L'oroscopo della giornata di venerdì 22 novembre vedrà i nativi Gemelli più irrequieti in amore a causa del Sole e della Luna in cattivo aspetto, mentre Vergine dimostrerà più indulgenza in amore. L'Acquario non dovrà correre troppo in amore, mentre i nativi Scorpione potranno contare su una relazione stabile.

Previsioni oroscopo venerdì 22 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questa giornata vi regalerà dosi massicce di energia e positività, soprattutto in campo professionale, grazie al sostegno di stelle come Marte e Mercurio. I vostri progetti andranno verso la direzione giusta, e sarete ottimisti verso il futuro.

Discorso diverso in amore. Anche se la Luna vi accompagnerà ancora per qualche ora, l'influenza negativa di Venere sarà troppo pesante per il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un venerdì in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. Dimostrerete maggiore affetto verso il partner ora che la Luna sarà meno influente, lasciando spazio al pianeta Venere in trigono. Sul posto di lavoro vi darete da fare, ma potreste limitarvi a fare lo stretto necessario per arrivare a fine giornata tutto sommato soddisfatti. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna in arrivo nel segno della Vergine e il Sole in opposizione, potreste essere un po’ troppo irrequieti in amore secondo l'Oroscopo. Godere di una relazione di coppia appagante non sarà facile, soprattutto se farete qualcosa che il partner non gradisce.

Anche nel lavoro non state passando un bel periodo. Riuscire a portare a termine i vostri progetti sta diventando complicato a causa dei tanti imprevisti da gestire. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che continua a vedere nubi sopra il vostro cielo, in particolare Venere continuerà il suo percorso in opposizione nei vostri confronti.

Single oppure no, faticherete molto a trovare una buona intesa con il partner. Attenzione inoltre a non farvi male a vicenda con inutili dispetti. Nel lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti, ma dovrete avere anche i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Leone: questo cielo sarà sempre più brillante per voi nativi del segno.

In questo venerdì di novembre in particolare, avrete il supporto della Luna ancora per qualche ora, e del Sole in trigono per condividere emozioni e sentimenti, anche i più intimi, con la persona che amate. Nel lavoro sfruttate questo periodo per stabilire nuove sinergie professionali, che possono arricchire il vostro curriculum e permettervi di ambire più in alto. Voto - 9️⃣

Vergine: anche se il Sole si metterà di traverso nei vostri confronti, con Venere in trigono dal segno amico del Capricorno, e la Luna in arrivo nel vostro cielo, dimostrerete indulgenza all'interno del vostro rapporto, che però non dovrà essere fraintesa dal partner per trarne un vantaggio. Nel lavoro avrete ancora difficoltà a gestire i vostri progetti a causa di Mercurio e Giove.

Meglio ripassare la teoria prima di passare alla pratica. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro romanticismo sarà ai minimi termini in questo periodo, considerato Venere in quadratura. A volte cercherete di dimostrare buon cuore, ma quando questo non viene ricambiato, vi chiudete in voi stessi. Bene invece il settore professionale, grazie al sostegno di stelle come Marte e Mercurio, che porteranno idee ed energie valide per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna si sposterà in una posizione più appagante per voi nativi del segno nel prossimo periodo, e con Venere in sestile, ritroverete un certo entusiasmo verso la vostra anima gemella, sentendovi più uniti. Nel lavoro farete il vostro dovere senza controbattere, ciò nonostante vi piacerebbe poter gestire i vostri progetti a modo vostro, dimostrando agli altri quanto ci sapete fare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: un bel Sole in congiunzione illuminerà la vostra giornata secondo l'oroscopo, ma questa Luna in arrivo nel segno della Vergine, potrebbe rendere un po’ complicata la vostra vita amorosa. Single oppure no, cercate di stabilire un buon equilibrio tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete stacanovisti, pronti a tutto e con le risorse necessarie per mettere a segno importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di venerdì che vi permetterà di superare ogni incertezza in amore grazie a Venere. Anche la Luna in serata aumenterà le vostre sicurezze verso il partner, spingendovi a vivere un rapporto più affiatato, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro sarete capaci di gestire le vostre mansioni senza troppe difficoltà, con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista sentimentale. La Luna si allontanerà presto dal segno del Leone, e il Sole vi darà una mano dal segno del Sagittario. Ciò nonostante, dovrete comunque fare attenzione al vostro temperamento nei confronti del partner, a volte troppo estroverso. Nel lavoro continuerete a essere un punto di riferimento nel vostro settore, con idee e progetti sempre interessanti. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo in questo antipasto di weekend a causa della Luna in arrivo nel segno della Vergine. Anche se Venere sarà favorevole, a volte i vostri sentimenti potrebbero non essere compresi dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro farete a pugni con alcuni progetti che faticheranno a prendere il volo. Voto - 6️⃣