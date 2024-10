L'oroscopo del fine settimana del 19 e 20/10, premia il Gemelli con il 1° posto nella classifica del weekend. A spingere questo segno zodiacale in cima alla vetta sarà il transito della Luna in Gemelli. Nuove occasioni busseranno alla porta della Bilancia, mentre la Vergine sarà abbattuta e fuori fase. Male anche l'Acquario, che avrà difficoltà a sorridere. Primi posti in classifica anche per Capricorno e Sagittario.

Classifica e oroscopo dal peggiore al migliore

Vergine: 12°. Questo fine settimana vi coglie un po' abbattuti e fuori fase, soprattutto dopo le recenti giornate, trascorse a fare ciò che non vi piace.

Vi sentirete perseguitati dalla sfortuna. Aria di turbolenza in famiglia, sarà bene cercare di non fomentare litigi e recriminazioni. Cercate di essere più pazienti. Saper scendere a patti è un elemento chiave per una sana convivenza. In questo momento della vostra vita, abbastanza difficoltoso, vorreste maggiori certezze e denaro. Lavorate sulla vostra crescita personale. Consolidate i legami che contano e spazzate via tutto il resto, che non fa altro che risucchiarvi preziose energie.

Acquario: 11°. Pur facendo del vostro meglio, non ve la sentirete di sorridere. Sarà un fine settimana per certi versi pietoso. Cercate di non rifuggire le avventure. Avete bisogno di maggior leggerezza nella vostra vita.

Anche le abitudini che avete non aiutano. In questi giorni, se qualcosa può andare storto, allora lo farà inesorabilmente e non potrete farci niente. Quello che potrete fare per provare a limitare i danni, è rinviare appuntamenti e inviti. Prendetevi del tempo per starvene per fatti vostri. Riflettete sugli errori del passato e cercate di non ripeterli più.

Riflettete anche sul futuro: le scelte e le azioni che fate nel presente, incideranno molto.

Scorpione: 10°. Dovreste fare un passettino indietro. Sarà un weekend poco proficuo e benevolo. Potreste sentirvi incompresi e fuori fase. Non cercate di fare più del necessario, anche perché potreste finire per peggiorare una situazione.

In famiglia, si rischierà di discutere per faccende legate a parenti, denaro, patrimonio e politica. Evitate di scadere in simili argomenti e siate superiori. Dedicatevi a tutto ciò che potrebbe essere edificante per voi stessi. Avete necessità di trascorrere almeno una serata in pace, ma non sarà facile farlo capire agli altri senza offenderli.

Leone: 9°. L'oroscopo del week-end sconsiglia azzardi e prese di posizioni. Non sarà il caso di fare il passo più lungo della gamba. Andrà meglio a partire da lunedì, intanto riposatevi e limitate le attività all'essenziale. Pulizie da rinviare ad un momento migliore: potreste farvi male o rompere qualcosa di prezioso. Al momento, non potete permettervi spese extra, quindi calibrate meglio gli acquisti da fare.

Momenti di tensione tra genitori e figli, ma anche con il partner qualcosa di spiacevole potrebbe sciupare l'atmosfera. Potreste rivedere una persona spiacevole.

Toro: 8°. Non andrà poi così male questo fine settimana, anche se non tutto filerà liscio come l'olio. La colpa sarà del vostro essere cocciuti anche davanti all'evidenza. Siete soliti pretendere la ragione a tutti i costi, e non riuscite a perdonare un torto. Ma anche voi avete sbagliato, quindi non siate così ostinati. Una conversazione difficile potrebbe mandarvi in crisi. Un famigliare potrebbe sfogare su di voi le proprie frustrazioni e pene. Almeno le serate si prevedono serene e senza alcun disturbo.

Ariete: 7°. Andrete incontro a 48 ore stabili, anche se qualche tocco di vulnerabilità non mancherà.

Potreste ferire inconsapevolmente una persona che ci tiene molto a voi. Dunque, fate attenzione a ciò che dite. Siete brave persone, anche se fin troppo schiette. Questo atteggiamento crea fraintendimenti. Le decisioni audaci andrebbero rimandate ad un giorno più propizio. Attenzione al vicinato, non vorrete tornare a discutere di banalità e rovinarvi il weekend? Piuttosto, staccate la spina. Se possibile, partite per un piccolo viaggio.

Cancro: 6°. Torna il sereno in famiglia, specie tra genitori e figli. L'età avanza e questo vi spaventa. Cercate di non abbattervi a causa dei sensi di colpa. La vita è così breve e non vale la pena spenderla a litigare e recriminare. "Vivi e lascia vivere", fate vostro questo motto.

I soldi restano un guaio enorme, anche perché le entrate risultano inferiori alle uscite. Sarà il caso di sedersi e rivedere i conti, eliminando le spese superflue. Presto o tardi, i vostri sacrifici saranno premiati. L'Oroscopo segnala che l'amore sarà fortunatissimo.

Pesci: 5°. Anche voi, come il Cancro, avrete il massimo supporto astrale a livello amoroso. Per tutto il resto, sarà un fine settimana sbadiglioso. Potreste annoiarvi, ma è meglio così che litigare con qualcuno. Anzi, se ci sono state delle crisi di recenti, sfruttate queste 48 ore per rimettere le cose a posto. Fate del vostro meglio e otterrete consensi. Non scaricate le vostre mancanze su chi vi sta attorno: assumetevi la responsabilità di ciò che è stato e poi voltate pagina.

Saprete essere persuasivi.

Sagittario: 4°. Andrete incontro a un fine settimana migliore rispetto alla settimana trascorsa. La fatica scemerà, lasciando spazio ad una rinnovata energia. Ed è proprio con immenso sprint che vi gusterete queste 48 ore. Farete tutto ciò che vi piace fare, oltre che riflettere sugli obiettivi del prossimo anno. Siete un segno che vive alla giornata, per questo motivo in amore preferite non impegnarvi seriamente. Chi è in coppia, però, avrà un sabato e una domenica appagante. Gioie in arrivo in famiglia. La fortuna vi guiderà molto lontano.

Capricorno: 3°. La buona fortuna vi supporterà tantissimo, anche se forse in amore non andrà come sperato. Concentratevi su ciò che vi riesce bene ed esulate tutto il resto.

Non nuotate controcorrente, perché se adotterete uno stile di vita più "yolo", sarete meno stressati davanti agli imprevisti. Una persona potrebbe mettersi in contatto con voi oppure pensarvi intensamente. Potreste dedicarvi alla casa, al bucato, alla famiglia e agli amici.

Bilancia: 2°. Vi aspetta un weekend sorprendentemente positivo, caratterizzato da nuove occasioni per ritrovare equilibrio e serenità. Le relazioni personali sembrano fiorire, portandovi a vivere momenti di condivisione autentica con chi vi sta a cuore. Se ci sono stati malintesi, sarà il momento giusto per chiarirli e rafforzare i legami. Avrete l'opportunità di dedicarvi alle vostre passioni e trovare nuove ispirazioni.

L'armonia che riuscirete a creare attorno a voi vi darà la sensazione di essere finalmente nel posto giusto, con le persone giuste.

Gemelli: 1°. Il weekend si prospetta leggero e vivace, perfetto per chi come voi ama l'energia dinamica delle nuove esperienze. Potreste essere sorpresi da una serie di eventi inaspettati che vi porteranno a conoscere nuove persone o a vivere situazioni che vi daranno entusiasmo. Sfruttate queste circostanze per mettervi in gioco e scoprire lati di voi stessi che non immaginavate. Sarà un periodo di apertura mentale e comunicazione fluida, che vi permetterà di connettervi in modo sincero e profondo con chi vi circonda.