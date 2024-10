L'Oroscopo del 4 ottobre mette sotto analisi la giornata di venerdì evidenziando l'arrivo della Luna nel segno dello Scorpione (1° in graduatoria). Assai positivo il periodo anche per l'Ariete (2° posto), il Cancro (3° classificato) e il Sagittario (4° posto). Tra i simboli astrali valutati sotto la media, Vergine, Capricorno e Toro.

12 - Toro: ★★. Vi sarà un'occasione persa in amore, difficile da replicare. Il partner potrebbe essere stato un po' distante ultimamente, e vi siete trovati spesso a chiedervi il perché.

È il momento di scuoterlo con emozioni nuove e inaspettate. Organizzate qualcosa fuori dall’ordinario, creando un forte stimolo per riaccendere il suo entusiasmo e ravvivare la passione nella relazione. Per i single, la giornata potrebbe non essere ricca di grandi emozioni, ma sarà invece, piena di sfide da affrontare. Con tante situazioni in movimento, sarà complicato rispettare tutti gli impegni, ma la voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà potrebbe fare la differenza. Niente scuse o colpe al destino sul lavoro: il successo dipenderà solo da voi. Affrontate le sfide con determinazione e trovate il modo migliore per allontanare la negatività, senza farvi intimorire dai colleghi.

11 - Capricorno: ★★★.

Giornata senza grandi sorprese, ma non lasciatevi scoraggiare. Non sempre si possono avere picchi di emozione, e i momenti di calma servono anche a riflettere su ciò che conta veramente. In amore, il clima sembra ancora un po' freddo: cercate di ravvivare il rapporto con gesti semplici ma sentiti, come passare del tempo insieme e condividere piccoli piaceri quotidiani.

Se siete single, non abbattetevi se le cose non vanno come sperato: ritrovate l’entusiasmo, non tutto si ottiene subito e la pazienza sarà la vostra migliore alleata. Nel lavoro, continuate a mantenere un atteggiamento positivo e propositivo: le cose evolveranno lentamente, ma i risultati arriveranno. Evitate di focalizzarvi su ciò che manca e valorizzate, invece, quanto già costruito.

La perseveranza vi premierà, non demordete.

10 - Leone: ★★★. Sentirete il desiderio di avere scambi più autentici e variegati con il partner. Ma, fate attenzione a non cadere nelle trappole della gelosia, che, va detto, sarà del tutto infondata. Il rischio di scatenare una forte reazione da parte del partner sarà infatti elevato, quindi evitate di rovinare tutto con scenate inutili. Per i single, potrebbero sorgere tensioni in famiglia o con gli amici, che vi stresseranno sia mentalmente che fisicamente. Il consiglio è di dedicare del tempo a un hobby o a un'attività rilassante, che vi aiuti a staccare la mente dai problemi e a ritrovare la serenità. Sul lavoro, potreste essere tentati di esprimere tutto ciò che pensate a un collega, ma è fondamentale mantenere un tono calmo e responsabile.

Affrontare la situazione con maturità sarà la chiave per risolvere al meglio eventuali conflitti.

9 - Acquario: ★★★★. Giornata che scorrerà senza intoppi. Un sottile velo di incertezza però, potrebbe aleggiare su alcune scelte. Per chi vive una relazione stabile, sarà il momento giusto per prendere decisioni che potrebbero influenzare positivamente il futuro. Non tiratevi indietro di fronte a un confronto aperto con la persona amata: esprimete i desideri e ascoltate i suoi. Se siete single, non chiudetevi in voi stessi: cercate ambienti e situazioni che rispecchino i vostri interessi, e lì troverete persone con cui condividere passioni comuni. In ambito lavorativo, l’atteggiamento di alcuni colleghi potrebbe infastidirvi: sentite un velo di invidia che mina la serenità dell'ambiente.

Non fatevi trascinare da queste sensazioni e restate focalizzati sui compiti quotidiani. Il riconoscimento per i vostri meriti arriverà presto e vi ripagherà degli sforzi fatti finora.

8 - Gemelli: ★★★★. Al termine di una lunga giornata, il partner sarà carico di energia e idee. Questo è il momento perfetto per approfittarne e organizzare una serata diversa dal solito! Rompere la routine non solo porterà freschezza nella relazione, ma sarà anche un'occasione per stimolare la complicità e creare nuovi ricordi insieme. Per i single, la parola chiave della giornata sarà "relax". È il momento di concedervi tutto ciò che desiderate, dedicando tempo a ritrovare l’equilibrio con i vostri cari. Sul lavoro, praticità e buon senso saranno le armi vincenti: affidatevi a queste qualità per affrontare una giornata impegnativa, e troverete la strada verso un futuro più sereno.

7 - Bilancia: ★★★★. La giornata del 4 ottobre si prevede positiva, con anche momenti piacevoli e qualche piccola sfida da superare. In amore, la situazione potrebbe essere un po’ piatta: l’intesa con il partner sembra risentire di una certa routine e la mancanza di stimoli vi pesa. Invece di aspettare che qualcosa cambi, cercate voi stessi di portare novità nella relazione. Proponete attività nuove, siate creativi e vedrete che tutto migliorerà. Se siete single, avrete energie da vendere: trasmetterete vitalità a chi vi circonda e le vostre iniziative saranno ben accolte. Non abbiate paura di fare il primo passo, le persone saranno attratte dalla vostra spontaneità. Nel lavoro, la tensione con alcuni colleghi potrebbe farsi sentire.

Accettate i suggerimenti solo da chi ha veramente a cuore il vostro benessere.

6 - Vergine: ★★★★. Ritroverete una splendida sintonia con il partner, grazie agli interessi condivisi e al vostro atteggiamento brillante e disinvolto. Lo sorprenderete con la calorosità e la capacità di prendere iniziative, con qualcosa che di solito non fate mai. Questo contribuirà a rafforzare il legame, rendendolo ancora più solido e profondo. Per i single, si prospetta un periodo di interessi variegati ma fugaci. Il cammino amoroso si presenterà semplice e privo di ostacoli: il consiglio è di superare le timidezze e lasciarvi andare senza pensare troppo. Sul lavoro, l'infaticabile dedizione sarà di esempio ai colleghi più pigri.

L'impegno costante vi farà emergere come un lavoratore modello, confermando la reputazione di instancabili e determinati che avete.

5 - Pesci: ★★★★. Partirà senza troppi scossoni, ma si rivelerà piacevole grazie alla vostra capacità di vivere ogni esperienza con equilibrio. In amore, l’intesa con il partner sarà molto buona: riuscirete a comunicare con facilità e a creare un’atmosfera di complicità che rafforzerà il legame. Anche se tutto sembra tranquillo, non date nulla per scontato: una piccola sorpresa potrebbe essere il tocco in più per rendere la giornata memorabile. Se siete single, non abbiate fretta di trovare una persona speciale: ogni cosa arriverà al momento giusto. Lasciate che le cose evolvano naturalmente e godetevi il processo.

In ambito lavorativo, le vostre aspettative saranno rispettate, a patto di non abbassare la guardia. Chi svolge attività in proprio sperimenterà qualcosa di nuovo.

4 - Cancro: ★★★★. Un venerdì dai toni calmi racchiusi in un filo di positiva normalità. Il profilo planetario in amore vi riserverà favori celesti generosi, preparandovi una giornata di serenità e piacevoli sorprese. Il fascino sarà irresistibile, favorendo una profonda intesa con il partner e creando momenti di grande complicità. Per i single, l'incontro con il partner ideale potrebbe avvenire proprio in questi primissimi giorni di ottobre e sarà qualcuno/a capace di conquistarvi non solo con la dolcezza di una carezza o un messaggio, ma anche con l'arte del dialogo e un pizzico di malizia.

Sul fronte professionale, i pianeti vi spingeranno verso il successo. Tuttavia, sarà la vostra determinazione a fare la differenza: mettete massimo impegno in tutto ciò che fate e raggiungerete gli obiettivi.

3 - Sagittario: ★★★★★. Giornata da vivere appieno, con un’energia positiva che favorirà il contatto con gli altri. In amore, le recenti tensioni sembreranno un ricordo lontano: ritroverete quella serenità che avevate perso e tutto filerà liscio. Se ci sono stati fraintendimenti, è il momento di chiarire e voltare pagina: l’armonia sarà alla portata. Se siete single, il desiderio di avventura vi porterà a uscire dalla zona di comfort, spingendovi verso nuove esperienze. Gli astri vi consigliano di abbracciare il cambiamento, dentro e fuori di voi.

Sul piano lavorativo, fate attenzione a non impegnarvi in situazioni troppo complesse, specialmente se non siete sicuri di come gestirle. Concentratevi su ciò che sapete fare meglio e lasciate che il resto prenda forma con calma. A volte, un passo alla volta è meglio di correre senza meta.

2 - Ariete: ★★★★★. Venerdì con probabile sorpresa sul finire della giornata. Se siete in coppia sarete incoraggiati ad esprimere i sentimenti con maggiore convinzione. Organizzerete serate speciali con il partner, mettendo la stessa cura e precisione che applicate a tutto ciò che fate. La sintonia tra di voi sarà al massimo, accompagnata da una connessione intellettuale profonda, che renderà la serata davvero indimenticabile.

Per i single, il fascino misterioso sarà per voi irresistibile, grazie a una vitalità che attirerà le persone come una calamita. Se avete già qualcuno nel mirino, procedete con calma: alimentate il mistero, giocate con lo sguardo, e lasciate che la seduzione cresca gradualmente. Sul fronte lavorativo, è il momento di tornare protagonisti. La giornata si prospetta ricca di opportunità, e avrete tutte le carte in regola per farvi notare e brillare.

1 - Scorpione: 'top del giorno'. Venerdì partirà con il piede giusto, promettendo soddisfazioni e nuove prospettive. In amore, le conquiste saranno all’ordine del giorno per chi è single: la determinazione vi renderà irresistibili. Non abbiate timore di mostrarvi come siete, con pregi e difetti, perché la sincerità sarà la chiave del successo. Per chi è in coppia, un piccolo screzio recente potrebbe ancora pesare, ma con un semplice gesto o una parola detta al momento giusto riuscirete a ristabilire l’equilibrio. Chiedere scusa non è segno di debolezza, ma di maturità: se sentite di doverlo fare, non esitate. In ambito professionale, sarà una giornata favorevole per dare il via a nuove iniziative. Avrete molte idee da mettere in campo.