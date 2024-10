Il mese prosegue imperturbabile e l'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre accoglie delle giornate che profumano di cambiamenti e bilanci. I nati del Toro si sentiranno maggiormente supportati dal quadro astrale, che li consegna al 2° posto in classifica e favorisce i nuovi flirt.

Classifica e previsioni astrologiche della settimana dal 14 al 20 ottobre: male Sagittario

12° posto. Sagittario - Settimana 'out'. State cercando di isolarvi a causa delle delusioni incassate di recente, forse legate a un partner, un ex o un familiare. Questo atteggiamento difensivo, solitamente, vi porta a chiudervi in voi stessi, erigendo una sorta di muro attorno alle vostre emozioni.

Dovreste riflettere su questo comportamento: non tutti meritano di pagare per errori passati. Ci sono persone che tengono davvero a voi e non dovreste respingerle a causa di vecchie ferite.

I cambiamenti di umore potrebbero creare tensioni in casa. Non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza o dalla voglia di scappare. Fate uno sforzo per uscire di casa e per apprezzare ciò che vi circonda. Nonostante la stanchezza che vi pervaderà sin dal mattino, cercate di non farvi abbattere e mantenete un atteggiamento positivo.

11° posto. Leone - Siete alla ricerca del meglio per voi stessi. Pretendete sempre il massimo dalla vita. Mirate all'eccellenza e non vi piace accontentarvi. Fate attenzione a non essere troppo critici o radicali nelle vostre scelte, poiché rischiereste di compromettere dei rapporti preziosi.

La fretta non è mai una buona consigliera, quindi prendetevi il tempo necessario per riflettere e recuperare energie. Anche se un evento potrebbe minare la vostra autostima, non date peso a promesse vuote. Presto, le delusioni saranno solo un ricordo, e nuovi orizzonti di amore e felicità si avvicinano.

La settimana si prospetta intensa, con molte cose da fare, soprattutto per chi studia o gestisce un’attività.

Anche se le sfide economiche aumentano, sfruttate questo periodo per imparare nuove competenze. Dedicatevi anche alla cura di voi stessi e di chi vi sta vicino. Attenzione a mantenere uno stile di vita equilibrato, tra esercizio fisico, sonno e alimentazione.

10° posto. Acquario - Dopo un periodo di stanchezza e svogliatezza, ora sentite un nuovo slancio di energia.

Saprete come canalizzare questa nuova vitalità, sia nel lavoro che nei rapporti personali. Un evento vi farà riflettere sul valore delle cose materiali rispetto alla salute, alla stabilità e agli affetti. Potreste trovare l’occasione che cercavate da tempo, magari un acquisto importante o un'opportunità imperdibile.

La vostra concentrazione sta vacillando e potreste sentirvi sovraccarichi di responsabilità. Non dimenticate che ci sono persone che contano su di voi. Anche se il tempo per voi stessi sembra poco, cercate di svegliarvi prima per dedicare qualche momento alla vostra cura personale. Fate attenzione agli imprevisti durante gli spostamenti.

9° posto. Ariete - L'Oroscopo di questa settimana odora di rivincita.

Sarà importante non avere fretta, muovendosi con coscienza e calma. C'è chi non se la sta passando bene, a causa di alcuni fastidi fisici o di problemi finanziari. Dovreste riorganizzarvi al meglio, adeguando la quotidianità alle vostre esigenze di vita. Prestate attenzione alle abitudini degli ultimi tempi, forse avete iniziato a sballare un po'. Partite migliorando l’alimentazione e muovendovi di più, magari praticando uno sport o facendo una camminata a passo svelto. Sul piano sentimentale, desiderate sicurezza e complicità dal partner e, quando queste mancano, tendete a guardare altrove. Attenzione ai tradimenti: dopo non si torna indietro! Nel corso dei prossimi giorni, ci saranno traguardi importanti sia nel lavoro che nello studio.

Fate attenzione a chi cerca di seminare zizzania, anche in famiglia.

Una sfida vi metterà alla prova, ma ne uscirete più forti e determinati. La vostra sicurezza vi permetterà di affrontare ogni ostacolo con successo. Sta per iniziare una fase di cambiamento e crescita, che potrebbe riguardare il lavoro, le relazioni o la famiglia. Chi è single dovrà essere più attivo, cercando nuove opportunità. Nonostante le difficoltà economiche, non trascurate la vostra salute e benessere.

Segni zodiacali con giornate mediocri

8° posto. Bilancia - In questi giorni sentirete il bisogno di riposare e, se possibile, concedervi un momento di tregua. Ne avete davvero bisogno. Gli ultimi tempi sono stati estenuanti, tuttavia, non potete sottrarvi alle responsabilità lavorative o familiari che richiedono la vostra attenzione.

Qualcuno potrebbe entrare nella vostra vita arricchendola significativamente e spetterà a voi decidere come gestire questo cambiamento.

Le stelle invitano a stare molto attenti a non distrarsi troppo. Problemi domestici o familiari potrebbero agitare la sfera lavorativa e finanziaria, quindi muovetevi con prudenza. Mantenete una visione a lungo termine e cercate di risolvere con calma le situazioni difficili. Nel fine settimana, oltre a rivelarsi risolutivo, potreste ricevere una visita o una telefonata importante.

7° posto. Cancro - Secondo l'oroscopo settimanale, vi troverete di fronte a nuove informazioni che potrebbero cambiare la vostra prospettiva sul senso della vita. Evitate di essere troppo duri con voi stessi e concentratevi sulla ricerca di soluzioni piuttosto che sui problemi.

In famiglia, lasciate scorrere ogni cosa. Il parere altrui non deve influenzare i vostri pensieri. Potrebbe essere utile confrontarvi con qualcuno che ha un punto di vista diverso dal vostro per ampliare le vostre conoscenze. Avete bisogno di maggiori stimoli. Se una relazione amorosa non va come sperato, potrebbe comunque trasformarsi in una forte amicizia. Se sul lavoro e in casa ci saranno alti e bassi, in campo finanziario potrebbero esserci ulteriori movimenti. State pensando a un secondo impiego e qualcuno che conoscete potrebbe darvi una mano.

In amore, lasciatevi andare, soprattutto se ci sono state delle discussioni per gelosie o per denaro. Non è vero che chi vi è vicino vi ostacola, ma cerca solo di mantenervi con i piedi per terra, e non parliamo di un parente/familiare.

6° posto. Capricorno - Finalmente una situazione che vi ha tenuto bloccati sta per sbloccarsi, restituendovi un senso di libertà. Questo è il momento ideale per pianificare un progetto a lungo termine, che potrebbe includere un viaggio o un investimento. È una fase di crescita anche interiore. Potrebbe essere il momento giusto per adottare uno stile di vita più sano e fare più movimento. Non lasciatevi influenzare dalle paranoie o dalle cattive abitudini altrui.

Settimana di bilanci. Dovrete affrontare qualche difficoltà, ma riuscirete a trovare le soluzioni giuste. Sentirete una certa stanchezza durante il giorno, quindi cercate di non procrastinare e di andare a dormire presto. Potrebbe arrivare una chiamata o un messaggio importante che vi darà nuove prospettive.

5° posto. Gemelli - Dopo un periodo altalenante, caratterizzato da decisioni troppo affrettate, ora sentite il bisogno di stabilità. Per chi cerca un lavoro, una nuova sistemazione o magari un partner, questa settimana potrebbe offrire delle opportunità interessanti. Potreste fare un incontro significativo al lavoro, a scuola o addirittura al supermercato. L'amore potrebbe nascere nei possi più impensati, perciò non statevene chiusi in casa. Esplorate il mondo. È il momento di prendervi cura del vostro aspetto fisico e magari cambiare look. A volte un cambiamento esteriore può fare la differenza anche dentro di sé, rinnovando lo spirito.

Per il resto, avrete dei giorni tranquilli, con poche novità, e questo potrebbe spingervi verso la pigrizia.

Se siete stanchi di rinunce e sacrifici, forse è il momento di cercare nuove strade. Coltivate la creatività e dedicatevi a nuovi hobby o progetti a lungo termine. Anche se un affare sembra essere sfumato, non disperate: le cose miglioreranno col tempo.

I migliori della settimana

4° posto. Pesci - Questa settimana promette grandi cambiamenti sia nel lavoro che nelle relazioni personali. Aspettatevi buone notizie e tante opportunità. È il momento di mettere da parte il bisogno di controllo e lasciar scorrere gli eventi. Dovete chiedervi perché avete paura di lasciarvi andare, soprattutto con una certa persona. Durante il weekend, potreste provare invidia verso qualcuno che vedete spesso, ma cercate di eliminare questi sentimenti: non tutto è come sembra e le vostre conquiste sono altrettanto preziose.

Anche se il lavoro non vi ha dato grandi soddisfazioni, sarà importante non lasciarsi scoraggiare. In casa, continuate a fare attenzione alle spese, ma senza rinunciare alla qualità. Un impiego part-time potrebbe essere la soluzione ideale per migliorare la situazione finanziaria.

3° posto. Vergine - La settimana si preannuncia piena di crescita e cambiamenti. Se avete messo da parte alcuni desideri a causa degli stravolgimenti avvenuti negli ultimi tempi, ora sarà difficile ignorarli. Dovreste proprio tornare in carreggiata. Del resto, siete pronti per una resa dei conti, soprattutto nel campo delle relazioni. Avete voglia di trascorrere più tempo con una persona che vi piace, sinora avete sempre esitato nel fare il primo passo.

Ora è tempo di essere coraggiosi. Anche sul lavoro, fate attenzione a possibili conflitti con colleghi o superiori; siate equilibrati, poiché in questo momento non avete il controllo della situazione. Saranno delle giornate, tutto sommato, positive per la vostra mente, che sarà rinforzata dalle buone abitudini che andrete a instaurare o ripristinare. Bene le coppie giovani che pensano a progetti importanti come una convivenza o un figlio. Anche se le cose non dovessero andar bene al primo tentativo, non scoraggiatevi: l'impegno ripaga sempre.

2° posto. Toro - Le giornate che vi attendono saranno ricche di avventure sentimentali e nuovi flirt. Se fino a poco tempo fa siete passati inosservati agli occhi di qualcuno, ora questa persona inizierà a notare la vostra presenza. Godetevi il momento e le opportunità che vi si presenteranno e, al contempo, mantenete un certo equilibrio. Non tutte le persone che frequentate sono sincere, quindi è possibile che qualcuno cerchi solo di approfittare di voi. Nel lavoro, dimostrate creatività e riceverete gratificazioni. In famiglia, potrebbero sorgere incomprensioni: siate pazienti e mantenete ferme le vostre idee. Con il partner sarà possibile ritrovare l’intesa e rafforzare il legame. Le persone cambiano, e anche voi siete diversi rispetto al passato. Se avete figli, non dimenticate l'importanza del vostro contributo nella loro vita. Ci saranno novità in arrivo: tenetevi pronti! Potrebbero esserci movimenti di denaro in entrata e in uscita.

1° posto. Scorpione - Questa settimana sarà particolarmente favorevole per le comunicazioni e le nuove conoscenze. Parteciperete a eventi che potrebbero rivelarsi importanti dal punto di vista professionale, economico e sociale. Se in passato avete avuto un malinteso con un amico, ora avrete l’opportunità di chiarire e ricostruire il rapporto. Nel fine settimana, potreste rendervi conto di sentire la mancanza di qualcosa di importante: ascoltate il vostro cuore. Le coppie di lunga durata avranno motivo di festeggiare entro la fine del mese. Vi riscoprirete più forti e determinati, soprattutto se avete una famiglia o un’attività da gestire. Non vi lascerete minimamente scalfire dallo stress e dalla tensione.