Secondo l'oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre sarà un periodo molto favorevole per la famiglia dei nativi del Leone e armonioso in quella dei nati in Bilancia. Sul fronte sociale, le stelle invitano gli Ariete a moderare il linguaggio e a non assumere un atteggiamento scorretto nei confronti degli altri. I nati in Scorpione che sono allergici ai rapporti sociali, questa volta decideranno di coltivare solo rapporti utili. Infine per molti nativi dei Pesci è giunto il momento di sfruttare la popolarità e piacere a tutti.

La situazione familiare e sociale secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti con la vostra famiglia mancheranno di autenticità e spontaneità. Troverete difficile chiarire alcuni malintesi tra voi e i vostri familiari. Non forzate le cose, lasciate che si risolvano dolcemente e armoniosamente. Ricordate più che mai che spesso le cose si risolvono usando un tono civile e pacato che quello arrogante e prepotente. In ogni caso, fate attenzione al vostro linguaggio e comportamento scorretto; non cercate complicazioni inutili. Siate diplomatici anche con i vostri amici e conoscenti. Voto: 6

Toro – Sarete impegnati a perfezionare meglio la vostra vita familiare. Per esempio penserete di ristrutturare la vostra casa, di acquistare nuovi elettrodomestici o di sostituire le attrezzature da cucina.

Per voi non c'è nulla che ravvivi la vita più di un'amicizia duratura e sincera, che arricchisce profondamente entrambe le parti. Cercherete quindi di organizzare al meglio la vostra vita in modo da dare agli amici un posto di rilievo e sicuro! Voto: 8

Gemelli – Darete priorità alla vostra vita familiare e dedicherete più tempo possibile a chi vi è vicino.

Tuttavia ci saranno scontri, soprattutto con i figli, che metteranno in discussione la vostra autorità. Incoraggiati da Mercurio, vorrete accontentare tutti. Questo è molto lodevole da parte vostra, ma pensate a voi stessi: non sarete biasimati. Voto: 7,5

Cancro – Giove, pianeta della fortuna, continuerà a proteggere la vostra famiglia, che sarà in ottima forma psicologica e fisica.

Ci sono buone probabilità che i vostri piccoli tesori abbiano successo negli studi o nei loro sport preferiti. Non rischierete di sentirvi giù, stanchi o depressi, perché l'influenza di Giove sarà molto favorevole ai rapporti sociali. Inoltre, questo pianeta vi metterà in contatto con persone dinamiche e attive che vi daranno nuovi stimoli per affrontare e raggiungere i vostri obiettivi di vita. Voto: 8

La settimana 21-27 ottobre dal punto di vista familiare e sociale: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – I pianeti che influenzano il settore legato alla famiglia saranno molto favorevoli: non avrete nulla di cui preoccuparvi o di lamentarvi. I vostri figli saranno in ottima forma e vi confideranno le loro speranze e i loro segreti.

Lo stesso vale per i vostri genitori: rilassati e attenti, sapranno darvi buoni consigli. Potreste trovarvi in disaccordo con un amico intimo. Non soffermatevi sull'argomento. Lasciate fuori le vostre emozioni e sarete perfettamente in grado di capire il punto di vista dell'altro. Presto sarete entrambi felici di sapere che ogni cosa è stata risolta. Voto: 7,5

Vergine – L'intesa con i vostri familiari tornerà più forte di prima, oppure si rafforzerà. Stabilirete un rapporto stretto, fatto di condivisione, amore e fiducia. Evitate di prendere il controllo dei vostri cari e di gestire la loro vita secondo i vostri criteri. I rapporti con le persone più care saranno difficilmente amichevoli. Il vostro atteggiamento anticonformista, a volte anche deliberatamente provocatorio, non sarà ovviamente gradito a tutti.

Ci sarà una lotta nell'aria! Voto: 6,5

Bilancia – Mercurio in aspetto favorevole porterà una serenità e armonia nella vostra vita familiare. Fate attenzione, però, a non farvi prendere la mano dai nervi. Non otterrete nulla arrabbiandovi. Avrete voglia di vedere altri orizzonti e di cambiare atmosfera. La forza dei vostri desideri vi spingerà a cambiare tutto, sia nelle azioni che nei sentimenti. Infatti, più vi muoverete, più le cose si evolveranno e più incontrerete nuove persone o troverete nuovi obiettivi interessanti. Voto: 7

Scorpione – Dopo tutte le turbolenze in casa, molti di voi si chiederanno se saranno mai felici come famiglia. Ebbene, sì! I legami profondi e solidi che vi legano al partner e ai figli si rafforzeranno sotto la protezione di Venere.

Non è forse piacevole che il cielo sia più limpido e bello dopo un temporale? Le persone intorno a voi non vi riconosceranno! Detestate gli incontri sociali, ma questa volta vi muoverete come un pesce nell'acqua. Sarete molto abili nel coltivare relazioni utili. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo settimanale 21-27 ottobre sui legami familiare e sociali: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non vedrete l’ora di ristabilire l'armonia in famiglia. La vostra vita personale sarà costellata di dialoghi arricchenti, sia con il vostro partner d’amore, sia con i vostri figli e i vicini. Potrebbero sorgere conflitti con alcuni amici, forse perché avete l'abitudine di spaccare il capello in quattro quando si tratta del comportamento degli altri.

"Linci con i nostri simili, e talpe con noi stessi" recita così una citazione famosa del filosofo Voltaire. Perché volete sempre complicarvi inutilmente la vita? Lasciatevi travolgere dai misteri della vostra vita e vivrete meglio. Voto: 7

Capricorno – Nella vostra famiglia regneranno calma e serenità. Ma se siete gelosi, il vostro partner d’amore non vi perdonerà e ve la farà pagare cara. Evitate la monotonia nella vostra vita familiare. La vita sociale sarà un po' cupa in questo periodo e il vostro bisogno d’indipendenza renderà le cose ancora più difficili. Siate più aperti e tolleranti e non giocate la carta dell'incomprensione. Non c'è alternativa al dialogo e siete fortunati a essere circondati da persone sagge che danno buoni consigli.

Voto: 7

Acquario – La vostra situazione professionale vi porterà via molto tempo. Sarebbe saggio, tuttavia, non trascurare troppo la famiglia. Certo, non è facile conciliare tutto, ma potete farcela, soprattutto con il sostegno di Mercurio. La vostra sincera modestia sarà apprezzata da tutti i vostri amici. È vero che "la modestia è per il merito quello che sono le ombre per le figure di un quadro: gli dà forza e rilievo". (Jean de La Bruyère) Voto: 7,5

Pesci – È probabile che i grandi cambiamenti sconvolgano la vostra routine familiare. Tra le altre cose, potreste dover cambiare casa. Il vostro coniuge sarà prezioso in questo senso. Come dice un proverbio vietnamita, "se marito e moglie sono d'accordo, insieme possono svuotare il Mar Cinese".

Per il settore sociale, l'Oroscopo afferma che sarà una settimana molto affascinante, tutto merito di Venere. Sarete felici di piacere a tutti. È il momento di sfruttare al massimo la vostra popolarità. Voto: 9