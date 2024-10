L'oroscopo dedicato al weekend 19 e 20 ottobre invita ai single appartenenti al segno dell’Ariete a fare attenzione alle delusioni. Anche i single dei Gemelli dovranno fare attenzione alle persone che presto li deluderanno. Per i nati in Vergine che vivono in coppia, le stelle promettono una forte protezione. Per quelli che sono nati sotto il segno dello Sagittario, ci sarà un piccolo dramma amoroso o familiare. Per quanto riguarda il campo legato ai soldi, per il segno della Bilancia sarà un weekend positivo, come anche per gli Scorpione.

Pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Single, la vostra vita sentimentale potrebbe essere influenzata da Urano. Per alcuni cuori solitari, si prospetta un incontro molto importante. Per altri, invece, ci sarà una delusione cocente. Per altri ancora, potrebbe riaccendersi una vecchia fiamma. Un grande vento di passione soffierà nella vostra vita di coppia. Sarete ardenti, focosi e desiderosi di compiacere la vostra anima gemella. Farete in modo che la persona che amate non si annoi nemmeno per un momento. Questa settimana di ottobre si concluderà senza preoccupazioni finanziarie. Mercurio vi darà buone idee per migliorare le vostre entrate o la vostra gestione economica. Venere vi porterà una buona dose di fortuna.

Voto: 7,5

Toro – Siate pronti a cogliere ogni occasione per ringiovanire la vostra relazione d’amore e far vivere momenti indimenticabili al vostro partner. In generale, riuscirete a sfuggire alle violente tempeste della vostra vita di coppia. Per il momento, i single si accontenteranno di storie d'amore passeggere e di avventure di una notte.

Avranno perfettamente ragione a farlo, perché una relazione iniziata in questo periodo sembra destinata a portare solo problemi e tensioni. Se avete fretta di fare fortuna, è probabile che rimaniate delusi. Potreste anche inciampare in una serie di complicazioni se usate mezzi poco leali. D'altra parte, sarete in grado di effettuare transazioni redditizie a lungo termine.

Voto: 7

Gemelli – Molti di voi avranno voglia di tuffarsi in qualche storia romantica. Se siete liberi dai legami sentimentali, presto il vostro cuore batterà per una persona conosciuta in un locale o sui social. Tuttavia, dovrete fare molta attenzione: potreste entusiasmarvi per qualcuno che presto vi deluderà. Se vivete in coppia, attenzione alle storie d’amore spettacolari ma illusorie! Non buttatevi alla cieca in un'avventura clandestina di cui vi pentirete presto. Sul fronte finanziario, l'Oroscopo raccomanda di non fare nessun tipo di operazione in questo periodo. D'altra parte, se sarete ben consigliati da specialisti, riuscirete a fare un ottimo affare. Voto: 7

Cancro – Questa configurazione astrologica favorisce un'atmosfera densa di passione e romanticismo nella vostra vita di coppia.

Voi e il vostro partner formerete un duo molto affiatato e armonico. La Luna si farà sentire solo per dare un po' di pepe alla vostra relazione d’amore. Se siete single, il cielo astrologico sarà sereno e molto promettente. Avrete buone possibilità di incontrare una persona interessante. L'unica ombra in questo quadro idilliaco è che la Luna in aspetto disarmonico potrebbe rendervi eccessivamente esigenti e irrealistici. Non limitatevi a operazioni finanziarie a breve termine. Se giocate in borsa, preferirete sfruttare l’audacia che fare le cose con la massima sicurezza. Dovrete guardare oltre la punta del vostro naso. Voto: 7,5

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Marte, pianeta del desiderio, influenzerà il vostro settore amoroso.

Vi aspetta quindi un fine settimana di intensa seduzione, che sarà ben apprezzata dalla persona amata. Non avrete problemi a sfruttare il vostro fascino a vostro vantaggio. Sappiate però che questo è un periodo adatto sia alle avventure che agli impegni seri. Se di solito siete sentimentali nei rapporti d'affari, questa volta non lo sarete. Al contrario, quando fate transazioni finanziarie importanti, cercherete costantemente di ottenere il vostro vantaggio e di negoziare il prezzo migliore per voi. Il risultato: sarete in grado di migliorare significativamente la vostra situazione economica grazie ad alcuni ottimi affari. Voto: 7,5

Vergine – Il Sole e Marte favoriscono il settore legato all’amore e al piacere sensuale.

L’oroscopo vi promette un weekend molto protetto sul fronte coniugale. Il Sole aumenterà il vostro charme, mentre Marte aumenterà la vostra libido e il vostro desiderio di sedurre. Vivrete momenti sensuali e teneri con il vostro partner. Se siete single, potreste innamorarvi a prima vista. Avrete in mente solo una cosa: sposarvi al più presto. Ma pensateci bene prima di prendere impegni definitivi. Nessun impatto planetario veramente significativo riguarderà il vostro denaro. Solo Mercurio vi aiuterà a vedere le cose con chiarezza e a riorganizzare il vostro budget o i vostri investimenti in modo intelligente. Questo fine settimana sarà favorevole anche per le transazioni finanziarie con i vostri figli, se sono adulti.

C'è qualcosa per tutti. Voto: 8

Bilancia – Nessun pianeta influenzerà il vostro settore amoroso. Sarà un weekend di pace e tranquillità per le coppie innamorate. Nella vostra vita di coppia, potete guardare al futuro con fiducia. Se siete single, una persona affascinante potrebbe entrare nella vostra vita. Ma, visti gli aspetti astrologici del momento, non sembra che ne possa scaturire nulla di gratificante. Non lasciate che le prime emozioni abbiano la meglio su di voi. Plutone promette a molti di voi giornate particolarmente positive dal punto di vista finanziario. Ma fate attenzione: a volte la Luna vi farà venire desideri irragionevoli o idee su investimenti poco sicuri. Quindi, anche se Plutone vi protegge, è meglio rimanere cauti.

Voto: 7,5

Scorpione – Il pianeta Venere favorirà la vita di coppia. Sotto la sua influenza, i nativi di questo segno saranno particolarmente aperti e disponibili con i propri cari. L'umore sarà allegro e l'attenzione sarà rivolta ai figli, che saranno oggetto di molte attenzioni e devozioni. Se siete single, avrete intenzione di sfruttare al massimo la vostra libertà. Inquietudine e tempeste disturberanno il vostro cielo astrologico, avrete una battuta d'arresto nei vostri affari e la vostra situazione finanziaria si rivelerà vulnerabile. Tuttavia, potrete contare su un successo faticosamente conquistato, a patto che facciate qualche sacrificio piuttosto consistente.

Voto: 7

La situazione da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per chi ha una relazione affettiva, si prospetta qualche piccolo dramma d’amore o familiare. Venere in buon aspetto regalerà ad alcune coppie longeve momenti abbastanza piacevoli. Nettuno, però, rischia di seminare una certa confusione nelle coppie fresche: sarete più esigenti in amore e non avrete più voglia di fare concessioni. Se siete single, sarete così selettivi che poche persone riusciranno a fare breccia nel vostro cuore. Tuttavia, non sopportate di vivere una vita solitaria. Quindi, se vi capita un'avventura senza pretese, non lasciatevela scappare. Con questo aspetto di Giove, sarete inclini a intraprendere operazioni finanziarie rischiose.

Sarebbe meglio aspettare ancora qualche giorno, quando gli influssi planetari saranno più favorevoli. Voto: 6,5

Capricorno – Se siete sposati, l'amore sarà di nuovo al centro delle vostre preoccupazioni. Marte in aspetto armonico aumenterà il vostro magnetismo, rafforzando il vostro desiderio di sperimentare una grande felicità. Fate attenzione a non fare scenate di gelosia, altrimenti il rapporto con il vostro coniuge ne risentirà seriamente. Se siete single, Venere potrebbe regalarvi un incontro emozionante. L'unica cosa da fare è tenere sotto controllo l'impulsività e tutto andrà bene. I riflettori saranno puntati sulla vostra situazione finanziaria. Gli influssi planetari saranno molto favorevoli e potrete sfruttare al meglio le vostre risorse.

Gli investimenti a breve termine saranno i più redditizi. Voto: 8

Acquario – Il sapore del frutto proibito può sembrare improvvisamente invitante e sarà difficile resistere alla tentazione, ma attenzione alle ritorsioni del vostro partner ufficiale. Se il vostro cuore è ancora solo, il vero amore potrebbe entrare nella vostra vita prossimamente. Se state portando avanti una conoscenza, è probabile che sorgano delle complicazioni. Se riuscirete a superare questi ostacoli temporanei, questa nuova frequentazione avrà tutte le possibilità di passare al livello successivo. Incoraggiati da Plutone, vi impegnerete molto per risolvere al meglio i vostri problemi economici. Chi ha commesso l'errore di mischiare amore e denaro, si troverà nei grossi guai.

Voto: 7

Pesci – In questo weekend, Saturno favorirà le coppie sposate. Per le coppie che non si sono ancora unite in matrimonio, questo pianeta vi incoraggerà ad approfondire il vostro rapporto, che sarà più incentrato sulla passione condivisa per le piante, gli animali e soprattutto i bambini. Per i single, la solitudine emotiva sembrerà più insopportabile che mai. Ma non perdete la speranza! Grazie al sostegno di Venere in aspetto favorevole, avrete buone possibilità di incontrare l'anima gemella prima della fine di ottobre. Il vostro equilibrio finanziario dovrebbe rimanere invariato, nel bene e nel male. Giove, che vi è sempre favorevole, vi aiuterà comunque a beneficiare di una certa fortuna e a fare le scelte giuste quando si tratta di acquisti o investimenti. Voto: 7,5