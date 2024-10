L'oroscopo della giornata di giovedì 3 ottobre prevede una Bilancia splendida, con un cielo che porta grandi novità in amore e al lavoro, mentre i Gemelli saranno più flessibili nei propri progetti professionali. Il Leone avrà bisogno di sbloccare alcune situazioni professionali complicate, mentre l'Ariete non dovrà essere contraddittorio in quello che fa o dice.

Previsioni oroscopo giovedì 3 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: questo giovedì non vi darà grandi soddisfazioni a causa della Luna in cattivo aspetto. Con il partner non ci saranno sempre buoni sentimenti, soprattutto se ci sono delle questioni in sospeso.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte contrari non vi metteranno nelle giuste condizioni per lavorare bene. Voto - 6️⃣

Toro: cielo che rimane nuvoloso. Venere in opposizione alimenterà questa crisi sentimentale in voi. Nonostante i vostri tentativi, non sarà facile recuperare il rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete buone energie da spendere. Usatele in quei progetti che possono fare la differenza. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale matura e complessa. Con il partner ci sarà armonia, ma affinché tutto funzioni per il meglio, non dovrete nascondervi le cose l'un l'altro. In campo professionale sarete flessibili con i vostri progetti lavorativi. Sarete sulla buona strada verso il successo.

Non vi resta che dare del vostro meglio senza strafare e commettere errori. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un giovedì altalenante in amore. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, a volte potrebbero esserci spiacevoli incomprensioni con il partner. Non focalizzate la vostra relazione solo sui sentimenti.

Nel lavoro potrete ottenere tanto dai vostri progetti. Dovrete soltanto saper mettere in pratica le vostre abilità. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale nel complesso valida sul fronte professionale, anche se ci saranno alcune situazioni da sbloccare per riuscire ad andare avanti con le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale godrete di una bella Luna in sestile, ciò nonostante, con Venere in quadratura, faticherete ancora un bel po’ ad andare d'accordo con la persona che amate.

Voto - 7️⃣

Vergine: periodo davvero appagante grazie a questo cielo sereno e favorevole nei vostri confronti. Con il partner ci sarà una piacevole armonia, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Anche voi single potreste trovare punti d'interesse con la vostra fiamma, che alimenteranno questo nuovo legame. Nel lavoro riuscirete a coordinare bene le vostre mansioni, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, riuscirete a essere più spontanei in amore. Godrete anche di buone novità, che caratterizzeranno nel breve periodo la vostra relazione di coppia. In campo professionale avrete i mezzi necessari per poter confezionare progetti di più ampio respiro, e poter ambire più in alto.

Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continuerà a darvi belle soddisfazioni, anche in questa giornata grazie a Venere nel segno. Non avrete momento migliore per costruire un legame forte con la vostra fiamma. In campo professionale la dinamicità sarà la chiave per gestire in maniera impeccabile le vostre mansioni, con idee sempre nuove e che possono fare la differenza. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in sestile dal segno della Bilancia porterà una piacevole sintonia con la persona che amate. Se siete single le vostre prospettive amorose potrebbero cambiare radicalmente nel prossimo periodo. Sul fronte professionale avrete buone idee in mente. Avrete bisogno dei mezzi per poterle applicare.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni sottotono per quanto riguarda il lavoro. Marte e Mercurio saranno due stelle capricciose nei vostri confronti, che incideranno e non poco nelle vostre mansioni professionali. In amore Venere vi spingerà a vedere la vostra relazione di coppia in modo più romantico, ciò nonostante potrebbe non essere sufficiente per conquistare il partner, considerato la Luna in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: Mercurio in trigono dal segno amico della Bilancia sarà un prezioso alleato per gestire al meglio i vostri progetti professionali. Al momento coprite una posizione importante nei vostri progetti, e dovrete dimostrare di saperla mantenere. In amore la Luna vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia sotto una luce differente, utile per poter sbloccare questa situazione di crisi.

Voto - 7️⃣

Pesci: vita di coppia che continua a essere appagante. La vostra relazione di coppia sarà dolcissima grazie a Venere, ma sappiate che a volte non bastano i sentimenti più puri per far felice il partner. Per quanto riguarda il lavoro prendete le vostre decisioni con cautela, analizzando bene ogni possibile conseguenza. Voto - 8️⃣