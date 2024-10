L'oroscopo della giornata di venerdì 4 ottobre prevede un Leone un po’ troppo irritabile a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto, invece i Pesci godranno di una perfetta intesa con il partner. Il Cancro riuscirà a essere carismatico in quel che fa, mentre la Bilancia sarà determinata e risoluta nel lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 4 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana stabile per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia non sarà forse tra le più romantiche in assoluto, ciò nonostante sarete abbastanza capaci di prendervi cura del partner.

In ambito lavorativo attenzione a non pretendere performance da primo in classifica, perché ancora avrete molta strada da fare prima di raggiungere la vetta del successo. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà un cielo cupo sopra di voi. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto non avrete molte possibilità di fare conquiste secondo l'Oroscopo. Anche voi single non vi sentirete così attratti dagli altri. Riguardo il lavoro, la vostra produttività sarà abbastanza soddisfacente grazie a Marte in sestile, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di venerdì discreta per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà un buon equilibrio, che però potrebbe spezzarsi facilmente se non avrete abbastanza cura della persona che amate.

Sul fronte professionale i vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione, con risultati a volte sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali sopra le aspettative in questo venerdì di ottobre. In amore i vostri sentimenti verso il partner saranno ben chiari, e le emozioni non tarderanno ad arrivare, anche per voi cuori solitari in cerca dell'amore vero.

Nel lavoro concentrate le vostre energie su quei progetti per voi più fattibili. Un passo alla volta, e potrete ambire davvero in alto, dimostrando il vostro carisma e la vostra forza di volontà. Voto - 8️⃣

Leone: il rapporto con il partner si rivelerà problematico in questo periodo, soprattutto ora che anche la Luna si trova in cattivo aspetto.

Single oppure no, avrete bisogno di ritrovare voi stessi, prima di dedicarvi appieno verso la persona che amate, anche a causa del vostro atteggiamento un po’ troppo irritabile. In ambito lavorativo le vostre ambizioni saranno molte. Purtroppo però, vi mancano i mezzi necessari per poter realizzare i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Oltre a Venere, anche la Luna sarà in buon aspetto, regalandovi momenti di pura passione tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro una punta di orgoglio potrebbe forse rallentarvi. Va bene cercare di saper fare tutto da soli, ma a volte un aiuto è fondamentale. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo in crescita sul fronte lavorativo grazie a Mercurio.

Con le giuste idee, riuscirete a fare importanti passi avanti. Attenzione però a Marte in quadratura, che non vi darà molte energie a disposizione. Sul fronte amoroso sarete abbastanza teneri nei confronti del partner. Voi cuori solitari avrete modo di costruire nuove storie d'amore, a patto che siate sinceri fin da subito. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno un cielo sempre più sorridente nei vostri confronti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, avrete grandi progetti per la vostra relazione di coppia, che si rivelerà romantica e affiatata. In ambito lavorativo saprete mettere in pratica le vostre idee, ottenendo spesso risultati davvero convincenti. Voto - 9️⃣

Sagittario: questo cielo non sarà così influente per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante la vostra relazione di coppia non sarà così male.

Se siete single, non abbiate fretta di mostrare tutto di voi, se volete costruire un legame forte e duraturo con la vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio vi metterà a disposizione tutto ciò di cui avrete bisogno per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo pieno di emozioni per voi nativi del segno, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, con un cielo così, non mancheranno le occasioni per poter condividere tutto di voi con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro dovrete valutare bene le conseguenze delle vostre azioni. Con Mercurio e Marte negativi, non sempre i vostri progetti andrà come previsto. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un venerdì difficile per la vostra relazione di coppia a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto.

Non sarete in perfetta sintonia con il partner, probabilmente a causa di alcune lacune da colmare all'interno del vostro rapporto. Nel lavoro attenzione a non chiedere troppo per i vostri progetti. In alcuni casi, potreste non avere risorse a sufficienza per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto, godrete di una perfetta intesa con la persona che amate durante questo venerdì di ottobre. Se siete single, questa prima parte dell'autunno andrà sfruttata al massimo per trovare la persona giusta per voi. Sul posto di lavoro, lentamente, sarete capaci di mettere a segno buoni risultati. Voto - 8️⃣