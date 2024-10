Secondo l'oroscopo il weekend di sabato 19 e domenica 20 ottobre si preannuncia denso di avventure e con tocchi di emozioni variegate per molti segni zodiacali. Anche questa terza settimana ottobrina è finita, così per molti giungerà il momento della resa dei conti. Questo è il caso del Cancro, che dopo delle giornate lunghe e proficue, avrà modo riposarsi. A ristorarsi completamente, in queste 48 ore con la Luna in transito verso la casa del Gemelli, saranno i Pesci, che avranno tempo e modo di smaltire le recenti tensioni vissute.

Oroscopo del fine settimana 19-20 ottobre

Ariete - Tra le mura di casa, godrete di una piacevole armonia che renderà le vostre serate più serene. Dopo aver trascorso la settimana in continuo movimento, finalmente troverete il tempo per fermarvi e apprezzare gli aspetti più rilassanti della stagione. Ci sarà un rafforzamento del legame con il partner o con la famiglia, e questo vi darà una sensazione di pace e dolcezza. Ritroverete l'energia che avete speso nei giorni passati.

Toro - Un fine settimana di recupero generale vi aspetta. Chi lavora in proprio e ha contatti con il pubblico potrebbe affrontare 48 ore intense, ma ricche di opportunità. I più giovani approfitteranno del weekend per recuperare con gli studi o approfondire argomenti di interesse.

I più grandi potrebbero trascorrere il tempo in famiglia o visitare dei parenti, vivendo un weekend tradizionale, all'insegna della tranquillità.

Gemelli - Avete bisogno di una pausa dopo un periodo impegnativo. Questo fine settimana sarà perfetto per rilassarsi e lasciarsi andare all'amore. Potrete finalmente staccare la spina e dedicarvi a ciò che vi piace di più.

Potreste soffrire di qualche dolore fisico, come il mal di schiena, ma avrete la possibilità di riposare. Anche se il sabato mattina sarà un po' frenetico a causa di impegni da sbrigare, dalla sera in poi e per tutta la domenica potrete godere di momenti di tranquillità. Potrebbero arrivare visite o chiamate da parte di amici o parenti.

Cancro - Questo fine settimana vi ricompenserà per gli sforzi fatti nei giorni precedenti. Tempo della resa dei conti. Anche se qualcuno di voi non si sente ancora al meglio, potrete aspettarvi due giornate tranquille, senza grandi difficoltà. Nulla si metterà tra voi e i vostri piani, qualunque essi siano. Potreste concedervi qualche uscita, magari per fare shopping, e godervi una serata rilassante con del buon cibo e un bel film. In questo periodo non avete molta voglia di strafare, rimandate le pulizie e il bucato perché siete a corto di energia.

Leone - Saranno due giornate intense, sia sul piano personale che professionale. Nonostante abbiate avuto una settimana piena, non ci sarà molto tempo per riposare.

Dovrete occuparvi della casa, dei familiari o di qualche altro impegno importante. Per fortuna, avrete l’energia necessaria per affrontare tutto e concludere al meglio. Alcuni di voi potrebbero vivere un fine settimana emozionante e divertente, pieno di sorprese.

Vergine - Le finanze potrebbero subire un'improvvisa spesa questo sabato, portandovi a rivedere i vostri piani. Tendete a vivere "alla giornata" e questo potrebbe creare qualche imprevisto, rischiando di rovinare il weekend. Tuttavia, chi lavora in proprio riuscirà a ritagliarsi del tempo per rigenerare mente e corpo. Le coppie potranno godere di momenti speciali e molto intimi, cullandosi nell'amore reciproco.

Bilancia - Finalmente la settimana giunge al termine!

Dopo giorni frenetici, sentirete il bisogno di rilassarvi e recuperare le energie. Avrete qualche interessante attività in programma per il weekend, e riuscirete a realizzare i vostri desideri. In amore, tornerete a discutere di un progetto che avevate messo da parte. Cercate di non esagerare con gli sforzi fisici e concedetevi il riposo che meritate.

Scorpione - Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno per rilassarvi. Se recentemente non vi siete sentiti in forma, riuscirete a ritrovare gradualmente le vostre abitudini e il vostro equilibrio. Chi ama cucinare potrebbe sperimentare nuove ricette e sorprendere chi è a tavola. Sarà un ottimo momento per dedicarsi agli hobby creativi e staccare dal lavoro.

Sagittario - Sarà importante darsi da fare se volete raggiungere i vostri obiettivi. Solo con impegno e costanza si possono ottenere buoni risultati. Vi converrà rivedere le vostre finanze e valutare se è il caso di fare qualche taglio. Si prospettano nuove opportunità, forse anche qualche viaggio in vista.

Capricorno - Dopo una settimana estenuante, il weekend vi offrirà la possibilità di dedicarvi a ciò che amate e di riposare. In particolare sabato sarà un giorno ideale per prendervi cura di voi stessi, magari con una visita dal parrucchiere o dall’estetista. In amore ci sarà grande passione e i single più giovani avranno l'occasione di uscire e conoscere nuove persone, mentre i più maturi preferiranno la compagnia di pochi amici fidati.

Acquario - Anche se l'autunno non è la vostra stagione preferita, in queste due giornate vi sentirete pieni di energia. Chi non ha impegni particolari potrà dedicarsi a progetti personali, mentre chi ha una famiglia potrebbe organizzare qualcosa di speciale, come un'uscita o una visita ai parenti, anche se ci potrebbe essere qualche imprevisto. In ogni caso, è meglio essere prudenti e prepararsi ai tempi incerti che stanno per arrivare.

Pesci - Questo sarà un fine settimana perfetto per il riposo. Ne uscirete infatti ristorati. Avrete la possibilità di lasciarvi alle spalle le tensioni dei giorni scorsi e rilassarvi completamente. Passerete il tempo senza fare nulla di impegnativo, magari godendovi la lettura di un buon libro o qualche serie tv. Per i cuori solitari, ci saranno nuove possibilità in amore: qualcuno potrebbe essere già innamorato o pronto a innamorarsi.