L’Oroscopo dell'inverno 2024-2025 preannuncia un periodo di trasformazione per diversi segni dello zodiaco. Tra freddi cieli stellati e nuove prospettive, quest'inverno promette di portare ai nati in Leone (voto dieci), ricchezza e fortuna. Tra gli altri simboli astrali destinati a navigare nella bontà dei sentimenti e con grandi cambiamenti in amore, il Capricorno (voto 9). Anche il segno dell'Ariete (voto 8) e della Bilancia (voto 8) non saranno da meno, tra scelte ponderate e decisioni da costruire con razionalità e fantasia. Per il Leone (voto 5), la stagione invernale porterà scelte sentimentali sofferte, ma necessarie.

Previsioni zodiacali e pagelle per l'inverno 2024-2025: i primi sei segni

Ariete: voto 8. L'inverno si prepara a riaccendere in tanti di voi una nuova energia amorosa. Dicembre regalerà nuovi stimoli e tanta stabilità, ma in gennaio sarete al massimo della forma: vivrete incontri che risveglieranno emozioni profonde, ideali per chi cerca un rapporto autentico. Le coppie riscopriranno un'intesa forte e passionale, mentre il periodo sotto il segno di Venere intensificherà i legami o offrirà un'ottima occasione per dare inizio a una storia destinata a durare. Concentratevi anche sul benessere: sarà il periodo perfetto per nuove abitudini salutari come lo stretching: mantenete uno stile di vita bilanciato per affrontare qualsiasi situazione.

Sul lavoro, aspettatevi un inverno pieno di sorprese, con possibilità di avanzamento o progetti inediti. Non abbiate timore di esprimere le vostre idee. La prossima stagione rappresenterà un'ottima base per il futuro.

Toro: voto 6. Il vostro inverno potrebbe seguire l'elastico del più e del meno, con periodi sufficientemente buoni ad altri poco convincenti.

L'ambito amoroso sarà quello più traballante, per molti avrà le sembianze di un fantasmino dispettoso: a momenti c'è, in altri svanisce senza preavviso. Dicembre, soprattutto nel periodo natalizio, promette discrete novità, spingendovi a consolidare la relazione, mentre gennaio aprirà la strada a chi cerca nuovi incontri, con la prospettiva di un legame profondo.

A febbraio, concedetevi un momento speciale con la persona amata, magari un breve viaggio che rinforzi l'unione. L'inverno sarà anche il momento per grandi passi sul lavoro: dicembre è il mese per nuovi progetti o ruoli, il che richiederà determinazione per assicurare stabilità nel tempo. Economicamente, il mese con Natale consiglia prudenza nelle spese: potrebbe rivelarsi negativo per il budget.

Gemelli: voto 6. La prossima stagione invernale sarà per tanti di voi del segno un periodo di riflessione e rinascita, soprattutto in amore. In effetti, il comparto legato ai sentimenti, ovviamente comprese anche le amicizie e i legami a livello parentale, potrebbe culminare in nuove scelte oppure in tagli netti dei cosiddetti rami secchi.

Chi è in coppia avrà modo di rinnovare leggermente la relazione, mentre gennaio darà ai single un'occasione per riscoprire fiducia in sé stessi. Solo verso la fine di febbraio la dolce influenza di Venere potrebbe favorire amicizie o incontri stimolanti destinati forse a fiorire in qualcosa di più. Parlando di lavoro, in ambito professionale l'inverno sarà un periodo cruciale: dicembre porterà un esame di priorità, gennaio sarà tempo per nuovi inizi, mentre febbraio vi vedrà in splendida forma, pronti a cogliere ogni sfida come un'opportunità di crescita.

Cancro: voto 6. Questo inverno in arrivo vi sprona a prendere l'iniziativa in amore. Avere un atteggiamento mirato alla positività, magari puntando a incontri interessanti oppure a momenti di rinnovata intesa nelle coppie, sarebbe l'ideale.

Gennaio darà spazio a una conoscenza di sé, molto più profonda e definita per tantissimi single. Invece, il mese di febbraio vedrà molti dei vostri sentimenti valorizzati dall'energia sufficientemente buona di Venere. Sul fronte professionale, la stagione vi chiede di osare, magari anche affrontando nuove situazioni, mentre gennaio diventa il mese ideale per dimostrare la vostra competenza. I prossimi mesi, chi avrà lavorato con costanza, sicuramente troverà stabilità e riconoscimento. In ambito economico, l'inverno sarà il momento perfetto per stabilire un piano finanziario oculato: entrate gratificanti previste comunque non prima dell'inizio della primavera.

Leone: voto 10. Si prospetta al top questo inverno ricco e assai fortunato per tantissimi del segno.

In larghissima misura sarà una stagione di riflessione e autenticità nelle relazioni di ogni ordine e tipo. Dicembre porterà una profonda consapevolezza dei propri sentimenti, mentre gennaio aprirà a nuovi legami per chi è single. A febbraio, il clima sarà più rilassato, ideale per rafforzare i rapporti acquisiti oppure per coltivare una bella conoscenza. Sul lavoro, la stagione invernale vi invita a pianificare in anticipo il futuro, con nuovi programmi da mettere in gioco, vista la buona sorte potenzialmente presente a gennaio. A febbraio, potrete finalmente concentrarvi su progetti trascurati nei mesi precedenti. Anche le finanze richiederanno coraggio: dicembre è il momento migliore per fare grandi acquisti, mentre gennaio inaugura un periodo più stabile, lasciando spazio per piccoli piaceri voluttuari.

Vergine: voto 7. La stagione invernale di prossimo arrivo favorirà diverse occasioni per assaporare risultati importanti in amore. Dicembre porta soddisfazioni anche in ambito famigliare e nelle amicizie, mentre gennaio potrebbe essere il periodo ideale per mantenere in equilibrio alcune relazioni attualmente un po' traballanti. A febbraio, con il cuore sereno, avrete modo di costruire legami forti o di aprirvi a nuove energie. Sul lavoro, dicembre vi confermerà che il percorso intrapreso è quello giusto. A gennaio, consolidate i risultati raggiunti, con febbraio perfetto per stabilire una routine solida e senza stress. Economicamente, l’inverno vi invita a essere cauti nelle spese: sarà il momento buono per una pianificazione attenta delle spese o per investimenti, con diverse opportunità.

La stagione invernale per i segni della seconda sestina zodiacale

Bilancia: voto 8. Quest’inverno, secondo l'oroscopo, porterà una delicata evoluzione e nuovi incontri in amore. Venere favorirà le connessioni autentiche verso fine dicembre/inizio gennaio, quindi apritevi a sorprese inattese e inviti intriganti. Per chi è single, il nuovo anno riserverà una possibilità speciale di incontrare qualcuno che apprezzi profondamente la vostra ricerca di armonia. Le relazioni già avviate si rafforzeranno grazie a una rinnovata complicità. In arrivo una fase stabile, dove la vostra energia risulterà perfettamente in sintonia con un equilibrio personale profondo. Sul lavoro, dicembre invita alla cautela: nuove strade sembrano interessanti, ma le stelle suggeriscono di valutare con calma ogni mossa.

A gennaio, il vostro impegno sarà ripagato, mentre febbraio consoliderà una posizione di sicurezza e vi permetterà di pianificare il futuro con una visione chiara. Cercate il supporto di chi vi è vicino; scambi sinceri saranno di grande valore, portando relazioni armoniose e appaganti.

Scorpione: voto 5. L’inverno arriva con sofferti cambiamenti in ambito amoroso, necessari a dare ossigeno al proprio cuore. Il periodo invita a difendere con convinzione i propri sentimenti, anche se questo potrebbe portare a qualche scontro. Ciò sarà utile per fare chiarezza su ciò che desiderate da una relazione. I single troveranno in queste difficoltà una via per comprendere meglio cosa cercare in amore, mentre le coppie rafforzeranno il loro legame grazie a un dialogo sincero.

Diverse giornate intanto offriranno stabilità, rendendo possibile costruire legami su basi solide. Anche sul lavoro, questo inverno richiederà determinazione e concentrazione. A dicembre possibili tensioni con colleghi o superiori, ma l'esito sarà positivo se manterrete la sicurezza di voi stessi. Gennaio porterà trasformazioni, mentre febbraio aprirà a nuove prospettive per chi desidera avanzare nella propria carriera. Sul piano economico, prudenza e opportunità si equilibreranno: si consiglia di essere cauti.

Sagittario: voto 7. In arrivo una stagione invernale di espansione e scoperte sentimentali. Dicembre invita alla spontaneità: lasciatevi guidare dall'istinto senza troppe aspettative, perché ciò che inizia ora potrebbe rivelarsi significativo.

Chi è single incontrerà persone stimolanti, mentre chi è in coppia troverà nuovi aspetti del partner che arricchiranno la relazione. A gennaio e febbraio, mantenete una certa riservatezza sulle emozioni: non tutti comprenderanno la vostra profondità. Nel lavoro, dicembre sarà un mese di preparazione per grandi progetti. Gennaio vedrà la vostra creatività emergere e idee audaci prendere forma, mentre febbraio potrebbe portare una promozione o nuove responsabilità. Le stelle consigliano discrezione nei piani ambiziosi: proteggere le vostre visioni vi aiuterà a progredire senza interferenze. Sul piano finanziario, dicembre suggerisce prudenza, mentre gennaio potrebbe offrire un guadagno extra. Febbraio sarà una fase di stabilità, permettendovi di fare un piccolo investimento.

Capricorno: voto 9. Sarà un inverno di grandi cambiamenti in amore. Se siete single, accogliete nuove possibilità, anche con incontri casuali: un invito potrebbe rivelarsi speciale. Gennaio e febbraio offriranno stabilità e intimità, permettendo ai single di coltivare legami autentici, mentre le coppie rafforzeranno la loro stabilità affettiva con qualcosa di importante. Lasciate che il cuore vi guidi verso ciò che desiderate. Professionalmente, dicembre vedrà un periodo intenso: esprimere apertamente le vostre idee sarà premiato con un riconoscimento. Gennaio sarà il mese per raccogliere i frutti degli sforzi, e febbraio potrebbe segnarvi con una promozione o maggiore responsabilità. L'inverno offrirà un terreno fertile per realizzare grandi ambizioni. Sul fronte finanziario, dicembre invita alla cautela; gennaio porterà guadagni extra da gestire saggiamente, e a febbraio potrete valutare investimenti mirati.

Acquario: voto 7. Questo inverno, l'amore sarà vivido e ricco di sorprese. Dicembre infonderà energia e ottimismo, attirando nuove persone nella vostra vita. Se siete in coppia, la vitalità ravviverà il legame. Tuttavia, gennaio e febbraio potrebbero portare complicazioni: potreste provare attrazione verso più persone, causando tensioni. Siate sinceri per evitare ambiguità. Dicembre sarà ideale per avviare nuove abitudini salutari, mentre gennaio vi invita a coltivare equilibrio mentale. A febbraio, dedicate attenzione al vostro benessere emotivo. Professionalmente, dicembre sarà all’insegna del successo grazie all’ottimismo che vi sosterrà. A gennaio, le idee innovative riceveranno l’apprezzamento che meritano, e febbraio rafforzerà i vostri risultati. Le finanze richiederanno prudenza: dicembre consiglia di rivedere il budget, mentre gennaio potrebbe portare guadagni extra.

Pesci: voto 6. La stagione del freddo e della neve invita alla riflessione: concentrarsi su legami autentici e lasciare da parte relazioni superficiali sarà essenziale. Le stelle consigliano ai single di prestare attenzione a nuovi incontri a gennaio, poiché alcune persone potrebbero rivelarsi più affini ai vostri valori di quanto immaginate. Se siete in coppia, questi mesi rappresenteranno un’opportunità per coltivare un’intimità più profonda con il partner, magari condividendo sogni e aspirazioni. Febbraio offrirà un’atmosfera più distesa e serena, in cui potrete vivere l’amore con tranquillità, liberi da incertezze e tensioni. Questo inverno vi guiderà a una comprensione più chiara dei bisogni sentimentali, aiutandovi a trovare stabilità. In ambito professionale, le stelle suggeriscono di riflettere sugli obiettivi e di considerare l’opportunità di intraprendere un progetto o una carriera alternativa. Vi sentirete stimolati a iniziare un nuovo percorso, magari anche a ideare una vostra iniziativa. Finanziariamente, il periodo segna l'inizio di una fase prospera. Entrate aggiuntive sono possibili.