra i più favorevoli. Le stelle indicano una tendenza a sentirsi in contrasto con chi vi circonda, soprattutto in ambito professionale, dove i piccoli ostacoli quotidiani potrebbero rallentarvi.

È un buon momento per riflettere e non lasciarsi influenzare dalle critiche: la pazienza sarà il vostro alleato. In amore, le emozioni risultano più contenute, ma è saggio non trascurare i bisogni del partner e puntare sulla condivisione. La salute richiede attenzione, specialmente per quanto riguarda il sistema nervoso: coltivate il benessere interiore dedicando tempo a un hobby creativo che allevi le tensioni. Si dice “meglio prevenire che curare”, piccoli gesti di cura quotidiana faranno la differenza.

11° posto - Ariete. La settimana riserva qualche problemino di troppo in ambito lavorativo: dovrete affrontare situazioni che richiedono adattabilità e un cambio di prospettiva. Attenzione a non entrare in conflitto con colleghi o superiori; il proverbio “chi va piano va sano e va lontano” in questo caso vi calza a pennello.

Le relazioni personali invece potrebbero risentire di alcune tensioni: la calma vi aiuterà a migliorare il dialogo con chi amate. Non trascurate il benessere fisico, un po' di esercizio regolare sarà un toccasana per scaricare lo stress accumulato e ritrovare energia. Per i single, è meglio non forzare le occasioni romantiche, ma aspettare che tutto avvenga naturalmente.

10° posto - Acquario. In questa fase l’Acquario potrebbe sentirsi in bilico, come se mancasse la consueta chiarezza mentale. Una gestione oculata delle energie sarà fondamentale, evitando situazioni che portino stress e sovraccarico. Nel lavoro, la prudenza si rivelerà essenziale: limitatevi a ciò che è strettamente necessario, poiché le decisioni importanti richiedono maggior riflessione.

In ambito affettivo, per chi è in coppia è possibile un piccolo distacco emotivo che, tuttavia, può essere gestito con un dialogo sincero. Per i single, meglio non farsi troppe illusioni. La settimana è adatta per ricaricare le batterie e valutare nuovi progetti, ma non affrettate i tempi.

9° posto - Leone. Per il Leone, il periodo richiederà maggiore flessibilità e comprensione, soprattutto nei rapporti con chi vi è più vicino. Sul piano lavorativo, è probabile che vi si presentino situazioni in cui sarete chiamati a risolvere imprevisti: mostratevi pazienti e diplomatici, perché un approccio impulsivo potrebbe peggiorare le cose. In amore, il momento non appare particolarmente appassionato, ma potrebbe essere interessante osservare le dinamiche con il partner e capire come evolvere.

Fate attenzione alla salute, concedendovi dei momenti di stacco, giusto per rilassare corpo e mente, magari dedicandovi a un'attività rigenerante come una passeggiata nella natura. Ricordate, "chi la dura la vince".

8° posto - Capricorno. I prossimi giorni porteranno qualche sfida sul piano professionale, in cui sarà essenziale mantenere una visione a lungo termine, anche se i risultati sembrano tardare. È un buon momento per riorganizzare le vostre priorità e rivedere gli obiettivi senza scoraggiarvi. In ambito affettivo, evitate di lasciarvi sopraffare dalla gelosia e cercate di mantenere una comunicazione aperta e serena con il partner. Per i single, questa settimana offre poche novità, ma sarà utile per concentrarsi sul proprio benessere.

La salute fisica appare buona, comunque sia non trascurate la necessità di pause regolari: ritagliatevi un momento per un’attività rilassante, seguendo il detto “mens sana in corpore sano”.

7° posto - Cancro. Per il Cancro, il periodo tra fine ottobre e inizio novembre porterà una certa stabilità, ma richiederà un po' di sforzo in più per mantenere l'armonia nei rapporti professionali. Alcuni colleghi o collaboratori potrebbero mostrare poca flessibilità, agite con tatto per evitare incomprensioni. In amore, le stelle invitano a mettere da parte piccole gelosie o timori infondati: la serenità della relazione dipenderà dalla vostra capacità di dialogo. Per chi è single, una nuova conoscenza potrebbe sbocciare, ma non fatevi illusioni affrettate.

Quanto alla salute, risulta fondamentale fare attenzione alla dieta e dormire il giusto, per affrontare al meglio questa fase.

6° posto - Sagittario. Il periodo tra fine ottobre e inizio novembre porta un mix di stabilità e cambiamenti positivi per il Sagittario. Sul lavoro, una spinta favorevole potrebbe far emergere nuove idee e progetti, specie per chi sta pensando di avviare iniziative personali. Evitate, però, di fare il passo più lungo della gamba: è importante bilanciare ambizione e realtà. In amore, le relazioni consolidate troveranno una rinnovata complicità, mentre i single potrebbero avvicinarsi a una persona interessante. La salute risulta buona, ma dedicatevi a qualche hobby rilassante per mantenere l’equilibrio psicofisico.

Antico detto per voi: “chi trova un amico trova un tesoro”, non trascurate le amicizie.

5° posto - Pesci. Settimana interessante per voi del segno. Sarà un periodo ricco di opportunità in ambito affettivo e sociale. Le stelle favoriscono incontri e attività ricreative: che siate in coppia o single, l’intesa con le persone amate sarà notevole. Nel lavoro, piccoli cambiamenti potrebbero favorire il vostro successo, ma sarà essenziale mantenere concentrazione e determinazione. Non temete di avanzare nuove proposte: la vostra creatività sarà apprezzata. Per la salute, attenzione ai ritmi: il corpo richiede rispetto, non eccedete con sforzi fisici o mentali. Un consiglio? Sfruttate la vostra intuizione per valutare le persone: a volte, la prima impressione è quella che conta.

4° posto - Gemelli. I prossimi giorni riserveranno ai Gemelli una piacevole dose di novità in campo sentimentale e professionale. Nel lavoro, la mente risulta brillante, portandovi nuove idee che potranno colpire positivamente colleghi e superiori. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato creativo. In amore, i legami già consolidati attraversano un periodo di dolcezza e reciproco supporto, mentre per i single ci saranno occasioni inaspettate di incontri stimolanti. La salute si presenta stabile, ma è importante prendersi del tempo per sé stessi, concedendosi momenti di relax. Un proverbio per voi: “la felicità è nelle piccole cose”, ricordate di godervi ogni momento.

3° posto - Bilancia.

Settimana promettente per la Bilancia, che troverà un equilibrio in ogni settore della vita. In ambito lavorativo, si prospettano possibilità di espansione e riconoscimenti per chi ha lavorato con impegno. Non trascurate le occasioni di collaborazione: il lavoro di squadra risulterà decisivo per i progetti futuri. In amore, l’atmosfera risulta distesa e armoniosa, con il partner che saprà supportarvi nei momenti di stress. I single, invece, potrebbero vivere una piacevole sorpresa durante un evento sociale. Salute solida, ma datevi la possibilità di staccare ogni tanto. Curiosità per voi: “l’amore è cieco”, ma voi siete in grado di apprezzare ciò che avete.

2° posto - Scorpione. È un periodo vibrante per lo Scorpione, carico di intensità e successo in diversi ambiti.

Nel lavoro, il cielo vi sorride, regalando energia e determinazione per superare ogni ostacolo: sarete in grado di affrontare le sfide con sicurezza e astuzia, e vi troverete a fare passi avanti importanti. In amore, sia chi è in coppia che chi è single potrà godere di una forte intesa e passione, sentendosi profondamente connesso agli altri. Attenzione solo a non lasciarvi travolgere da gelosie inutili. La salute risulta ottima: usate questa energia per dedicare del tempo al benessere fisico. “Chi non risica, non rosica”, una frase perfetta per voi questa settimana.

1° posto - Toro. Per voi nati sotto al simbolo astrale del Toro, i prossimi sette giorni saranno carichi di energia positiva e fortuna, che si rifletteranno in tutte le sfere della vita.

Sul lavoro, avrete la possibilità di mettere in luce le vostre capacità e attrarre nuovi contatti utili: chi cerca un cambiamento avrà il vento in poppa. In amore, il dialogo e la sintonia col partner cresceranno, creando un legame più profondo. I single, invece, avranno un’aura carismatica che non passerà inosservata. Anche la salute appare eccellente, e potrebbe essere un buon momento per iniziare un nuovo sport o progetto di benessere. Per voi, “la fortuna aiuta gli audaci”: cogliete ogni occasione con entusiasmo.