L'oroscopo di novembre 2024 raccomanda ai nativi dell’Ariete a prestare attenzione ai vari aspetti di Urano, che avrà in mente di provocare qualche tempesta coniugale. Le stelle hanno in programma tanti momenti piacevoli per i nati in Gemelli.

La situazione amorosa, professionale e finanziaria da Ariete a Cancro

Ariete – Attenzione agli aspetti di Urano. Questo pianeta vi esporrà a forti tempeste coniugali, portando frustrazioni, rotture e ogni tipo di preoccupazione nella vostra relazione d’amore. Evitate decisioni avventate o prese sotto l'urto di emozioni poco controllate.

Se siete single, Venere vi porterà un po' di eccitazione nella vostra vita sentimentale. Molte persone sole incontreranno qualcuno che non le lascerà indifferenti. Per alcune si tratterà addirittura di un incontro che cambierà in meglio la vita. Sul fronte lavorativo, Marte vi costringerà a controllare seriamente le vostre azioni e parole. Qualsiasi impulsività nel lavoro potrebbe ritorcersi contro di voi. D'altra parte, se sarete prudenti e terrete per voi i vostri sentimenti, non avrete problemi. Novembre sarà un mese molto buono per le operazioni finanziarie più audaci. Se saprete condurre la vostra barca con abilità, assumendo rischi calcolati, sarete in grado di migliorare la vostra situazione economica.

Voto: 7,5

Toro – Se convivete, le stelle prevedono un mese piacevole, la vostra relazione sarà basata esclusivamente sulla fedeltà e sulla condivisione reciproca. Apprezzerete questo clima sereno soprattutto se la vostra relazione ha attraversato un periodo difficile o se avete un'agenda professionale fitta di impegni. Se il vostro cuore è solitario, le stelle vi regaleranno momenti molto vivaci, anche se dovrete aspettare ancora un po' prima che l'amore vi chiami.

Con Venere in fiamme, resistere alle frecce di Cupido sarà molto difficile. Potrebbe addirittura essere impossibile. In campo lavorativo, questo aspetto di Saturno suggerisce che il vostro avanzamento professionale sarà basato soprattutto sul merito. Molti di voi beneficeranno di un aumento di stipendio o di una promozione, mentre gli altri vedranno il loro nome scomparire dalle liste di disoccupazione.

Per chi vuole investire in immobili, questo sarà il periodo giusto. Si potranno fare buoni investimenti anche nei ristoranti, nei saloni di bellezza e in qualsiasi attività legata alla dietetica, ai prodotti naturali e agli oggetti d'arte. Voto: 9

Gemelli – Se vivete in coppia, la vostra relazione sarà molto invidiata da tutti. Soprattutto perché romperete con la vostra solita discrezione e lascerete trasparire la vostra felicità. Per quanto riguarda la sfera intima, sarete ardenti e passionali. Se siete single, Venere in splendido aspetto vi riserverà un evento amoroso eccezionale: passione violenta, irrazionale, incontrollabile, ma solida e felice. Vi sembrerà di aver incontrato il vostro alter ego, di aver toccato il cielo in una stanza, qualunque sia la vostra età o il vostro status sociale.

Per quanto riguarda la sfera lavorativo, l'Oroscopo consiglia di agire con grande determinazione, ignorando i vari consigli di prudenza che vi verranno dati troppo generosamente. Data l'atmosfera astrologica di novembre, il successo dipenderà dalla rapidità d'azione. In questo periodo otterrete dei guadagni inaspettati, ma dovrete anche affrontare delle spese impreviste. Ma non lasciate che questo vi angosci. Dite a voi stessi che siete riusciti a cavarvela anche nelle situazioni più disparate. Mantenete sempre il sorriso sulle labbra, in modo da godere pienamente i nuovi eventi fortunati. Voto: 8

Cancro – Saturno non si presta a relazioni amorose entusiasmanti. Al massimo, potrebbe aiutarvi a fare un passo verso un impegno più serio.

Tuttavia, questo pianeta ha la tendenza a raffreddare i sentimenti. Se state cercando la vostra anima gemella, non contate su Saturno per farvela conoscere. D'altra parte, se volete pensare al modo migliore di condurre la vostra vita sentimentale in futuro, vi aiuterà in maniera efficace. Potrete migliorare la vostra situazione professionale grazie al sostegno di Giove in aspetto armonico. Tuttavia, non fate nulla che possa mettere a rischio la vostra sicurezza lavorativa, anche se non siete del tutto soddisfatti delle vostre condizioni di lavoro. In campo finanziario, la fortuna sarà sicuramente dalla vostra parte. Alcuni investimenti a lungo termine inizieranno a dare i loro frutti. Avrete anche la possibilità di fare un buon affare finanziario.

In ogni caso, il denaro cercherà di affluire nelle vostre casse, come il fiume che scorre verso il mare. Voto: 7,5

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Un mese molto romantico, favorevole alle dolci follie e ai sogni a occhi aperti. I cuori solitari potrebbero trovare l'anima gemella dietro l'angolo. Se siete già innamorati, attenzione alle tentazioni: il canto delle sirene sarà molto dolce alle vostre orecchie. Ambiziosi e implacabili, farete di tutto per avere successo nel vostro lavoro. Anche se incontrerete degli ostacoli, non vi scoraggerete. Otterrete buoni risultati, se riuscirete ad adattarvi ai cambiamenti delle circostanze. D'altra parte, se vi fossilizzate sulle vostre posizioni, sarà molto difficile fare carriera.

Cercate quindi di uscire dalla routine: è con l'inventiva che avrete successo. In campo finanziario, se continuate a vivere alla giornata, potreste trovarvi in un vicolo cieco. Potreste dover prendere misure drastiche per risparmiare. Voto: 7,5

Vergine – Conquisterete l'ammirazione del vostro partner d’amore, prendendo decisioni difficili ma essenziali per la casa e i figli. Di conseguenza, voi e la vostra anima gemella formerete una coppia esemplare e affiatata. Single, non date per scontati i vostri desideri, altrimenti rischiate di imbarcarvi in un'avventura che porterà più delusioni che soddisfazioni. Detto questo, il vero amore dovrebbe fare un ingresso indimenticabile nella vostra vita questa volta.

Al lavoro, le cose si muoveranno più rapidamente di prima. Avrete molto da fare e alcuni obblighi vi peseranno, ma avrete idee brillanti e una vena di fortuna sfacciata. Mandate a quel paese i denigratori. Le vostre entrate saranno superiori al previsto. Non avrete quindi nulla di cui lamentarvi. Se avete un progetto personale da proporre a un finanziatore, non esitate: otterrete un prestito a condizioni molto vantaggiose. Voto: 8

Bilancia – In amore, Nettuno approfondirà la qualità del rapporto con il vostro partner. Se siete single e innamorati, è il momento di pensare a un impegno: un'unione intrapresa in questo periodo ha una reale possibilità di successo e promette un futuro roseo e lungo.

Pittori, poeti e romanzieri beneficeranno dell'influsso favorevole delle stelle. L'ispirazione li accompagnerà per tutto il mese di novembre. Tutti i lavoratori di questo segno trarranno grande soddisfazione dal loro lavoro. Sarete molto tentati di adottare il metodo di investimento che vi verrà suggerito, anche a costo di indebitarvi. Ci saranno molti argomenti a favore di questa mossa azzardata, ma se analizzate attentamente la situazione potreste rendervi conto che l'operazione rischia di portarvi più problemi che profitti. Per saperlo con certezza, parlatene con una persona competente. Voto: 7,5

Scorpione – Venere sarà molto favorevole alla vostra vita sentimentale. Decuplicherà il vostro fascino e allo stesso tempo vi darà la voglia di far sognare la persona che amate.

Naturalmente, poiché nessun altro astro avrà un impatto diretto sul settore dedicato all’amore e ai sentimenti, non ci sarà nessun evento spettacolare lungo il vostro percorso. No, ciò che vi attende è un mese all'insegna della sensualità e della complicità se avete già una relazione, e di uno stato d'animo molto avventuroso se siete single. Giove influenza il settore della vita professionale e vi permetterà di sviluppare progetti molto interessanti e originali. D'altra parte, sarà più difficile trovare opportunità di lavoro. Fate attenzione all'aggressività verbale, le cui conseguenze potrebbero essere dannose per voi. Potreste trovarvi in difficoltà finanziarie. Mese abbastanza complicato per gli investimenti finanziari; sarebbe meglio aspettare.

Voto: 7

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – La Luna di novembre renderà i single un po' troppo esigenti in amore. Porrete l'asticella così in alto che difficilmente qualcuno sarà in grado di accontentarvi! Fortunatamente, Venere in buon aspetto aumenterà sia il vostro potere di seduzione che il vostro desiderio di essere innamorati: attirerete le attenzioni dello spasimante senza nemmeno rendervene conto. È probabile che si creino tensioni nella vostra relazione di coppia. È vero che vorrete sempre avere ragione e che cercherete di imporre la vostra volontà al vostro partner. Il pianeta Urano vi offrirà molti vantaggi per il vostro successo professionale. D'altra parte, sarete perfettamente consapevoli dei vostri punti deboli, ma vi rifiuterete di essere disfattisti.

Con questo aspetto di Saturno, vi toccherà affrontare improvvisi eventi sfortunati. Non aspettate quindi l'ultimo momento per organizzarvi. Soprattutto, studiate anticipatamente gli eventi che potrebbero accadere in futuro, ad esempio eventuali inadempienze da parte dei vostri debitori o un ritardo nella consegna della posta a causa di uno sciopero. Voto: 7

Capricorno – Se non il vostro partner d’amore non è in grado di attirare la vostra attenzione, ci sarà una buona probabilità che vi innamoriate di qualcun altro. Attenzione, questa avventura potrebbe danneggiare molto la vostra attuale relazione. Se siete single, perderete la testa per una persona conosciuta in un locale che frequentate spesso. Questa attrazione sarà probabilmente più fisica che sentimentale, ma sarà comunque sufficiente a soddisfarvi. In campo lavorativo, i progetti sembreranno muoversi in una direzione a voi favorevole, quindi, non arrendetevi. Con Marte in buon aspetto, sarete in grado di realizzare un'impresa professionale. Con la Luna in cattivo aspetto, vi sarà difficile resistere a spendere tutti i vostri soldi. Il vostro gusto per il lusso si rivelerà al massimo del suo splendore: attenzione. Voto: 7

Acquario – Pericolo in agguato nella vostra relazione: attenzione. Sarete inclini ad addormentarvi in una tranquilla zona di comfort coniugale, dimenticando che la routine e le abitudini sono i peggiori nemici dell’amore. E anche se la vostra storia d’amore è nata da pochi mesi, avrete tutte le caratteristiche di una vecchia coppia. Se siete single, lungi dal fare progetti per il futuro, preferirete vivere giorno per giorno, godendovi i piaceri quotidiani. Al lavoro, la vostra testardaggine e intransigenza infastidirà molte persone e non servirà ai vostri interessi. Sarebbe vantaggioso per voi essere più flessibili. C’è un proverbio tedesco che dice: ‘le pecore accomodanti trovano posto nell'ovile’. Con l'influenza di diverse stelle benevoli, questa volta vi metterete in testa di correre qualche rischio in termini di investimenti. Male non fa chiedere qualche consiglio da una persona esperta. Potreste trovare una nuova fonte di reddito e questo potrebbe anche cambiare radicalmente la vostra attuale situazione finanziaria. Voto: 7

Pesci – In questo mese di novembre potreste essere colpiti da un colpo di fulmine. Farete di tutto per conquistare la persona oggetto del vostro desiderio e il resto non avrà importanza. Che siano sposati o meno, direte a voi stessi ‘Non importa’. In ogni caso, è improbabile che questa passione vulcanica porti a qualcosa di importante, ma stravolgerà la vostra vita e illuminerà le vostre notti. Sul fronte lavorativo, Mercurio vi aiuterà a stabilire contatti influenti, utili per l'immagine del vostro marchio o per l'avanzamento dei vostri vari progetti. La Luna e Plutone favoriranno le vostre finanze. Alcuni nativi dei Pesci potranno addirittura approfittare dell'influenza di questi astri per riorganizzare i loro investimenti con molta lucidità, ma attenzione a non correre troppi rischi. Questi due astri non sono, per natura, molto positivi ed è quindi possibile un contraccolpo per coloro che si dimostrano spendaccioni o imprudenti. Voto: 7,5