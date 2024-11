L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre approfondisce le situazioni affettive e amorose dei vari segni, evidenziando che la Bilancia sarà una rubacuori e al top nel settore sentimentale. Ad ottenere il massimo dei punteggi, in una classifica che va da 3 a 5 cuori, saranno anche il Sagittario, il Cancro e il Toro. Per tutti loro sono previsti movimenti amorosi interessanti, mentre per i restanti segni zodiacali le stelle offrono delle utili indicazioni.

I segni flop e top in amore durante la settimana secondo l'oroscopo

Leone: ❤❤❤ – La settimana vi riserverà una serie di imprevisti affettivi da affrontare con calma e sangue freddo.

In amore, le coppie conviventi o sposate potrebbero trovarsi in disaccordo su questioni economiche o investimenti da valutare insieme. Forse è subentrata la gelosia oppure è stato scoperto un tradimento. Se una relazione ha da tempo perso la sua vitalità, nonostante abbiate provato a far funzionare le cose, potrebbe essere il momento di chiudere definitivamente. Non sottovalutate l’importanza di una decisione che potrebbe cambiare il corso della vita. Siate pronti a cogliere ogni opportunità che possa contribuire al vostro benessere e a quello familiare.

Scorpione: ❤❤❤ – Fate attenzione alla gestione delle finanze, perché a volte tendete a spendere più di quanto potete. Rischierete di discutere a causa dei soldi.

Se una situazione di coppia dovesse diventare pesante e insostenibile, potrebbe essere il segnale che un cambiamento è necessario. I single incontreranno qualcuno che potrebbe movimentare la loro vita anche in vista delle festività dicembrine. In ogni caso, prendetevi cura di voi stessi, con un’alimentazione sana e attività fisica.

Mantenetevi organizzati per evitare di trovarvi sommersi di impegni e di tensione nel fine settimana, che andrà sfruttato per fare qualcosa con la persona che vi piace. Rinforzate il vostro legame con dialogo costruttivo e tanta passione intima.

Capricorno: ❤❤❤ – Potrebbe non essere una settimana particolarmente positiva in campo sentimentale, ma ci saranno altre aree della vita che vi daranno maggiori soddisfazioni.

In casa, potreste dover gestire piccole riparazioni o miglioramenti domestici. Gli appassionati di cucina troveranno nuovi piatti da sperimentare. Attenzione agli imprevisti, poiché potrebbero scombinare i vostri piani d'amore. Cercate di essere più riservati con la persona che vi interessa, perché il mistero accresce l'attrazione. Non mettetevi troppo in mostra, bensì giocate sul famoso 'vedere e non vedere'. In famiglia dovreste essere più disposti a far valere le vostre idee e a prendere iniziative.

Pesci: ❤❤❤ – Amore disastroso. In questi giorni potreste essere più sensibili alle critiche, ma cercate di non farvi condizionare troppo da ciò che dicono gli altri. In amore, le relazioni sembrano risentire di un po’ di apatia, quindi fate qualcosa per ravvivare la vostra vita sentimentale.

Se avete una relazione che va avanti da anni, uscite dalla monotonia con qualche gesto romantico o una novità inaspettata. Nel fine settimana, potreste considerare anche una breve vacanza, che aiuti la coppia a ricaricare le energie e ad allontanare la negatività.

Vergine: ❤❤❤❤ – Nei prossimi giorni sarà importante mantenere una prospettiva serena e cercare di accontentarsi, anche quando le giornate non sembrano delle migliori. Se vi sentite sotto tono, abbiate pazienza: l'amore saprà risollevarvi l'animo. Non mancheranno nuove possibilità per chi è single. Sono in vista visite da parte di parenti. Attenzione alle parole, perché le discussioni potrebbero portarvi a dire cose che non pensate davvero.

Gestite con cura le finanze di famiglia, poiché presto potreste trovarvi di fronte a spese inaspettate. Ravvivate la passione attraverso giochi di ruolo o una sorpresa romantica.

Acquario: ❤❤❤❤ – Vi troverete a riflettere su eventi passati e sul desiderio di cambiare vita sentimentale. Il partner vi sarà di grande sostegno in una sfida importante. Chi è single preferirà concentrarsi su se stesso e sulla carriera, rimandando l’amore. Alcuni di voi potrebbero sognare un cambiamento di vita radicale, magari un trasferimento in un luogo lontano. Non trascurate la salute e lasciate andare le abitudini nocive. La vita è troppo breve per lasciare che le critiche altrui influenzino le vostre scelte d'amore.

Ariete: ❤❤❤❤ – Sarà il momento ideale per dare una spinta decisiva ai progetti di coppia più impegnativi. È fondamentale non rimandare o trascurare certe questioni sentimentali, ed evitare di accumulare troppi impegni nel weekend. Cercate di riservare del tempo per il partner e la famiglia, soprattutto se li avete trascurati di recente. Le coppie di lunga data potrebbero trovarsi a discutere di questioni economiche, mentre quelle nate da poco inizieranno a interrogarsi sul futuro. Chi è single dovrà dedicare il fine settimana a rinnovare qualcosa nella propria vita amorosa, anche perché le aspettative sono così alte da risultare inverosimili.

Gemelli: ❤❤❤❤ – A volte il vostro temperamento esuberante vi fa sentire isolati, ma non è il caso di scoraggiarsi.

Se avete un progetto di coppia in mente, prendetevi il tempo per verificarne la fattibilità e impegnatevi insieme a realizzarlo. L'amore è come un giardino: va coltivato quotidianamente, tenendo conto della temperatura e del tipo di terreno. Per chi ha rinunciato all'amore per inseguire i propri sogni di carriera o per qualsiasi altra faccenda privata, ricordate che i sacrifici e il duro lavoro che state facendo verranno ripagati sul lungo tempo. I single potrebbero sentire una delusione da parte di una persona che avevano nel cuore: non perdete tempo, guardate oltre. Se qualcosa vi pesa o vi abbatte, non esitate a chiedere aiuto.

Toro: ❤❤❤❤❤ – Si prospetta una settimana positiva sul fronte familiare e amoroso, ma i risultati dipenderanno dalla determinazione e dall’energia che investirete in questi due settori.

Se siete single e state uscendo con qualcuno da poco, potrebbe essere giunto il momento di approfondire la conoscenza. Abbiate più amor proprio, ma senza risultare dei narcisi: non vorrete essere tacciati di tirarvela troppo. Anche la sfera personale richiederà attenzione: potreste dover rivedere alcune abitudini e affrontare una discussione scomoda con qualcuno che non fa altro che criticarvi. Mantenete prudenza nelle relazioni interpersonali e siate consapevoli delle emozioni altrui.

Cancro: ❤❤❤❤❤ – Vi troverete concentrati a inseguire i vostri obiettivi d'amore, forti di nuove soluzioni e di una determinazione rinnovata. Siete nel pieno di una fase di crescita interiore e personale che vi porterà a cambiamenti significativi nei prossimi mesi.

Non fatevi cogliere impreparati, perché potrebbero esserci incontri inaspettati o uscite fuori programma. Chi ha figli potrebbe dover risolvere alcune questioni familiari. In amore c’è complicità, anche se ogni tanto le discussioni su piccole questioni sono inevitabili. Potreste ritrovarvi a prendervi cura del vostro partner o a consolare una persona amica.

Sagittario: ❤❤❤❤❤ – Opportunità interessanti attendono le coppie innamorate. Le stelle, però, invitano a fare attenzione a non lasciarsele sfuggire a causa della pigrizia. Dare qualcosa o qualcuno per scontato rischierà di rivelarsi la tomba della relazione. Sarà una settimana intensa, per i single, con tante attività da completare e occasioni di stringere nuove conoscenze entusiasmanti.

Non mancheranno serate piccanti: potrebbe persino arrivare una proposta inaspettata. Dedicate il weekend a rilassarvi, magari concedendovi una breve fuga romantica fuori porta per dare una bella scossa alla relazione.

Bilancia: ❤❤❤❤❤ – Sarete dei rubacuori. La settimana si annuncia piena di attività romantiche e di impegni familiari. È il momento di fare rete e allacciare nuovi contatti, che potrebbero rivelarsi utili per il futuro. Anche se di solito amate la tranquillità domestica, vi sarà utile pensare a voi stessi e investire nel vostro percorso. Le coppie a distanza riusciranno a mantenere la loro unione salda, nonostante i chilometri che le separano. Chi è pronto, potrà preparare un matrimonio o un trasferimento. Saranno giornate fertili per chi vorrebbe allargare la famiglia. È importante anche trovare un equilibrio tra indipendenza e lavoro di squadra.