Nell'oroscopo del giorno di mercoledì 20 novembre i nativi Leone accoglieranno l'arrivo della Luna in congiunzione, che permetterà al segno di fuoco di rafforzare il legame con il partner, mentre il Cancro dovrà evitare spese eccessive. L'Ariete si mostrerà più aperto e disponibile nei confronti del partner, mentre la Bilancia troverà maggior equilibrio tra amore e mansioni lavorative.

Previsioni oroscopo del giorno, mercoledì 20 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di novembre porterà piccole buone notizie in amore, grazie al sostegno della Luna in trigono.

Single oppure no, ci sarà un'intesa migliore con la persona che amate, mostrandovi più aperti e disponibili. Attenzione però a non avere pretese troppo elevate. Nel lavoro riuscirete a prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: vita sentimentale meno appagante del solito in questa giornata di mercoledì. Non sarete così socievoli o romantici, in famiglia o con gli amici, nonostante Venere sia favorevole. Avrete bisogno di trovare qualcosa di nuovo da condividere insieme. In ambito lavorativo nuove strategie potrebbero portare avanti i vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Gemelli: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile, che porterà benessere e armonia all'interno della vostra relazione di coppia.

Sul fronte professionale invece, farete ancora fatica a gestire bene le vostre mansioni. Attenzione a non farvi influenzare da progetti poco proficui. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà importante in questo periodo evitare spese eccessive secondo l'Oroscopo. Nel lavoro state dimostrando tanto, ma avrete bisogno di ingenti risorse per riuscire a fare il passo avanti che tanto desiderate.

Sul fronte amoroso la Luna lascerà il vostro cielo in mattinata, e con Venere libera in opposizione, non ci sarà un ottimo equilibrio tra voi e la persona che amate. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un mercoledì splendido per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in buon aspetto. Vi sentirete bene con la persona che amate, e vi piacerà poter vivere il vostro rapporto in maniera più intima.

Per quanto riguarda il lavoro il vostro spirito curioso e la vostra voglia di dare sempre il massimo, vi permetteranno di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale ancora una volta dolce e piacevole per voi grazie a Venere. Anche se la Luna sarà alle vostre spalle, avrete comunque tanto da dimostrare alla persona che amate. Sul fronte professionale invece avrete ancora tanta strada da fare prima di poter ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarete troppo influenzati da Venere in quadratura in questa giornata di mercoledì. La Luna infatti vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, aiutandovi a comprendere meglio i pensieri della vostra anima gemella.

In campo professionale i vostri progetti andranno avanti come da voi previsto, grazie anche al sostegno di stelle come Marte, Mercurio e Giove. Voto - 8️⃣

Scorpione: finalmente arriveranno le risorse di cui avrete bisogno per portare avanti i vostri progetti professionali. Vi sentirete più vicini al successo, e questo cielo sarà abbastanza sereno per raggiungere i vostri obiettivi. In amore attenzione alla Luna in quadratura. Nonostante Venere sarà dalla vostra parte, a volte potrebbero esserci delle incomprensioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì per voi nativi del segno. Nel lavoro l'impegno e la pazienza verranno premiati. Arriveranno inoltre entrate che aspettavate da tempo.

In amore la Luna vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto. Anche voi single vi sentirete più stimolati ad avere una vita sociale migliore. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì sottotono in amore per voi nativi del segno. Venere sarà favorevole, ma non sarà sufficiente fare i romanticoni per dimostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza produttivi in questa giornata, anche se ci sarà qualche distrazione di troppo. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in calo durante questo mercoledì di novembre per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione, potreste perdere di vista il fulcro della vostra relazione di coppia, rischiando di causare spiacevoli discussioni.

Sul posto di lavoro continuerà la vostra ascesa verso il successo, con idee e obiettivi sempre più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Pesci: Venere in sestile porterà stabilità e buone emozioni tra voi e la persona che amate in questo periodo. Vi sentirete bene insieme al partner, e non potrete chiedere di meglio per essere felici insieme. Il lavoro invece continuerà a essere pesante per voi nativi del segno. Non sarà facile portare a termine i vostri incarichi, soprattutto se non vi sentirete stimolati. Voto - 7️⃣