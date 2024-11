L'oroscopo settimanale dal 11 al 17 novembre 2024 è pronto a svelare come sarà l'andamento della settimana per i segni zodiacali per ciò che riguarda l'amore. Le previsioni astrologiche vedono situazioni inattese per Leone e un desiderio di solidità per la Bilancia, mentre consigliano al Sagittario di esplorare nuovi aspetti in amore e accettare sfide e cambiamenti comportamentali.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: qualcosa vi inviterà a considerare la serietà delle vostre relazioni. Sentite il desiderio di maggiore stabilità e, se siete in una relazione, vorrete che sia solida e affidabile.

Ricordate che non tutto può essere pianificato e ci sarà spazio per adattarvi agli imprevisti. Ci saranno sorprese nel vostro modo di vedere il partner, e vi aiuterà a capire quanto siete disposti a cambiare per amore.

Leone : desidererete sicurezza e concretezza nelle relazioni. Se c'è qualcuno che suscita il vostro interesse, questa settimana cercherete di capire se è realmente affidabile. La Luna Piena in Toro vi aiuterà a vedere le relazioni con maggiore realismo, ma potreste dover affrontare situazioni inattese. Il Sole opposto a Urano vi incoraggerà a rimanere alle novità, anche se possono sconvolgere le vostre abitudini.

Sagittario: sarà una fase di riflessione sulle necessità pratiche dell'amore.

Desidererete stabilità e autenticità, valutando se il partner è una persona su cui poter contare. Qualcosa porterà un tocco di sorpresa nella vostra vita sentimentale, richiedendo flessibilità. Sarete invitati a esplorare nuovi aspetti della vostra vita amorosa, accettando anche le sfide che il cambiamento comportamentale.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: ci sarà un'energia positiva, rendendovi più propensi a impegnarvi e a costruire relazioni solide. La Luna Piena nel vostro segno il 15 novembre farà emergere emozioni forti, portando alla luce qualche imprevisto che potrebbe mettere alla prova la vostra flessibilità. Il Sole opposto a Urano il giorno 17 potrebbe portarvi una nuova consapevolezza, chiedendovi di accettare cambiamenti necessari in amore.

Vergine: ci sarà serenità e desiderio di stabilità nelle vostre relazioni. Vi sentirete pronti a dare fiducia ea riceverla, puntando su chi dimostra di meritare il vostro affetto. Si risveglierà la voglia di emozioni intense, ma qualcosa potrebbe anche portare sorprese. Sarete incitati a considerare nuove possibilità, aiutandovi a vedere il partner o la situazione attuale sotto una luce diversa.

Capricorno : con Venere nel vostro segno, vi sentirete particolarmente affascinanti e sicuri di voi stessi. Sarà una settimana in cui desidererete costruire rapporti di fiducia e stabilità. La Luna Piena in Toro risveglierà sentimenti intensi, ma potresti dover gestire imprevisti che richiederanno elasticità.

Il Sole opposto a Urano il 17 vi inviterà a non irrigidirvi di fronte alle novità e ad accettare che l'amore può assumere forme impreviste.

Simboli di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli : qualcosa vi porterà a cercare profondità e autenticità nelle relazioni. Vorrete affidarvi a chi dimostra concretezza, lasciando spazio solo a legami solidi. La Luna Piena in Toro potrebbe rivelare alcune verità nascoste, costringendovi a rivedere certe dinamiche. L'opposizione Sole-Urano vi spingerà ad esplorare nuovi modi di vivere l'amore, anche se richiederà apertura mentale.

Bilancia: avrete un approccio più serio e pratico in amore. Sentite la necessità di costruire una base solida con il partner.

Qualcosa vi ricorderà che le relazioni non sempre vanno come pianificato, ma vi insegnerà a essere pazienti. Sarete spinti ad esplorare la vostra indipendenza anche nelle relazioni, portando nuove prospettive nel modo di stare insieme.

Acquario : sarete spinti a dare importanza alla stabilità emotiva, cercando relazioni su cui poter contare davvero. Qualcosa potrebbe portare a galla qualche emozione o situazione che non avevate considerato. Il Sole opposto a Urano vi chiederà di essere pronti a innovare e ad adattarvi alle sorprese in amore, rendendovi più aperti ai cambiamenti improvvisi.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Venere in Capricorno metterà in risalto l'importanza della fiducia e della stabilità nelle vostre relazioni.

Sentite il desiderio di fare affidamento su qualcuno che vi dia sicurezza. La Luna Piena in Toro potrebbe portare a galla imprevisti, ma vi aiuterà a essere più flessibili. L'opposizione tra il Sole e Urano potrebbe destabilizzare qualche equilibrio, ma vi aiuterà a comprendere come integrare le novità nel rapporto.

Scorpione: vi sentirete motivati ​​a costruire legami duraturi ea fidarvi di chi vi dimostra serietà. Si intensificheranno le emozioni, portando qualche sorpresa che potrebbe farti riconsiderare certe scelte. Qualcosa vi incoraggerà a essere aperti al cambiamento, aiutandovi a vivere le relazioni con un nuovo slancio.

Pesci: sarete spronati a cercare stabilità e serietà nelle relazioni.

Sentite il bisogno di affidarvi a persone di cui fidarvi veramente. Qualcosa potrebbe portare piccoli imprevisti, spingendovi a rivedere alcuni aspetti del rapporto. Dovrete abbracciare le novità, anche se queste potrebbero sembrare destabilizzanti