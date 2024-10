L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre, inerente l'amore, premia i segni Pesci e Toro con 5 cuori, posizionandoli in cima alla classifica insieme a Vergine e Scorpione. Al contrario, ad annaspare con i sentimenti saranno l'Ariete e il Leone, tra chi avrà spazio soltanto per la carriera e chi avrà la testa fra le nuvole per motivi professionali.

I peggiori in classifica

Ariete: ❤❤❤ – Le relazioni personali risentono del carico di tensione legato al lavoro. Nulla di grave, ma è difficile essere presenti in famiglia o con il partner quando siete spesso distratti o assenti per motivi professionali.

Alcune coppie hanno dovuto affrontare esigenze familiari, cercando di bilanciare la vita personale e quella lavorativa. In amore, si profila un periodo più sereno, anche se alcune coppie devono ancora affrontare vecchie questioni non risolte. Se insistete troppo su un punto, rischiate di rompere l'equilibrio. Chi vive una relazione complicata o indefinita dovrà decidere se portarla avanti o se voltare pagina. Se state valutando un affare legato a una proprietà, meglio posticipare le decisioni più importanti.

Leone: ❤❤❤ – Per voi la carriera è in primo piano, ma in amore è meglio muoversi con cautela. Non ci sono problemi evidenti, ma cercate più sicurezza nei progetti di coppia. Se avete qualcosa di importante in mente, è il momento di fare chiarezza.

È fondamentale chiudere con il passato per fare spazio al nuovo. Pensando al futuro, ci saranno momenti importanti da vivere in coppia. Per i cuori solitari, c'è un clima favorevole a nuovi incontri che potrebbero cambiare le prospettive sentimentali. Non illudetevi e tenete i piedi per terra. Mai mettersi in secondo piano per qualcun altro.

Sagittario: ❤❤❤ – È un periodo di riflessione sull'amore. Avete bisogno di sentirvi sostenuti dal partner, specialmente se ci sono situazioni delicate da gestire insieme. Anche chi ha iniziato una nuova storia potrebbe sentire il bisogno di maggiore sicurezza, desiderando che le cose prendano una direzione più chiara e definita.

Chi ha uno spirito più indipendente potrebbe sentire il desiderio di un nuovo amore, ma allo stesso tempo non essere pronto a cambiare le proprie abitudini o a sacrificare la propria libertà. Tuttavia, amare qualcuno significa inevitabilmente accettare di modificare un po' la propria vita. Il fine settimana è favorevole per i nuovi incontri, e chi è single potrebbe vivere avventure che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio nel futuro.

Acquario: ❤❤❤ – Potrebbero emergere alcune questioni familiari o domestiche da affrontare con maggiore attenzione. Per risolvere situazioni complicate con i parenti o con il partner, è necessario un intervento deciso e un consiglio saggio. Potrebbe esserci qualcuno che non è d'accordo con voi, ma è importante non lasciare che i problemi vengano rimandati senza risolverli davvero.

Affrontare la situazione con determinazione sarà la chiave per andare avanti. Chi vive una relazione in crisi potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di prendere decisioni importanti, ma parlare apertamente con il partner può aiutare a ridurre la tensione. Verso la fine della settimana, ci sarà maggiore spazio per i sentimenti e per un recupero dell’intesa. I single dovrebbero essere più intraprendenti nei nuovi incontri, smettendo di considerare alcune situazioni come impossibili, perché con coraggio e volontà tutto è possibile.

I segni nella media

Cancro: ❤❤❤❤ – Mentre nel lavoro state accelerando per raggiungere i vostri obiettivi, in amore è meglio andare con più calma. Non perché ci siano problemi, anzi, c'è una forte voglia di amare e progettare insieme al partner, ma preferite che tutto sia perfetto.

In alcuni casi, è fondamentale chiudere definitivamente con il passato per poter costruire un futuro stabile con la persona amata. Per chi sta aspettando una risoluzione legale o ha questioni immobiliari in sospeso, potrebbero arrivare progressi. Per i single, ci sono nuove opportunità all'orizzonte: un incontro potrebbe cambiare la vostra visione dell'amore.

Gemelli: ❤❤❤❤ – In amore ci sono state novità positive di recente, permettendo a molti di innamorarsi o di riscoprire l'amore, e ora è il momento di dare struttura a una nuova conoscenza o relazione. Anche se volete impegnarvi seriamente, non dimenticate l'importanza di mantenere una certa leggerezza. Chi ha superato qualche turbolenza di coppia ha ora la possibilità di costruire progetti importanti.

Per i single, c'è ancora speranza: ci saranno occasioni per emozioni nuove. Potrebbe arrivare un invito che riaccende il cuore. Per chi vive relazioni segrete, è tempo di affrontare le questioni in sospeso e prendere una decisione.

Bilancia: ❤❤❤❤ – L'amore viene affrontato con un approccio pragmatico e molte coppie stanno cercando di riorganizzare aspetti della vita domestica o familiare. Potrebbero esserci progetti di compravendite o ristrutturazioni, di cui si discute con il partner o con un parente, anche se la realizzazione potrebbe richiedere più tempo del previsto. Per chi si trova a dover affrontare crisi di coppia o situazioni irrisolte, è possibile trovare un’opportunità di riconciliazione.

Tuttavia, è fondamentale che ci sia un sincero desiderio di perdonare e di lasciar andare le tensioni. Come sul piano lavorativo, anche in amore ci potrebbero essere momenti di tensione, ma il clima migliorerà con il passare dei giorni. I single potrebbero assistere a un ritorno dal passato, e il fine settimana potrebbe risultare più tranquillo se saprete concedervi il giusto riposo.

Capricorno: ❤❤❤❤ – Questo è un momento di decisioni importanti anche sul piano affettivo. State pensando al futuro della coppia e alle scelte che potrebbero garantire una maggiore stabilità, non solo emotiva ma anche pratica ed economica. Negli ultimi tempi potrebbero esserci state alcune tensioni, soprattutto legate alle richieste di maggiore impegno da parte del partner o alla necessità di prendere decisioni più concrete.

In alcuni casi, potreste essere stati proprio voi a spingere per questi cambiamenti. Da questo periodo, si cerca di ristabilire un equilibrio, non più basato su discussioni, ma su soluzioni che rafforzano il legame. Se vivete una storia clandestina o siete in una crisi profonda, potrebbe essere il momento giusto per affrontare finalmente la situazione e trovare una soluzione definitiva. Anche per i single ci sono novità interessanti all'orizzonte.

Oroscopo favoloso per l'amore

Scorpione: ❤❤❤❤❤ – In amore, siete in una fase in cui potete decidere se migliorare o chiudere una relazione. Anche quando sembra difficile, le scelte fatte con convinzione possono solo portare benefici. A volte, si tratta di lasciare andare una persona che non vi permette più di crescere emotivamente o di essere felici.

Amare se stessi è altrettanto importante quanto amare qualcun altro. Potreste vivere qualche sorpresa dal partner che vi farà una proposta inaspettata per rafforzare il vostro legame. Anche per i single ci sono occasioni favorevoli. Potrebbe essere il momento giusto per incontrare qualcuno di speciale. Tuttavia, se ci sono tensioni familiari, cercate di non farvi carico di tutti i problemi. Questo è un periodo in cui dovreste pensare di più a voi stessi e alle vostre necessità, mettendo in primo piano il vostro benessere.

Vergine: ❤❤❤❤❤ – Questo periodo sembra essere favorevole per alimentare le emozioni e dare spazio a progetti o dichiarazioni importanti. Mettete da parte la timidezza e osate: chi si espone adesso potrebbe ottenere quello che desidera.

Ci sono storie a distanza che devono ancora maturare, ma sembra esserci un grande impegno nel farle funzionare. Le parole giocano un ruolo chiave, perché siete alla ricerca di una connessione profonda, sia intellettuale che emotiva. Anche i single potrebbero incontrare nuove persone. Potrebbe nascere qualcosa di importante che si sviluppa nel tempo. Se non siete convinti di una nuova relazione, però, è meglio essere chiari fin da subito per evitare malintesi.

Toro: ❤❤❤❤❤ – Vi state prendendo cura di voi stessi? È un momento in cui è fondamentale pensare al vostro benessere, sia fisico che mentale. Che si tratti di coccolarvi un po' o di fare dei controlli, l'importante è mettere la salute al primo posto.

Alcune spese recenti o future potrebbero portarvi a cercare nuove fonti di guadagno. Potrebbe esserci qualche disaccordo con il partner, soprattutto su questioni economiche. In amore, avete le idee chiare su cosa volete e non avete più pazienza per le incertezze o le ambiguità. Per i single, ci sono buone possibilità di nuovi incontri, anche se la vostra diffidenza potrebbe rendere più difficile l'inizio di una nuova relazione.

Pesci: ❤❤❤❤❤ – Anche sul fronte personale ci sono segnali di miglioramento. È tempo di chiudere con situazioni confuse o pesanti che hanno causato stress. Che si tratti di problemi con il partner o con i familiari, è il momento di guardare avanti e adottare un atteggiamento più costruttivo.

A volte, è necessario fare un piccolo passo indietro rispetto a certi comportamenti ostinati, dimostrando comprensione ed empatia. In amore, potreste sentire qualche timore di fronte a cambiamenti o decisioni importanti, ma con pazienza e tatto, sarà possibile superare queste incertezze. Il fine settimana si prospetta particolarmente positivo per chi vuole lasciarsi andare a nuove emozioni, con la possibilità di un incontro che potrebbe sorprendere piacevolmente i single.