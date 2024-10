L'oroscopo del 21 ottobre predice un lunedì scintillante per il segno del Capricorno, primo in classifica. Ad avere il massimo supporto da parte dell'Astrologia del giorno saranno anche l'Ariete, il Toro e il Sagittario, terzetto valutato a questo giro con le cinque stelline della buona sorte. Per quelli della Bilancia, invece, si profila un inizio settimana poco affidabile, da tenere sott'occhio.

Dopo le previsioni astrologiche di ogni segno sarà riportata la graduatoria giornaliera.

Previsioni zodiacali del 21 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★.

Il primo giorno della settimana sarà assai positivo e intenso sul piano sentimentale. Con la persona amata, vi sentirete in perfetta sintonia, il legame sarà forte e solido, capace di affrontare qualsiasi difficoltà. Il supporto che riceverete vi aiuterà a dissipare ogni ombra all'orizzonte. Per chi è single, Giove sarà al vostro fianco, rendendovi magnetici e pieni di energia. Gli incontri saranno favoriti e potreste finalmente fare nuove conoscenze interessanti. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere momenti magici. In ambito lavorativo, la giornata si preannuncia serena: eventuali problemi in sospeso si risolveranno con naturalezza, e la vostra dedizione verrà finalmente riconosciuta.

Toro: ★★★★★. Lunedì vi vedrà alla ricerca di esperienze intense e gratificanti, sia in ambito sentimentale che sociale. La passione tornerà a essere protagonista nella vostra relazione di coppia, rendendo la giornata davvero speciale. Sorprendere il partner con attenzioni originali riaccenderà la fiamma dell’amore. Per chi è single, il desiderio di libertà e spensieratezza sarà al massimo: avrete voglia di vivere nuove avventure, circondati da persone positive e stimolanti.

Sul lavoro, gli astri favoriranno la creatività e l'ispirazione. Vi sentirete carichi di idee brillanti e pronti a portarle a compimento, guadagnando il giusto apprezzamento.

Gemelli: ★★★★. In amore, la vostra capacità di essere accoglienti e affettuosi vi garantirà una giornata serena e appagante. Il partner sarà particolarmente attento e premuroso, rendendo l'atmosfera distesa e piacevole.

Per i single, l'energia vitale e misteriosa che emanerete sarà irresistibile: attirerete l'attenzione di chi vi circonda e non esiterete a cogliere le opportunità romantiche che si presenteranno. In ambito lavorativo, una decisione importante si profila all'orizzonte, ma le stelle vi guideranno verso la scelta giusta, facendovi trovare la via più chiara e sicura.

Cancro: ★★★★. In programma una giornata ideale per chi è in coppia: la vostra sensibilità sarà un punto di forza e vi permetterà di comprendere a fondo le esigenze del partner. Il dialogo sarà fluido e riuscirete a trovare compromessi che rafforzeranno il vostro legame. Per i single, Nettuno sarà un alleato prezioso, portandovi verso nuove esperienze di crescita personale.

Sarete particolarmente ricettivi alle energie positive che vi circondano, soprattutto attraverso viaggi o incontri significativi. Sul piano lavorativo, questa giornata vi vedrà protagonisti: collaborerete con i colleghi in modo produttivo, mostrando il vostro spirito creativo e il desiderio di contribuire al successo del team.

Leone: ★★★. Lunedì sarà una giornata complessa sul piano affettivo: dovrete fare attenzione a non farvi sopraffare dalla tentazione di prendere decisioni impulsive. La passione potrebbe spingervi verso scelte rischiose, quindi sarà importante riflettere prima di agire. Il partner merita trasparenza e rispetto, e mantenere la lealtà sarà fondamentale. Se siete single, il ritmo frenetico della giornata potrebbe lasciarvi poco spazio per rilassarvi, rischiando di accumulare stress.

È essenziale prendersi una pausa, anche breve, per ricaricare le energie. In ambito professionale, potrebbero emergere situazioni poco chiare. Mantenete la vostra integrità e allontanatevi da eventuali intrighi, evitando così complicazioni future.

Vergine: ★★★★. Dopo una giornata piuttosto impegnativa, troverete conforto e serenità accanto al partner. Insieme, inizierete a pianificare momenti di svago futuri, come le vacanze invernali, rafforzando il legame che vi unisce. Per i single, la giornata sarà illuminata da una forte voglia di socializzare: le stelle vi regaleranno calore e spensieratezza, rendendo i vostri incontri ancora più piacevoli. Sul fronte lavorativo, dopo un periodo difficile, ritroverete la vostra energia e capacità di affrontare le sfide con determinazione.

Saprete rialzarvi con forza e ristabilire un equilibrio, guadagnando il rispetto di chi vi circonda.

Oroscopo e stelle del 21 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★. La giornata del 21 ottobre, secondo l'Oroscopo, si prevede dedicata alla risoluzione di questioni irrisolte. Gli ultimi giorni hanno portato piccoli malintesi che necessitano di essere chiariti. Sarà importante non dare nulla per scontato, evitando di ferire la persona che amate. Le parole giuste, pronunciate con gentilezza risolveranno eventuali tensioni e rafforzeranno il legame. Se siete single, fate attenzione a non lasciarvi influenzare da amici poco affidabili. Potrebbero portarvi a prendere decisioni che potrebbero creare contrasti.

Mantenete un atteggiamento disteso e non date importanza a situazioni transitorie. Sul piano lavorativo, la Luna porta spiacevoli situazioni, specialmente nei rapporti con i colleghi.

Scorpione: ★★★★. Le stelle vi preparano a un lunedì stimolante. Tuttavia, durante le prime ore della giornata, potreste sentire un lieve calo di entusiasmo. Non lasciatevi abbattere dalle difficoltà, poiché il pomeriggio riserverà momenti decisamente migliori. In amore, ci saranno situazioni in cui un confronto aperto con la persona amata si rivelerà necessario. Meglio discutere con chiarezza piuttosto che lasciare che i malintesi si accumulino. Alcune sorprese che attendete da tempo sono più vicine di quanto possiate immaginare.

Sul fronte lavorativo, sarà necessario mantenere un equilibrio tra il desiderio di affermare le proprie idee e la capacità di collaborare con gli altri.

Sagittario: ★★★★★. Lunedì sarà una giornata da ricordare. L'astro d'argento transiterà nella casa che governa cultura e curiosità, spingendovi a esplorare nuovi orizzonti. Se avete un piano ben strutturato, questa è l'occasione perfetta per metterlo in pratica. Ogni cosa sembrerà possibile, soprattutto se sarete disposti a osare. In amore, stupirete chi vi sta accanto con idee audaci. Non abbiate paura di mostrare la vostra parte più creativa e romantica. Anche i single vivranno momenti entusiasmanti, con nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante.

Sul lavoro, l'energia sarà alta, permettendovi di affrontare ogni cosa con determinazione. Collaborazioni fruttuose segneranno questa giornata.

Capricorno: 'top del giorno'. La giornata di lunedì sarà perfetta per consolidare progetti futuri. Se la relazione è ben avviata, continuerete a pianificare il domani con serenità, godendo di un'atmosfera di stabilità. Chi invece è all'inizio di una storia, potrà arricchirla con attività condivise, rendendola sempre più solida. Venere influenzerà anche i single, regalando una giornata di pura socievolezza e fascino. Sarà il momento ideale per entrare in nuovi circoli sociali o ampliare le amicizie esistenti. Nuove conoscenze potrebbero portare benefici sia emotivi che professionali.

Sul piano lavorativo, ci sarà la possibilità di concludere un accordo importante, molto gratificante. Le prospettive sono brillanti.

Acquario: ★★★★. Giornata all'insegna dell'armonia. Un’intesa quasi magica caratterizzerà la relazione, grazie all'influenza di Venere, che faciliterà l'espressione dei sentimenti. Sia nel dialogo che nei gesti, tutto fluirà in modo naturale. Per chi è single, nuove opportunità sentimentali potrebbero emergere, offrendo stimoli interessanti. Se qualcuno di speciale entrasse nella vostra vita, in questa giornata, non esitate a cogliere il momento. Anche sul piano amicale, ci saranno cambiamenti positivi: alcune amicizie si trasformeranno in legami profondi, mentre nuovi volti entreranno a far parte della cerchia.

Sul lavoro, piccoli ostacoli non dovranno scoraggiarvi. La determinazione e la voglia di migliorare vi permetteranno di superare ogni difficoltà.

Pesci: ★★★. Questo lunedì richiederà un po' di autocontrollo. La stanchezza accumulata negli ultimi giorni potrebbe farsi sentire. Dedicate del tempo al recupero delle energie, senza dimenticare di focalizzarvi sugli obiettivi prefissati. Presto, qualcosa di inaspettato potrebbe accendere una nuova scintilla e portare un tocco di luce in una giornata altrimenti monotona. Per quanto riguarda l'amore, le stelle suggeriscono di non ignorare i piccoli segnali: un confronto con il partner potrebbe risultare necessario per evitare incomprensioni. Chi è single vivrà una giornata tranquilla, ma alcune attese potranno finalmente trasformarsi in piacevoli sorprese.

In ambito lavorativo, mantenete un atteggiamento positivo anche di fronte ad eventi avversi.

La graduatoria del lunedì

1° - Capricorno

2° - Ariete

3° - Toro

4° - Sagittario

5° - Gemelli

6° - Cancro

7° - Vergine

8° - Scorpione

9° - Acquario

10° - Leone

11° - Pesci

12° - Bilancia