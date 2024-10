L'oroscopo della giornata di mercoledì 9 ottobre prevede che il Capricorno sarà più premuroso nei confronti del partner, mentre i Pesci saranno più permessivi nel lavoro. Il Leone dovrà affrontare alcune questioni di coppia, invece il Toro sarà più ragionevole.

Previsioni oroscopo mercoledì 9 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: questo periodo di Luna sfavorevole non ci voleva, ora che il vostro rapporto sta ingranando. Ciò nonostante, potrebbe essere una buona occasione per limare alcuni aspetti della vostra relazione e uscirne più forti. Nel lavoro avrete bisogno di sicurezze, in questo periodo dove alcune cose non vanno come dovrebbero.

Voto - 6️⃣

Toro: con la Luna in trigono dal segno amico del Capricorno, riuscirete a essere più comprensivi e ragionevoli nei confronti del partner. Se siete single, sarete più in sintonia con voi stessi, anche se non sarete ancora pronti per nuove storie. Riguardo il lavoro, dovrete trovare il modo di utilizzare le tante energie che Marte vi darà. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un mercoledì migliore per la vostra relazione di coppia. Vi attende un cielo più sereno, che vi permetterà di socializzare meglio con le persone che amate. Sul fronte professionale alcuni progetti non stanno andando come previsto. La vostra esperienza però potrebbe aiutarvi a uscire da questa situazione. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale altalenante secondo l'Oroscopo.

La Luna e Venere saranno in contrapposizione per voi, rendendo difficile comprendere cosa fare per la persona che amate. Cercate solo di avere un po' di pazienza. In ambito lavorativo la vostra produttività sarà molto buona. Presto anche voi vi prenderete delle belle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo continua a rendere difficile la vostra vita sentimentale.

Presto o tardi, dovrete affrontare alcune questioni di coppia se volete andare avanti. Nel lavoro gli impegni non mancheranno, ma i risultati non rispecchiano le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di mercoledì stupenda sul fronte amoroso. Una bella Luna in trigono, accompagnata da Venere, vi spingerà a godere di un rapporto sincero, di cui potrete andare fieri.

In campo professionale le vostre idee vi porteranno lontano, grazie anche al sostegno di Marte e Mercurio. Di contro, siate previdenti, perché Giove in quadratura potrebbe rallentarvi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale sottotono per voi nativi del segno, ma non per questo tra voi e il partner affiorerà una crisi. A prescindere dal problema, sappiate che per trovare una soluzione dovrete essere uniti. In ambito lavorativo le energie non saranno molte a causa di Marte, ciò nonostante farete di tutto affinché la vostra giornata sia produttiva e proficua. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti durante questo mercoledì di ottobre. Sarà possibile entrare nel cuore della persona che amate e condividere tutto di voi.

Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per tentare nuovi investimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante avrete comunque modo di stare bene insieme alla persona che amate. Sul fronte lavorativo avrete buone potenzialità: non sprecatele in progetti che possono rivelarsi deludenti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete più premurosi nei confronti della vostra fiamma in questo mercoledì di ottobre. Avrete gran cura del vostro rapporto, impegnandovi al massimo per essere felici insieme. Nel lavoro sarete un vulcano di idee, ma dovrete essere capaci di separare quelle buone da quelle di successo.

Voto - 8️⃣

Acquario: parte centrale della settimana sottotono per voi nativi del segno. Venere in quadratura continua a mettervi in difficoltà con la vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single dedicate più tempo per voi stessi. Riguardo il lavoro, Mercurio in quadratura sarà una spina nel fianco, limitando la vostra creatività per via di alcuni fastidiosi imprevisti. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in sestile dal segno del Capricorno e Venere in trigono, tenderete a essere più permissivi in campo sentimentale. Questo cielo vi metterà nelle condizioni adatte per vivere un rapporto migliore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, avrete gli strumenti necessari per mettere insieme ottimi progetti. Voto - 9️⃣