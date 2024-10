Il mese di ottobre sta ingranando alla grande e una nuova settimana si prepara per offrire nuove emozioni ai vari segni zodiacali. Secondo le previsioni dell'oroscopo dal 7 al 13 ottobre, chi riuscirà a godersi al meglio le prossime giornate saranno i Vergine, dalla settimana ottimale, e i Pesci, in grado di contare su una nuova energia positiva. Qualche nota negativa, invece, potrebbe intaccare la serenità dei Toro (che saranno sottotono) e degli Acquario, entrambi costretti ad attraversare un periodo leggermente sottotono in ambito sentimentale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - potreste vivere una settimana piuttosto stressante, specialmente all'interno dell'ambito lavorativo. Le giornate di lunedì e martedì si paleseranno tranquille, anticipando però qualche nota di negatività che sarà di compagnia fino al venerdì, quando le cose torneranno a migliorare in maniera sostanziale. Mantenere la calma aiuterà a non perdere il controllo.

Toro - qualche piccola discussione potrebbe sopraggiungere nel corso delle varie giornate, rendendovi irrequieti e sottotono. Un po' di tristezza e nervosismo potrebbero fare capolino già dal secondo giorno di questa settimana, finendo per scemare quanto prima. La vicinanza del partner, specialmente per coloro che hanno già trovato il vero amore, si rivelerà utile al fine di dissipare ogni dubbio e preoccupazione.

Gemelli - una Luna in opposizione non può che far iniziare questa nuova settimana nel modo che tutti vorremmo evitare. Qualche battibecco potrebbe causare l'accrescere di stress e nervosismo che permarranno fino al weekend. Il sabato, fortunatamente, porterà via ogni preoccupazione. Organizzare una serata all'insegna del divertimento potrebbe rivelarsi molto utile.

Cancro - l'Oroscopo potrebbe non essere come sperato, ma di sicuro non sarà peggiore delle giornate precedenti. Un po' di nervosismo coglierà di sorpresa anche il segno zodiacale in questione, allontanandosi quanto prima grazie all'intervento di Venere che offrirà giornate romantiche indimenticabili. Attenzione a non tirare troppo la corda con il partner.

Leone - con vari astri a favore, vi ritroverete ad affrontare le prossime giornate con una marcia in più. Nuove energie si faranno strada, donando la possibilità di affrontare ogni situazione con la giusta carica e a testa alta. Attenzione a non strafare: le energie sono rinnovate, ma non illimitate.

Vergine - potrete affrontare una settimana brillante. Varie notizie giungeranno nei prossimi giorni e le opportunità non si faranno di certo attendere. Buone prospettive sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana si farà portatrice di buone notizie, ma anche di qualche nota di stress. Le soddisfazioni giungeranno quanto prima portandovi a gioire, aumentando la fiducia nelle vostre capacità.

Al contempo, però, varie situazioni lavorative potrebbero portare a un accumulo non desiderato di stress.

Scorpione - la fortuna in amore non mancherà di certo, specialmente con Venere in posizione ottimale che continuerà a elargire il proprio favore fino alla fine del periodo in questione. Affidarsi alle cure amorevoli delle persone amate aiuterà a scaricare stress e tensioni accumulate durante le varie giornate lavorative.

Sagittario - sarete in grado di affrontare la settimana con una carica di energie non indifferente. Le forze non mancheranno e una nuova consapevolezza di quelle che sono le proprie capacità porterà a mettersi in mostra, soprattutto sul luogo di lavoro, Attenzione, però, a non strafare: non tutti i datori di lavoro potrebbero apprezzare.

Capricorno - il carico di stress, purtroppo, vi accompagna già da qualche giorno, rendendovi irrequieti e non poco nervosi. Riuscire a instaurare un dialogo tranquillo non sembra possibile, a meno che non vi si avvicini con cautela. Mantenere la calma, cercando di limitare il più possibile le discussioni, aiuterà a raggiungere rapidamente la fine di questo periodo. Buone notizie si celano dietro alla negatività.

Acquario - come già anticipato, la nuova settimana del mese di ottobre potrebbe farsi portatrice di litigi e discussioni all'interno della vita di coppia. Spesso risulterà complicato mettere un punto a un discorso negativo, ma non per questo bisogna demordere. Se ci si trova di fronte alla persona giusta, riuscire a superare ogni ostacolo risulterà semplice anche nelle situazioni più difficili.

Pesci - vi attendono due giornate con la Luna in contrapposizione, ma appena le oltrepasserete, la strada risulterà tutta in discesa. Buone notizie si ergono all'orizzonte e importanti novità potrebbero sopraggiungere in ambito lavorativo, portando così qualche miglioramento a livello economico. Ottime previsioni anche per quanto riguarda la sfera sentimentale e relazionale.