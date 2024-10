L'oroscopo del 17 ottobre segnala la Luna Piena in Ariete, che spinge in fondo alla classifica quotidiana il segno zodiacale della Bilancia. Quest'ultimi attraversano una fase di squilibrio e disarmonia, perciò ricercano la serenità. Al contrario, le stelle supportano la capolista Toro, ma anche l'Acquario, il Sagittario e la Vergine si godono 24 ore promettenti, in cima alla classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 17/10: segni flop e top

12° posto Bilancia – Siete in una fase in cui equilibrio e armonia scarseggiano completamente nella vostra vita.

Avete bisogno di ritrovare un senso di serenità e sicurezza, ma ricordatevi che non potete sempre controllare tutto. Lasciate che le cose fluiscano e vedrete che, alla fine, ogni pezzo del puzzle troverà il suo posto. Concedetevi un po' di leggerezza, magari uscendo con gli amici o dedicandovi a un hobby che amate. La vostra vita sentimentale sarà illuminata da nuove energie. Che siate in coppia o single, il clima sarà favorevole all'intimità e alla connessione con gli altri. Le spese legate al piacere personale saranno la vostra piccola debolezza, quindi cercate di non esagerare. Sentite nostalgia di qualcuno che si trova lontano da voi o che non c'è più.

11° posto Capricorno – Avete paura di prendere delle decisioni ed è proprio per questa ragione che vi sentite bloccati e non riuscite ad andare avanti.

Sfruttate il tempo per scavare a fondo nelle vostre paure e sradicarle per sempre. Portare avanti i problemi servirà solamente a farvi trascorrere brutte giornate, quindi datevi da fare per venirne a capo. Ogni cosa ha un suo prezzo. In serata riuscirete a svagarvi grazie a un bel programma televisivo che vi farà ridere. Siate più comprensivi e indulgenti con le persone care, non accollatevi ulteriori responsabilità.

Qualcuno vive con il peso di una profonda sofferenza. Presto arriveranno delle entrate interessanti. Se lavorate per qualcuno, potreste avvertire un certo fastidio poiché non amate farvi comandare.

10° posto Ariete – L'oroscopo del 17 ottobre vi trova un po' demotivati. Avrete soltanto voglia di starvene davanti alla TV a rigirarvi i pollici.

Magari state accampando scuse per non fare palestra, pulizie e lavorare/studiare. L'autunno vi mette sempre a dura prova ma, anziché procrastinare, fate quello che dovete fare e basta. Stabilite un piano d'azione e studiate un modo per semplificare le cose. Quello che conta è cominciare, il resto verrà in automatico. Forse la passione è calata, ma questo è il momento perfetto per fare una bella sorpresa al partner. Non aspettate che sia l'altro a fare la prima mossa. Procrastinare vi farà rimanere nel punto in cui vi trovate adesso. Se volete migliorare la vostra qualità di vita, rimboccatevi le maniche. La settimana vi ha stressato tantissimo, ma ora potrete recuperare.

9° posto Pesci – Avete bisogno di prendervi una pausa da tutto ciò che vi sta logorando.

Vi sentite un po' schiacciati dalle responsabilità e dalle aspettative degli altri, e questo vi porta a perdere la bussola. Non abbiate paura di fermarvi, riflettere e riorganizzare i vostri pensieri. Non è mai tardi per fare un cambiamento. Anche le piccole azioni possono fare una grande differenza. In amore, vi sentirete più vicini a chi vi è accanto. Sarete tentati di fare un passo avanti nella relazione, oppure, se siete single, avrete voglia di rimettervi in gioco. Il vostro bilancio finanziario sarà stabile, ma fate attenzione a non lasciarvi andare a spese inutili. Un'attività rilassante, come ascoltare musica o leggere, vi aiuterà a distendere i nervi.

8° posto Scorpione – Il successo è uno sport duro che richiede il massimo sforzo fisico e mentale.

Diffidate degli obiettivi facili e privi di ostacoli: "Scelte facili, vita difficile. Scelte difficili, vita facile" cit. Gregorek. Più è grande il vostro sogno, più strada dovrete percorrere e più dovrete sudare. Non esistono scorciatoie. Non esistono scuse. Investite su voi stessi e miglioratevi ogni singolo giorno. Scegliete di agire, non di soccombere agli eventi accettando tutto ciò che viene. Non bruciate le tappe. Cercate di compiere ogni giorno un singolo passo in avanti verso i vostri obiettivi e sogni. Un po' di malinconia vi terrà compagnia in giornata, ma il passato è passato. Nonostante l'impegno, le spese risultano sempre più alte.

7° posto Gemelli – Ostacoli, sfide e imperfezioni fanno parte dell'intero pacchetto della vita, esattamente come la gioia, le rivincite e l'amore.

Ultimamente vi state interrogando sul futuro. Magari vi chiedete cosa accadrà tra qualche mese o anno. Siete preoccupati per una persona cara. Spostate l'asse della vostra concentrazione sul presente, altrimenti ingigantirete uno stato d'animo negativo e controproducente. In amore - in riferimento alle relazioni datate - non vi sentite più desiderati come un tempo. Se siete single, non avete molta voglia di mettervi in gioco, o almeno non adesso. Il vostro conto non accenna a dare segnali di ripresa. Come se non bastasse, a breve ci saranno delle spese importanti. Centratevi sul qui e d'ora. Una camomilla e il piacevole tepore di un bagno caldo vi doneranno un senso di beatitudine.

6° posto Cancro – Questo è un momento importantissimo per rivalutare delle situazioni e fare mente locale sul dove state andando.

Da tempo avete perso la motivazione e siete scivolati nell'apatia. Potete fare tutto quello che vi mettete in testa di voler fare, ma non permettete agli altri di depistarvi. Il successo richiede impegno e sacrificio, altrimenti sarebbe alla portata di chiunque. Solo chi resiste e insiste potrà raggiungere la punta più alta dei propri sogni. Non date ascolto a chi vi denigra: tempo al tempo e vi prenderanno d'esempio. In una relazione occorre rispettarsi a vicenda e curare gli interessi dell'altro. Non dovreste eccedere con il lavoro, anche perché i livelli di stress risultano alti. Prendetevi un weekend di meritato riposo, intanto programmate cosa fare per quei due giorni. Se una certa situazione dovesse starvi stretta, chiedetevi cosa fare per cambiare strada.

5° posto Leone – I sogni, se lasciati troppo a lungo nel cassetto, sono destinati a fare la muffa. Ogni giorno dedicate qualche minuto ai vostri obiettivi personali. Basta poco. Basta iniziare. Non esistono strade impercorribili, spesso è la paura stessa ad impedire di intraprendere un determinato sentiero. Superate i vostri limiti, un passo alla volta. Ponetevi dei piccoli obiettivi con annessi premi, in tal modo sarete stimolati a fare di più. Coccolatevi e apprezzatevi per ciò che fate, anziché cercare l'approvazione da terzi. Amare non significa avere un partner accanto a tutti i costi. Se i caratteri non combaciano, allora è meglio restare soli. A partire da queste 24 ore, iniziate a prendere la vita come viene, senza farvi troppi problemi.

Avete avuto delle giornate agitate, quindi è necessario recuperare le forze: concedetevi qualcosa di appagante. Avrete una irrefrenabile voglia di pizza.

4° posto Vergine – Una vita senza sfide è noiosa. Spesso sbruffate e vi chiedete perché una determinata situazione sia capitata proprio a voi. Scomponendo i problemi, si trova la soluzione. Non siete soli, quindi confidatevi: le parole donano sollievo immediato. Chi sta poco bene, vorrebbe poter fare di più ma si sente impossibilitato. Meglio fare errori e chiedere scusa, piuttosto che collezionare rimorsi e rimpianti. Avete l'impressione che la persona amata si stia allontanando. In tal caso, prendete l'iniziativa e partite alla conquista.

Le coppie non dovrebbero mai smettere di corteggiarsi e desiderarsi. Avete in programma dello shopping, ma attenzione alle finte offerte.

3° posto Sagittario – Non rivangate il passato perché non tornerà più. Fatevene una ragione: concentratevi sul presente e lavorate per costruire un bel futuro. Non perdete di vista le vostre priorità e date spazio a chi vi vuole bene. Sarete un po' confusi, l'autunno vi rattrista e il freddo vi spinge a lasciarvi andare alla trascuratezza. Correte ai ripari e godetevi delle belle passeggiate all'aria aperta. Il fresco ritempra mente e fisico. Assaporate la vita in tutte le sue sfumature. Ogni stagione ha qualcosa di magico da offrire, spetta a voi saperne cogliere il bello di ognuna.

Mettetevi in gioco. Sarà difficile incontrare l'anima gemella stando seduti sul divano. Stabilite dei budget per le varie spese e non oltrepassate i limiti. Una persona sembra avere una cotta per voi.

2° posto Acquario – Via libera allo shopping, alle uscite in compagnia e al divertimento. Dopo una settimana affaccendata, potete staccare la spina e dedicarvi alle vostre passioni. Non ponete limiti alla creatività. Riuscirete a recuperare le forze consumate nei giorni scorsi. Qualcuno riceverà una notizia importante, altri trascorreranno la giornata in compagnia della persona del cuore. I nuovi incontri saranno favoriti. Shopping e acquisti vi attendono. Vi sentirete molto bene.

1° posto Toro – Dopo una settimana agitata, ritornerete a essere più tranquilli.

Una notizia vi farà tirare un sospiro di sollievo. In questo periodo state lavorando su voi stessi e sul miglioramento lavorativo o economico. Potrete togliervi una piccola soddisfazione e in famiglia si respirerà un'aria di unione. Un collega o un compagno di studi prova un forte sentimento per voi, ma se siete felicemente in coppia, evitate di alimentare false speranze. Fare spese online potrebbe darvi un po' di soddisfazione.