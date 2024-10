Secondo l'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre, la vita familiare dei Gemelli sarà molto piacevole, mentre quella della Bilancia sarà priva di preoccupazioni. Parlando del settore dedicato ai rapporti sociali, le persone del Cancro otterranno molte soddisfazioni, mentre quelle dello Scorpione avranno l’opportunità di fare nuove conoscenze e instaurare rapporti di lunga data. I Pesci, invece, avranno poca voglia di socializzare e preferiranno vivere in piena solitudine. Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti con le relative pagelle.

Previsioni zodiacali da Ariete a Cancro

Ariete – Gli influssi astrali di questa settimana avranno l'effetto di rendervi più socievoli e sicuri di voi stessi. Di conseguenza, questa volta avrete una migliore comprensione della vostra cerchia familiare. La diplomazia non sarà la vostra qualità principale. Avete deciso di dire quello che pensate, anche se le verità brutali che dite potrebbero causare qualche scontro con i vostri amici. Voto: 7

Toro – Priorità alle questioni familiari. Riuscirete a risolvere una delicata questione di eredità o di problemi materiali riguardanti uno dei vostri parenti più stretti. Ben fatto! Con l'attuale configurazione astrale, questo sarà il momento di uscire e sollecitare l'aiuto degli altri, poiché il vostro calore comunicativo susciterà molta simpatia e vi farà guadagnare la fiducia dei vostri interlocutori.

Voto: 8

Gemelli – La Luna promette una settimana molto piacevole in famiglia. Vi sentirete molto vicini ai vostri figli, con i quali instaurerete un dialogo aperto. Non dimenticate di far sapere ai parenti anziani che vivono lontano come state; sarà per loro un grande piacere. Gli aspetti negativi del pianeta Saturno potrebbero essere la causa di un certo disinteresse alla vita sociale.

Non avrete voglia di vedere gente, preferirete trascorrere più tempo di qualità con la vostra famiglia e ad approfondire nuove passioni. Voto: 7

Cancro – L'aspetto favorevole di Marte vi permetterà di risolvere amichevolmente alcuni problemi familiari. Le tensioni rimaste saranno risolte e la vita domestica godrà di un'atmosfera calda.

La vostra vita sociale vi darà molte soddisfazioni. I vostri amici faranno di tutto per intrattenervi, confortarvi e darvi consigli utili. Vi divertirete con loro e organizzerete gite o viaggi. Siate sempre leali con i vostri amici. Se uno di loro vi chiede aiuto, non fate finta di niente, perché un vero amico aiuta sempre nei momenti del bisogno. Voto: 8

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – La vita familiare sarà abbastanza tranquilla. Tuttavia, se avete responsabilità genitoriali, fate attenzione a possibili difficoltà di comunicazione con i vostri figli. Sono possibili malumori e incomprensioni. Cercate di essere molto chiari e di aiutare i vostri piccoli a esprimersi. Anche se per natura odiate la diffidenza, questa volta state in guardia.

Sarebbe un errore dare fiducia a certe persone che in questo momento vi stanno facendo gli occhi dolci ma che stanno solo cercando di farvi del male. Siate avari di parole e ricordate che ‘Spesso ci si pente di aver parlato, mai di aver taciuto’ (Simonide di Amorgos). Voto: 7

Vergine – I rapporti con i vostri genitori o altri parenti anziani saranno abbastanza facili da gestire, anche se potrebbe esserci un leggero rischio di incomprensione, che potrete riuscire a evitarlo essendo chiari e precisi nelle vostre discussioni. Socievoli e solitari allo stesso tempo, non sarà facile sapere da che parte stare questa volta. Con Saturno in questa posizione, potreste instaurare una buona relazione con una persona anziana che ha molto da offrirvi.

Voto: 7

Bilancia – Giove potrebbe influenzare la vostra vita familiare. Poiché questo astro non è mai veramente pericoloso, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Tuttavia, potreste avere difficoltà a risolvere le questioni relative alla distribuzione dei beni con alcuni membri della vostra famiglia. Con i vostri figli, fate attenzione a non lasciarli troppo liberi: avranno bisogno di un minimo di disciplina. Tenete sempre a mente che ‘a stima degli uomini è un bene più affidabile del denaro’ (Publilio Siro). I colpi bassi possono talvolta tirarvi fuori dai guai o raggiungere i vostri scopi, ma si tratta solo di un espediente pericoloso. È sempre preferibile evitare queste tattiche se si vuole conservare la stima di chi ci sta vicino.

Voto: 6,5

Scorpione – Severi e disponibili quasi all'eccesso nel lavoro, avrete bisogno di lasciarvi andare e di essere coccolati quando tornerete a casa. Chi vi sta vicino potrebbe darvi l'impressione di non farcela da solo e, ancora una volta, dovrete assumervi tutte le responsabilità. Fatevi coraggio! La settimana 14-20 ottobre si preannuncia molto piacevole per quanto riguarda le amicizie. Avrete sicuramente l'opportunità di conoscere nuove persone e con alcune di esse avrete rapporti interessanti che farete bene a coltivare. Voto: 7,5

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non saprete esattamente quale atteggiamento adottare con i vostri figli, e loro se ne accorgeranno subito. Risultato: avrete difficoltà a farvi obbedire.

In ogni caso, non date loro troppi ordini, ma date sempre il buon esempio. Se vietate loro di fumare, ad esempio, anche voi dovete evitare le sigarette. Il vostro intuito e la vostra naturale delicatezza vi permetteranno di trovare le parole giuste per rassicurare le persone emotive che vi circondano o per sdrammatizzare certe situazioni conflittuali. Sarete chiamati come conciliatori e anche come consiglieri. L'Oroscopo vi consiglia di vivere la vostra popolarità con più serenità, questa semplicità aumenterà il numero dei vostri ammiratori. Voto: 7,5

Capricorno – La vita familiare dovrebbe essere armoniosa e facilmente gestibile. Solo alcuni di voi potrebbero essere costretti ad affrontare le conseguenze di scelte fatte in passato riguardo al rapporto con la famiglia.

In questo caso, dovreste cercare seriamente di risolvere il problema, in modo da liberarvene una volta per tutte. Il vostro ottimismo e la vostra gioia di vivere saranno una gioia per gli occhi delle persone che vi circondano. Non vedrete l'ora di fare delle piacevoli uscite con gli amici; non c'è niente di meglio per sentirsi felici e appagati. Voto: 8

Acquario – È probabile che vogliate spendere tanti soldi per arredare e decorare la vostra casa. Sebbene sia perfettamente auspicabile avere un ambiente piacevole in cui vivere, sarebbe imprudente spendere molto più di quanto si guadagna. Il pianeta Giove sarà alla ribalta: si tratta di un aspetto eccellente, favorevole ad azioni eroiche e spettacolari.

In breve, sarete in grado di segnare delle belle vittorie sugli avversari e sulle avversità della vita. Questo vostro atteggiamento otterrà l'appoggio di persone influenti, il sostegno degli amici, il successo nelle gare o negli esami, la gioia di vivere e le buone notizie. Voto: 9

Pesci – Clima familiare abbastanza sereno. I vostri cari non vi creeranno particolari problemi e sarete felici di passare del tempo con loro. Ma attenzione: i pianeti che attualmente influenzano il vostro segno potrebbero rendervi a volte aggressivi, il che vi sorprenderà, soprattutto perché di solito vi comportate come una brava persona. Tenete d'occhio voi stessi! Di solito siete molto socievoli, ma questa volta avrete voglia di solitudine.

Questa tendenza è dovuta a Saturno, che influenzerà il settore legato ai rapporti sociali. Per alcuni di voi, si tratterà anche di fare una cernita degli amici, in modo da tenere nella vostra vita solo gli amici fedeli e fidati. Voto: 7.