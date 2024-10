L'oroscopo della settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre invita l’Ariete a vedere con occhi nuovi la persona amata. La vita sentimentale del Toro godrà della buona protezione di Marte, mentre quella del Cancro si rafforzerà sempre di più, nonostante il periodo turbolento e carico di emozioni incontrollabili. Sul fronte finanziario, i nati sotto la Vergine dovranno fare molta attenzione a non sperperare i soldi o a chiedere qualche prestito, perché all’orizzonte s’intravedono spiacevoli sorprese. Sul fronte lavorativo, raggiungeranno buoni risultati solo i nativi del Capricorno pieni di creatività e spirito di squadra.

La settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete una relazione amorosa, approfittate di questo periodo propizio per guardare con occhi nuovi il vostro partner. Anche se a volte tra voi due regna la routine, riuscirete a capire quanto siano importanti i piccoli momenti della vita quotidiana, momenti di tenerezza e di condivisione. Se siete single, Venere, Marte e Giove vi aiuteranno sicuramente a conoscere una nuova persona. Per trasformare questa cotta in una relazione duratura, dovete liberarvi della paura di essere rifiutati o abbandonati. Avrete l'opportunità di sviluppare la vostra situazione finanziaria grazie a una grande abilità tattica.

Andrete avanti con cautela. Poi andrete al sodo, correndo rischi calcolati. Al lavoro sarete creativi, ma attenzione agli errori dovuti alla distrazione. Concentratevi di più e create una barriera a tenuta stagna tra il lavoro e la vita privata. Voto: 7,5

Toro – Marte in buon aspetto proteggerà la vostra vita sentimentale. Questo pianeta decuplicherà il vostro potere di seduzione e risveglierà la vostra libido.

Se siete sposati, sarete molto felici, a patto che il vostro partner sia coccolone come voi. Se il vostro cuore è solo, sarete in vena di avventure, più per piacere che per sentimento. Tutto andrà bene, se sarete abbastanza onesti da giocare pulito e da non lanciarvi in grandi dichiarazioni d'amore che l'altra persona potrebbe prendere sul serio.

Tutto ciò che ha a che fare con le questioni finanziarie dovrà essere valutato con attenzione. Evitate le dispute sul denaro, che potrebbero portarvi a situazioni infelici. Dovreste anche evitare spese personali eccessive. Non sono esclusi colpi di fortuna. Il pianeta Marte renderà la vostra vita lavorativa molto attiva e produttiva. Promozioni e posizioni più remunerative saranno alla vostra portata. Se siete disoccupati, la vostra situazione potrebbe finire presto. Voto: 7

Gemelli – Venere avrà un'influenza favorevole sulla vostra vita sentimentale. Vi aiuterà a rafforzare i legami con il vostro partner. Se siete single, alcune amicizie si tingeranno di rosso, come il colore dell’amore. Ci sarà la possibilità - o la sfortuna?

- di innamorarsi. Gli incontri saranno piacevoli, ma è poco probabile che si concludano con un matrimonio. I nati sotto questo segno beneficeranno di uno degli aspetti finanziari più prestigiosi dell’anno. Per alcuni, questo potrebbe significare una bella fortuna; per altri, il successo in affari importanti; per altri ancora, la vittoria in una causa importante. Sul lavoro, Plutone vi metterà davanti al bivio: da una parte, la voglia di buttarvi in qualche avventura spericolata; dall’altra, invece, la voglia di vivere momenti tranquilli. Sarete come l'asino di Buridano, incapaci di scegliere se andare da una parte o dall'altra. Questa situazione sarà a dir poco scomoda per voi! Voto: 7

Cancro – Le relazioni con il vostro partner saranno molto turbolente.

Il vostro nido d’amore sarà un viavai di problemi, imprevisti e impiccioni, ma almeno non avrete l'impressione di impantanarvi nella routine. La vostra vita di coppia sarà intensificata e queste forti emozioni potrebbero non dispiacervi. Se siete single, Mercurio vi renderà più idealisti che mai quando si tratta di amore. Darete molto di voi stessi e sarete pronti a fare qualsiasi sacrificio per dimostrare il vostro affetto alla persona che desiderate. Per il settore finanziario, sarà una settimana di alti e bassi, ma avrete comunque diritto a delle belle agevolazioni. Il successo economico è vostro, a patto che gestiate bene il vostro budget e non vi concediate ogni capriccio. Riceverete anche alcune offerte interessanti.

Questa sarà la settimana ideale per introdurre un po' di novità e fantasia nelle vostre attività professionali. I vostri colleghi apprezzeranno le vostre idee per migliorare le condizioni di lavoro e le prestazioni. Voto: 7

Previsioni astrologiche terza settimana di ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sono possibili e persino probabili alcune tensioni nella vita coniugale. Questo aspetto di Plutone potrebbe rendere il vostro partner nervoso o aggressivo. E dato che non sarete dell'umore giusto per lasciarlo fare, gli animi potrebbero rapidamente divampare. Se siete single, l'atmosfera astrale vi renderà più teneri ed emotivi che mai. Sarete alla ricerca di una maggiore soddisfazione sensuale.

È probabile che otterrete tutto ciò che desiderate, anche se i vostri desideri segreti sono in contrasto con le relazioni che avete già stabilito. Sarete sorpresi da un mancato pagamento o da una spesa extra inaspettata. Vi mostrerete irritati e irritabili. Perché non chiedere una proroga o un pagamento più semplice? Provate e vedrete. Vivrete un breve periodo di fortuna e i vostri progetti lavorativi si concluderanno felicemente. Con la serietà riuscirete a stabilizzare la vostra mentalità a volte troppo disinvolta. Voto: 7,5

Vergine – Fortuna e gioia di vivere a tutto tondo in amore. La vostra vita sentimentale sarà un successo. Se siete sposati, l'atmosfera sarà tenera e affiatata. Se siete single, molto probabilmente incontrerete una persona speciale, con un futuro brillante davanti a voi.

Assicuratevi quindi di apparire al meglio e di tenere gli occhi aperti. Il vostro naturale ottimismo sarà accentuato dall'influenza euforica di Giove. Per questo motivo dovrete tenere sotto controllo le vostre finanze. Se pensate di potervi indebitare o chiedere altri prestiti senza subire conseguenze negative, avrete una spiacevole sorpresa. Per quanto riguarda il settore lavorativo, recupererete il senso dell'orientamento e gli obiettivi che volete raggiungere. Il vostro intuito sarà giusto e potrete fidarvi delle vostre prime impressioni. Quello che sembrava un contrattempo si rivelerà, grazie a un colpo di scena, un vantaggio. Siate pronti per un nuovo inizio, mobilitate il vostro spirito di iniziativa, il vostro spirito combattivo: la vittoria sarà alla fine della strada.

Voto: 8

Bilancia – Se vivete in coppia, l’Oroscopo raccomanda di fare molta attenzione quando si parla di soldi. Urano in aspetto spiacevole potrebbe essere un grande ostacolo per le coppie. Se invece siete single, Urano offrirà una sessione di recupero per coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Preparatevi quindi a sorridere. Fate molta attenzione ai soldi. Non date retta ai consigli di chi vi sta vicino, che potrebbe tentare di attirarvi in imprese rischiose. Rischiate di perdere una grossa somma di denaro. Dovrete lottare duramente per far accettare un progetto che desiderate davvero. Il vostro compito non sarà facile e dovrete forzare molte porte. Ma la vittoria sarà ancora più preziosa, e sarà garantita dal buon pianeta Giove.

Voto: 7

Scorpione – Gli aspetti pacifici della Luna avranno conseguenze felici in amore. Incontri decisivi per chi è single. Passione rinnovata per le coppie senza problemi. D'altra parte, le coppie male assortite saranno in pericolo. Se l'offensiva è la miglior difesa, come proclamano gli strateghi, fareste bene a concentrare i vostri sforzi sull'acquisizione di nuove risorse invece di difendere i vantaggi già acquisiti. E per gestire i vostri affari nel vostro migliore interesse, mostratevi intraprendenti piuttosto che diffidenti. Al lavoro, nulla di molto grave dovrebbe sconvolgere i vostri piani. Sarete fortunati e dovrete approfittarne per acquisire nuovi vantaggi, che farete del vostro meglio per mantenere.

Dipende da voi! Voto: 7,5

L'oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sotto la protezione del Sole e di Venere, la vostra vita coniugale dovrebbe attraversare una fase indimenticabile. Voi e la vostra anima gemella andrete molto d'accordo. Per i single, tutto filerà liscio come l'olio in amore. Vi sentirete più appassionati, fervidi e giovani che mai. Alcuni di voi si imbarcheranno in una nuova importante avventura, mentre altri progetteranno un'unione legale. Vivrete una situazione positiva, tenera e calorosa che vi stupirà. Qualche piccolo problema finanziario vi disturberà e vi costringerà a spegnere la vostra voglia di spese folli. Siate più ragionevoli per evitare una fine del mese difficile e demoralizzante.

Beneficerete di influenze chiaramente positive sul lavoro. Le stelle vi infonderanno pazienza e fiducia in ciò che fate. Tenendovi sotto controllo, potrete svolgere un lavoro molto costruttivo e fruttuoso. Voto: 8

Capricorno – Il clima emotivo sarà rovinato. La vostra vita sentimentale sarà piuttosto complicata, e il vostro umore instabile vi spingerà a essere avventurosi, a incontrare persone strane senza un motivo apparente, o a condurre una dubbia doppia vita. Quelli che appartengono alla prima decade saranno i più sballottati, poiché la settimana sarà turbolenta e segnata da delusioni, distacchi, difficoltà e spiacevoli colpi di scena. Cercate di mettere un po' d'ordine in tutto questo, altrimenti sarà difficile orientarsi. Con questa atmosfera astrale, potreste riuscire in un'operazione finanziaria di prim'ordine che vi farebbe invidiare da molti. In generale, saranno favorite le speculazioni in borsa o nel settore immobiliare: correrete meno rischi e potrete ottenere guadagni apprezzabili. Ma siate discreti in ciò che intraprendete, altrimenti sarete messi in imbarazzo dai detrattori tra le persone a voi vicine. Con Giove e Urano in buon aspetto, infonderete un bello spirito di solidarietà nella vostra squadra di lavoro. La vostra creatività si decuplicherà e otterrete buoni risultati. Voto: 6,5

Acquario – Il rischio di fantasticare su qualcuno che non sia il vostro partner sarà molto alto. Alcuni di voi potrebbero non avere più voglia di vivere un amore clandestino, accontentandosi di sognare la persona che li attira. E questo è un bene, perché la persona in questione non sembra essere affatto quella che immaginate! Per i single, Venere, il pianeta dell'amore per eccellenza, farà cantare il vostro cuore. Molti di voi possono aspettarsi un felice stravolgimento della propria vita sentimentale. Questa è una settimana molto favorevole per le finanze, ma l'influsso di Saturno vi consiglierà di non buttare i soldi inutilmente: potrebbero servirvi per cose più importanti nei prossimi mesi. Questo aspetto di Mercurio potrebbe portarvi nuove opportunità professionali. Che siano inaspettate o che facciano rivivere un progetto sopito, vi verranno presentate diverse proposte, tra le quali dovrete scegliere. Fidatevi del vostro intuito per fare la scelta giusta. Voto: 8

Pesci – Questa volta avrete l'opportunità di dimostrare il vostro amore e la vostra tenerezza alla persona amata, e lei sarà molto ricettiva alle vostre attenzioni. Lasciate che il vostro cuore spicchi il volo, ma mantenete i piedi ben saldi a terra. I single, invece, raccoglieranno flirt leggeri e amori fugaci, e questo gli si addice perfettamente, poiché in questo periodo non saranno propensi a legarsi a lungo. Per molti, le questioni legate all'eredità potrebbero creare attriti e tensioni con i familiari più stretti, poiché ognuno ha le proprie idee fisse sull'argomento. Non abbiate fretta, riflettete bene e non esitate a chiedere consiglio ad amici disinteressati. In ogni caso, il tempo risolverà tutto, e nel vostro interesse. Per quanto riguarda il lavoro, questa sarà una settimana molto buona soprattutto per chi è impegnato in un lavoro intellettuale a lungo termine, come la preparazione di tesi, o la pubblicazione di libri. Altri, invece, saranno favoriti nei concorsi, negli esami di ammissione e nei colloqui, dove si distingueranno per la loro serietà e costanza nel raggiungere traguardi importanti. Voto: 9