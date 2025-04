L'oroscopo settimanale dal 14 al 20 aprile sostiene che l’originalità dei nativi del Capricorno renderà vivace la settimana del partner d’amore e raccomanda di non scaricare compiti sgraditi. Ai single del Leone che provano qualcosa per una persona, le stelle consigliano di fare un pensiero gentile per ravvivare il legame. Nel lavoro, i nativi del Sagittario aspireranno al successo, ma potrebbero esserci ostacoli e cambiamenti immediati.

La terza settimana di aprile secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Coppie, in questa settimana potreste trovarvi a fronteggiare una certa competizione in amore.

Questa situazione potrebbe scatenare reazioni di gelosia spesso senza fondamento, ma che rischiano comunque di lasciare strascichi significativi. Se siete single e il vostro desiderio è la tranquillità, siate consapevoli che le dinamiche planetarie potrebbero avere altri piani per voi. L'intervento di Urano potrebbe portare elementi di novità. Pensate a un incontro che vi travolge, portandovi a una convivenza e, in futuro, all'arrivo di un bebè. In ambito lavorativo, la vostra determinazione e la vostra energia saranno notevoli, permettendovi di ambire a una posizione di grande prestigio. Tuttavia, dovrete mettere in conto la possibilità di crearvi delle ostilità, dalle quali sarà prudente difendervi.

Voto: 7

Toro – Le piccole gentilezze che riserverete al vostro partner rafforzeranno il vostro rapporto in modo significativo. Se siete single, vi dedicherete alla ricerca di un nuovo amore con un fervore e una tenacia ammirevoli. Potreste imbattervi in situazioni insidiose, ma i piccoli battibecchi vi aiuteranno a sviluppare il vostro acume, e al termine della settimana otterrete un successo eclatante.

In ambito professionale, è fondamentale che siate attenti in questi giorni per neutralizzare le insidie che i vostri rivali potrebbero prepararvi. Sforzatevi di superare le incertezze che vi assalgono quando dovete prendere decisioni importanti per il vostro futuro lavorativo. Voto: 7,5

Gemelli – Si prospetta una settimana fortunata per il vostro partner.

Favoriti da Giove, non dovreste incontrare difficoltà nel fare nuove amicizie. Prestate però attenzione a non lasciarvi trascinare in un'avventura che potrebbe compromettere la vostra relazione. Se siete single, cercate la compagnia di persone nate sotto il segno dei Pesci o del Cancro. L'influsso astrale infonderà in loro un romanticismo tale da turbare il vostro cuore e i vostri sensi. In ambito professionale, condurrete un'analisi meticolosa della situazione, il che vi aiuterà a trovare risposte a questioni complesse. Potreste anche essere coinvolti nella gestione di dispute o momenti critici. Voto: 8

Cancro – L'influenza di Venere potrebbe trasformare la vostra relazione sentimentale in un rapporto di amicizia.

Questo potrebbe sembrarvi meno entusiasmante, ma è un'evoluzione del tutto naturale, considerando che, come disse Gustave Le Bon, “l'amicizia è più spesso una via d'uscita che una via d'entrata per l'amore”. Tuttavia, questa nuova dinamica amichevole potrebbe rivelarsi preziosa sotto diversi aspetti, e chissà, in futuro potrebbe persino riaccendersi la fiamma dell’amore. Prestate particolare attenzione nel vostro ambiente di lavoro. A causa di una configurazione astrale sfavorevole di Plutone, vi converrebbe evitare di intraprendere nuove iniziative. Concentratevi invece su compiti familiari e privi di particolari complicazioni. Potreste anche imbattervi in qualche rallentamento nei vostri progetti nel corso della settimana.

Voto: 7,5

Oroscopo sentimentale e lavorativo della settimana 14-20 aprile: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se di recente le avversità hanno reso meno luminosa la vostra vita amorosa, in questa settimana avrete l'occasione di rinnovare la fiducia e la tenerezza nel vostro rapporto di coppia. Se siete single e provate un sentimento, pensate a un piccolo pensiero. Se scelto con cura, esso potrà restituire serenità e calore a un legame che si è leggermente deteriorato negli ultimi tempi. Nel contesto professionale, la sola perseveranza e scrupolosità non saranno più abbastanza. Sarà necessario che sviluppiate nuove opportunità, altrimenti potreste trovarvi in una situazione di stallo. Si attendono performance positive per tutti i lavoratori appartenenti a questo segno.

Voto: 7

Vergine – Per voi che siete legati da matrimonio o unione civile, i presagi celesti per questa settimana sono davvero promettenti. Assaporerete momenti di gioiosa tranquillità. Il vostro partner sarà partecipe dei vostri progetti e potrete costruire una deliziosa complicità. Non dimenticate di vivere intensamente questo periodo. Attenzione, questa particolare energia astrale renderà voi single piuttosto difficili da sedurre. Molto esigenti, accetterete di innamorarvi solo di persone che vi sembreranno quasi perfette. Questo, comunque, non vi priverà di godere di frequentazioni leggere e piacevoli. Non fatevi trovare impreparati nelle questioni lavorative. Siate pronti a difendere i vostri interessi se necessario.

L'attuale scenario astrale potrebbe ispirarvi soluzioni innovative per sviluppare i vostri affari. Una conversazione potrebbe addirittura farvi decidere di avviare una vostra impresa. L'Oroscopo vi consiglia di mettere un pizzico di audacia in ogni cosa. Voto: 8

Bilancia – In amore, la fase di miglioramento degli ultimi tempi continuerà in questa settimana. L'influenza di Venere vi renderà particolarmente attenti nella scelta dei sentimenti. Vi impegnerete per rendere la vostra vita di coppia ancora più soddisfacente. Se siete single, il vostro obiettivo sarà trovare la persona giusta per voi. State solo attenti a non puntare troppo in alto. I progetti professionali che avevate temporaneamente abbandonato torneranno a essere rilevanti.

Sarete capaci di vedere sotto una luce diversa ciò che credevate non avesse più senso. Proverete una sensazione di rinnovamento, quasi di cambiamento interiore. Vi verranno in mente idee fresche, nuovi traguardi e un desiderio inedito di successo. Voto: 8

Scorpione – Se siete single, potreste vivere emozioni intense e raggiungere vette di felicità, grazie a un influsso positivo di Venere. L'importante è che sappiate apprezzare ogni singolo momento. Le vostre interazioni personali vi regaleranno grande appagamento. Se siete sposati, l’aspetto favorevole di Giove potrebbe apportare miglioramenti nella vostra vita di coppia. È il momento giusto per dedicarvi completamente alla vostra relazione d’amore: i vostri sforzi saranno ben ripagati.

Se la vostra attuale situazione lavorativa non vi soddisfa, non allarmatevi. Grazie all’attuale aspetto di Giove, vi attende un periodo fortunato. Presto si presenteranno nuove occasioni. Non è quindi necessario prendere decisioni affrettate. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche da lunedì 14 a domenica 20 aprile: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Un bellissimo aspetto del Sole illuminerà la vostra vita amorosa. La vostra relazione di coppia sarà effervescente e piena di calore. Solo le coppie in crisi profonda potrebbero vivere tensioni a causa dell'energia di Marte. Saturno, al contrario, susciterà in voi il desiderio di solidità e fedeltà, spingendovi a dedicarvi con impegno a questi aspetti.

Single, l'amore vi farà fare pazzie. In generale, la vostra vita sentimentale si preannuncia ricca di emozioni e novità. Tuttavia, non escludete la possibilità di oscillare tra momenti di intensa felicità e momenti di profonda tristezza. Ambirete al successo nel lavoro, ma gli astri potrebbero frapporsi. Sarà soprattutto Plutone a influenzare questo settore, con la conseguenza che la vostra tenacia potrebbe essere testata oppure, in certi casi, potreste trovarvi a dover implementare modifiche in pochissimo tempo. Voto: 7

Capricorno – La vostra affascinante eccentricità renderà la settimana del vostro partner tutt'altro che monotona. Potreste ricevere qualche bonario rimprovero se cercherete di scaricare su di lui o lei quelle attività che non vi entusiasmano, soprattutto in casa.

E per voi, anime solitarie, preparatevi: questa settimana pullulerà di occasioni per vivere emozioni romantiche. Ricordate però che trasformare un'avventura in una relazione stabile potrebbe richiedere un po' di impegno. Sul fronte lavorativo, questa sarà una settimana decisamente propizia. La vostra determinazione nel concretizzare i vostri desideri professionali sarà palpabile, e persino gli ostacoli si riveleranno una fonte di motivazione. Un piccolo consiglio: tenete a freno la vostra tendenza ad agire d'impulso e date al tempo il suo corso. Voto: 9

Acquario – Sotto questa stimolante influenza astrale, si svilupperà o si intensificherà un legame di complicità con il vostro partner. Avrete l'opportunità di sorprenderlo in maniera piacevole, escogitando una miriade di idee fantasiose per appagarlo.

E certamente vi godrete appieno questi momenti. Per quanto riguarda i single del segno, in questa settimana l'attenzione sarà prevalentemente rivolta al divertimento piuttosto che alla ricerca di un amore stabile. Tuttavia, avvertirete il desiderio di rinnovare diversi aspetti della vostra vita affettiva. L'impegno lavorativo di questa settimana vi riserverà notevoli appagamenti. Il vostro ambiente di lavoro evolverà positivamente, con la possibilità di ottenere una promozione, lavorare con maggiore indipendenza o usufruire di strumenti più efficienti. Voto: 8

Pesci – La vostra relazione di coppia vivrà un miglioramento notevole grazie al meraviglioso influsso di Venere. Le questioni in sospeso si risolveranno e riuscirete ad avere una visione molto più nitida della situazione. Se dovete prendere decisioni importanti nel vostro matrimonio, sarete particolarmente ispirati. In ogni caso, vi sentirete pienamente felici al fianco del vostro partner. Se siete single, il vostro cuore potrebbe battere forte. Tuttavia, Venere, trovandosi in una posizione speciale nel settore sentimentale e affettivo, favorirà più le amicizie o gli amori platonici rispetto a una passione travolgente. Le vostre attività professionali riceveranno un influsso molto positivo, ma non sarà il momento di cantar vittoria troppo presto: sarà comunque necessario un impegno notevole per costruire i vostri progetti su fondamenta solide. Voto: 7,5