L'oroscopo del fine settimana 5 e 6 ottobre legato alle questioni di cuore, ha molto da offrire e da togliere a ciascun segno zodiacale. Se l'Ariete figura tra i peggiori del weekend, il Cancro primeggia, soprattutto le coppie che hanno superato una crisi. Gli astri assegnano quattro cuori ai nati del Pesci, che ancora avranno difficoltà a preservare la propria serenità interiore.

L'oroscopo del weekend: i segni con amore 'ko'

Ariete: ❤❤❤. In amore continua un periodo di responsabilità. In alcuni casi, il lavoro entra nella sfera sentimentale perché c’è bisogno di guadagnare di più per essere indipendenti, soprattutto se ci sono progetti di vita condivisa che scalpitano per una concreta realizzazione.

Penso anche alle donne del segno che, dopo un periodo dedicato alla famiglia e ai figli, ora sentono l’esigenza di rimettersi in gioco con progetti professionali o personali. È il momento di pensarci seriamente e guardarvi attorno. Le risposte potrebbero non essere immediate, ma entro la fine dell’anno arriverà qualcosa di interessante per chi cerca lavoro.

Gemelli: ❤❤❤. Questo periodo di caos potrebbe riversarsi anche nella sfera sentimentale. Siamo in una fase di assestamento per molte coppie, forse perché c’è da riorganizzare la vita quotidiana, le responsabilità, la casa e le spese. Come per il lavoro, i giorni di metà settimana possono scuotere gli animi e creare momenti di tensione. Qui però contano i fatti!

Evitate le accuse futili e agite in coesione con il partner. Nella maggior parte dei casi non si parla di crisi dei sentimenti, ma non posso escludere che per le coppie più recenti o clandestine ci sia bisogno di valutazioni attente. Se potete, cercate di rimandare ogni tipo di discussione e decisione. Chi vive una storia a distanza inizia a misurarsi con la vicinanza: a questo punto, o uno dei due fa un passo verso l’altro, o sarà difficile portare avanti la relazione.

Per i single, la possibilità di fare un buon incontro è in crescita, anche se non tutte le nuove conoscenze convincono sin dall’inizio. A volte è il passato sentimentale a frenare, ma è bene non perdere tempo con chi non merita più le vostre attenzioni.

Vergine: ❤❤❤. Potreste trovarvi ad affrontare alcune situazioni familiari, spesso legate al rapporto con genitori o figli.

Nulla di preoccupante, ma alcune discussioni sembrano ripetersi in loop, diventando una perdita di tempo ed energie. Sono sensazioni passeggere, e già nella seconda parte della settimana si registra un discreto recupero. Questo è un bellissimo weekend per ritrovare intesa e vicinanza con il partner, magari con un piccolo viaggio, una gita fuori porta o un’attività rilassante insieme. Le storie che nascono in questo periodo sono forti e hanno ottime prospettive di crescita. Il weekend può essere ricco di incontri per chi cerca un nuovo amore, ma anche di conferme per chi vive una storia appena nata. Per chi lo desidera, è possibile riconquistare un ex o dare una seconda chance a una relazione in stand-by.

La Vergine innamorata deve fare scelte pratiche e non solo platoniche: innamorarsi di chi non c’è, è lontano, impegnato o neppure lo sa non è una buona mossa.

Sagittario: ❤❤❤. Prosegue una fase incerta nei sentimenti. Se il vostro è un amore recente, forse non convince fino in fondo. O se convince, non tutto è ancora stato messo nero su bianco, soprattutto se l’altro è impegnato, lontano o “appare e scompare”. Non voglio demotivarvi se cercate un nuovo amore, ma vorrei fare luce su un atteggiamento di questo periodo in cui spesso oscillate tra due estremi: “l’amo alla follia” o “è tutta una delusione”. Forse prima di definire un nuovo rapporto, una frequentazione o un ritorno con un ex, sarebbe meglio aspettare la seconda parte del mese.

Per le coppie collaudate non ci sono dubbi sui sentimenti, ma questa settimana potrebbero sorgere disagi legati alla casa, all’organizzazione del ménage quotidiano o a una diatriba tra parenti.

A metà classifica

Pesci: ❤❤❤❤. Sarà difficile mantenere i nervi saldi con questa piccola rivoluzione interiore. Alcune coppie sono nel bel mezzo di un trasferimento o assorte da mille impegni legati al lavoro o alla famiglia. Questo non intacca la natura dei sentimenti, ma crea nervosismo che può riversarsi sul partner. Cercate di distinguere bene le due cose, soprattutto se accanto a voi c’è un “santo/a” che funge da spugna. Se ultimamente è sorto un problema con l’altro, legato all’incomunicabilità del periodo, ci sarà modo di chiarire e trovare un terreno comune di pace.

Se una storia è nata di recente e offre più tensioni che emozioni, a breve potreste mollare la presa. Per i single, il weekend può fruttare qualche buon incontro, anche se al momento si parla di occasioni fugaci. Se la frequentazione prosegue ed è vero amore, lo si capirà dalla fine del mese.

Leone: ❤❤❤❤. In campo sentimentale vi siete sentiti sotto pressione per alcune pretese del partner o vi siete messi in discussione se una nuova conoscenza non è andata a buon fine. In questo periodo c’è meno spazio per i sentimenti, poiché questioni pratiche e organizzative, incluso il lavoro, hanno il sopravvento. Questo non significa che si ami di meno, anzi. Sono fasi che servono a rafforzare le fondamenta di una relazione.

Le stelle incoraggiano i nuovi incontri per i single e suggeriscono un interesse per una persona di un’altra città. Tuttavia, manca un po’ di brio e di coraggio nel lanciarvi in una relazione, mantenendo tutto a una temperatura tiepida. Se assumete un atteggiamento difensivo o provocatorio, sarà difficile sbloccare la situazione. Rifletteteci.

Acquario: ❤❤❤❤. Non dimenticate il cuore. Cercate di mantenere un certo equilibrio e destreggiatevi bene tra tutte le cose importanti della vita. Tenetelo presente soprattutto sabato e domenica, quando il partner potrebbe contestarvi di essere troppo impegnati: prima di reagire male, fate un esame di coscienza. L’importante è che, oltre agli impegni, non ci siano dubbi, incertezze o altre mire: in questo caso, doppio esame di coscienza.

Anche per i single, prosegue un periodo in cui la mente fantastica nel desiderio astratto di un nuovo amore, ma l’impegno nella ricerca è esiguo. La seconda metà del mese sarà più generosa per i nuovi incontri, ma occorre che ci mettiate del vostro e sappiate esporvi un po’. Se state portando avanti una frequentazione recente e avete la sensazione che l’altro stia approfittando della vostra buona fede, rifletteteci.

Bilancia: ❤❤❤❤. È possibile chiarire una situazione con un parente o il partner, affrontare un problema irrisolto o discutere una decisione da prendere di comune accordo. Siamo quasi a un punto di svolta che troverà chiarezza soprattutto nella seconda metà di ottobre. In quel periodo, il cuore vedrà realizzare importanti progetti di coppia: dalla convivenza al matrimonio, fino alla nascita di un figlio.

Le coppie che si amano hanno la possibilità di dare fondamenta più solide alla relazione. In questo fine settimana, permangono ancora alcuni dubbi nelle storie più recenti: tutto ciò che nasce ora è importante, ma molto dipende dalle vostre scelte. Le stelle offrono opportunità di incontro ai single, con grandi spinte passionali, ma attenzione a non idealizzare troppo l’amore.

I migliori del weekend: amore al top

Scorpione: ❤❤❤❤. L’amore procede tra accelerazioni e rallentamenti repentini. Le nuove conoscenze avanzano con una certa prudenza, non per sfiducia, ma perché c’è la sensazione che stavolta si faccia sul serio. Le grandi cose si costruiscono a piccoli passi. Alcuni stanno portando avanti amicizie affettuose, oppure si rendono conto che un’amicizia sta diventando qualcosa di più.

I dubbi possono sorgere per paura di rovinare il rapporto, quindi si procede con cautela. Quando passate dalla modalità “amico” a “partner”, diventate sì passionali, ma anche più possessivi e gelosi, e c’è timore a superare quel confine. Per chi cerca un nuovo amore, la prossima settimana aumentano le occasioni per fare un buon incontro o ricevere un invito emozionante. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per chi è reduce da una recente separazione per ripartire.

Toro: ❤❤❤❤❤. Si scaldano i motori delle nuove coppie. È tempo di innamorarsi. Nelle ultime settimane, è probabile che abbiate ricevuto almeno un bacio, una carezza o uno sguardo lusinghiero. I progressi delle storie più recenti dipendono, naturalmente, dalla scelta fatta: sapete meglio di me che situazioni complicate con persone ambigue o impegnate creano sempre qualche tensione indomabile.

Tuttavia, sta cambiando il vostro approccio con l’altro, diventando più realistico e concreto, e questo può fare la differenza nelle vostre scelte. Se il cuore non ha ancora trovato una sistemazione comoda di coccole e romanticismo, non potete mancare alla chiamata di questo weekend romantico, quando sarà inevitabile schivare la freccia di Cupido. I più fortunati sono i nati attorno al 12 maggio. Per le coppie in crisi, è possibile che in questo periodo arrivi una sbandata, nonostante la forte pressione delle responsabilità.

Capricorno: ❤❤❤❤❤. Le giornate del weekend sono ideali per chi è in cerca di un nuovo amore. In questa prima metà di ottobre, Cupido scocca le sue frecce in direzioni insolite: durante un viaggio o con persone fuori dalla cerchia abituale.

Non siate frettolosi nell’etichettare come “improbabile” una nuova conoscenza. Potreste saltare a conclusioni affrettate o fraintendere gli input che vi arrivano dall’altra parte, scambiando la timidezza dell’altro per disinteresse. Chi ha figli adolescenti potrebbe affrontare piccoli attriti generazionali, ma nulla che possa rovinare le dinamiche affettive. Chi vive una relazione clandestina o ha un contenzioso con un ex è ora più determinato a trovare una soluzione definitiva.

Cancro: ❤❤❤❤❤. Complimenti a tutte le coppie che durante l’anno hanno affrontato sacrifici e rinunce, e che ora stanno vedendo realizzare i propri progetti di vita condivisa. Se dovete chiudere un contratto di affitto o di compravendita, mantenete la vostra posizione senza cedere alle pressioni della controparte. Una proposta interessante o un consiglio per sbloccare una trattativa potrebbe arrivare da una persona a voi vicina. Occhi puntati a domenica: i single potrebbero fare una nuova conoscenza capace di ravvivare le emozioni. Non escludo che possa trattarsi di un ritorno, ma è importante che ci siano i presupposti di solidità e concretezza che cercate da tempo. L’impegno in una relazione deve essere condiviso e non sostenuto da uno solo. Insomma, questa volta fate sul serio.