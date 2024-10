L'oroscopo della giornata di mercoledì 2 ottobre prevede una Bilancia più responsabile in ambito professionale, mentre il Leone dimostrerà maggiore empatia e comprensione verso il partner. L'Acquario faticherà a essere ottimista e vivace in amore, mentre il Cancro sarà alla ricerca di stabilità al lavoro.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: periodo in calo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. L'astro argenteo passerà in opposizione dal segno della Bilancia, rendendo più difficile la comunicazione con il partner.

Anche in ambito lavorativo non sarete così splendidi in quel che fate, considerato Mercurio e Marte contro. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di mercoledì poco brillante in ambito amoroso. Venere continua a mettervi in difficoltà con la persona che amate. Basterà davvero poco per causare spiacevoli discussioni con il partner, che non faranno altro che allontanarvi. Nel lavoro Marte porterà buone energie, che saprete sfruttare bene per le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che si farà più dolce a partire da questa giornata. Una bella Luna si troverà in trigono dal segno della Bilancia, che vi metterà nelle giuste condizioni per vivere in maniera più romantica e affiatata la vostra relazione di coppia.

Nel lavoro i progetti sulla quale vi state impegnando inizieranno a prendere forma, e vi sentirete incentivati a dare di più. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete bisogno di maggiore stabilità in campo professionale secondo l'Oroscopo, e questo periodo meno impegnativo e avaro di soddisfazioni, potrebbe essere utile per mettere in cantiere nuovi progetti, che possano fare realmente la differenza.

In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura non sempre sarete bravi a esprimere le vostre emozioni. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali in lieve rialzo per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo sarà in buon aspetto e, nonostante Venere si trovi ancora in quadratura, dimostrerete una maggiore empatia e comprensione verso il partner.

In ambito lavorativo avrete grandi potenzialità, che però al momento non sarete così bravi a esprimere. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una giornata piena di ottimismo e positività per voi nativi del segno, soprattutto in amore grazie al sostegno del pianeta Venere in sestile. Che siate single oppure no, dedicate più tempo a quelle persone che hanno fatto tanto per voi. Nel lavoro avrete tante idee da sviluppare, ma dovrete essere pazienti, e soprattutto evitare di fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Bilancia: vita sentimentale illuminata da una splendida Luna in congiunzione in questo primo mercoledì di ottobre. Aggiungerete un tocco di romanticismo alla vostra relazione di coppia, che male di certo non farà.

Sul fronte lavorativo vi sentirete capaci di poter gestire progetti di più ampio respiro. Vi sentirete pronti a poter fare un importante passo avanti, dimostrando la vostra responsabilità. Voto - 8️⃣

Scorpione: la configurazione astrale continua a rendere uniche le vostre giornate, soprattutto in campo sentimentale. Questa meravigliosa Venere creerà momenti di perfetta intesa con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro si apre un periodo proficuo, stimolante e creativo per voi nativi del segno, che porterà stabilità e nuovi progetti da costruire. Voto - 9️⃣

Sagittario: la vostra vita di coppia tornerà a essere al centro dell'attenzione ora che la Luna si trova nuovamente a favore.

Vi sentirete più vicini alla persona che amate. Cercherete di non cadere negli stessi errori, dimostrando in maniera sincera e trasparente le vostre emozioni. In ambito lavorativo pazienza e comprensione saranno la chiave per un successo longevo. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti non sarà affatto semplice. Ultimamente, avrete l'impressione di non essere più all'altezza, ma voi dovrete essere capaci di dimostrare il contrario. In amore la Luna si sposterà in una posizione scomoda per voi. Di contro, Venere sarà favorevole, per cui dimostrare di poter vivere una relazione affiatata, anche nei momenti di difficoltà. Voto - 6️⃣

Acquario: con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, faticherete molto a essere vivaci e ottimisti in amore, ciò nonostante, in questa giornata la Luna sarà favorevole, e potrebbe aiutarvi a vedere le cose sotto un'altra prospettiva, soprattutto per la vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo riuscirete a essere sul pezzo, impegnandovi al meglio per soddisfare le esigenze di colleghi e superiori. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime in campo sentimentale. La Luna non sarà più negativa nei vostri confronti, e le prossime giornate saranno ideali per focalizzarvi al massimo sulla vostra vita amorosa. In ambito professionale Marte vi stimolerà a dare di più in quel che fate, al fine di poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣