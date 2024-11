L'oroscopo dell'amore per la settimana dal 18 al 24 novembre spinge nella 'top 4' il segno del Sagittario, premiato dalle stelle con il massimo punteggio, insieme a Cancro, Bilancia e Scorpione. Fra i segni zodiacali c'è chi dovrà curare le amicizie e chi, invece, dovrà fare i conti con una distrazione destinata a causare disagi con il partner.

Di seguito approfondiamo le previsioni dettagliate per tutti con la relativa classifica a cuoricini.

L'oroscopo settimanale 18-24 novembre 2024: i peggiori secondo le stelle

Vergine: ❤❤❤. Le parole hanno un peso.

Per questo in questi giorni potreste essere un po’ suscettibili se qualcuno vi “rimprovera” per qualcosa che era meglio non fare. Non siamo tornati all’asilo e non credo ci sia qualcuno pronto a riprendervi per una piccola leggerezza. Potrebbe però esserci una vostra distrazione che non passa inosservata al partner e che non manca di farvi notare. Forse è per questo che tenete il broncio, anche se in altri casi potrebbe essere un familiare a infastidirvi. Per quanto riguarda i progetti di coppia, è arrivato il momento di esporsi.

Pesci: ❤❤❤. Se contano i fatti sul lavoro, figuriamoci in amore! “Fatti” e dunque “progetti,” che per alcuni sono rimandati. Prima ci sono altre priorità o problematiche da risolvere, tra famiglia e questioni patrimoniali.

Anche il lavoro è prioritario, perché ci sono nodi da sciogliere al più presto. Chi ama, però, non lascia di certo impolverare alcuni progetti nel cassetto: c’è chi riprende un discorso lasciato in stand-by. Forse c’è una “casa” di mezzo, una convivenza, una compravendita/ristrutturazione o un trasferimento. Di qualunque cosa si tratti, è il momento di parlarne con il partner.

Ariete: ❤❤❤. In amore non sempre si è d’accordo, non solo per alcune divergenze di opinione, ma anche perché avete un modo di vivere i sentimenti (e la coppia) che spesso non si incastra con quello dell’altro. La vera “differenza” sta nell’intensità: il vostro romanticismo, il vostro percepire le emozioni in maniera così amplificata possono farvi sentire a volte fuori dall’acqua.

Se alla fine vi ritrovate sempre a frequentare persone molto diverse, forse è perché avete bisogno di osservare un modo diverso di stare in una relazione. Vorreste allargare la famiglia, ma allo stesso tempo avete timore di non riuscire a sbarcare il lunario o a condurre una vita dignitosa.

Acquario: ❤❤❤. Delle riflessioni devono essere portate avanti, anche in amore. Se alcune discussioni recenti hanno creato distanze con il partner, nulla è compromesso e tutto può riprendere quota. Ma se qualcosa ha scricchiolato nella relazione, è importante sfruttare questo periodo per chiarire dentro di sé cosa non va. Chi vive una relazione clandestina è a un bivio, alle porte di una decisione difficile ma necessaria: si è pronti per il grande salto di una novità?

Oppure è meglio preservare ciò che si è costruito fino ad ora col partner ufficiale? Una cosa è certa: bisogna essere coerenti con il cuore e con ciò che rappresenta la tranquillità. In fondo, per voi, la costruzione solida di un rapporto è prioritaria alla passione.

Previsioni astrologiche nella media

Leone: ❤❤❤❤. Questo cielo dell’amore con una mano dà e con l’altra toglie. Alcune discussioni si percepiscono in sottofondo già da un po’. Nelle storie più recenti, quelle ancora “sotto osservazione,” questo è un momento utile per fare il punto della situazione e capire se c’è margine per andare oltre, oltre a certe differenze, oltre a certe divergenze di vedute, se accanto avete una (nuova) persona che per il momento non vuole definire il rapporto.

Inutile cercare di cambiare l’altro.

Toro: ❤❤❤❤. Incontro del destino? Colpo di fulmine? Stravolgimenti del cuore? Mentre continuate a portare dietro qualche diffidenza, pensando che l’amore sia “complicato” o che non faccia per voi, potreste sorprendervi. Scrollatevi di dosso ogni forma di pensiero negativo perché potreste davvero approdare in un nuovo amore. Non è facile rimettersi in gioco dopo un lungo embargo emotivo, ma qualcosa lascia pensare che questa volta possiate innamorarvi sul serio.

Gemelli: ❤❤❤❤. In amore, questo è un periodo che gradualmente riprende colorito. Se di recente c’è stato un allontanamento o una discussione con il partner, potrebbe essere il momento di fare un passo indietro e cercare una mediazione che porti maggiore tranquillità a entrambi.

Non si tratta di “scusarvi,” ma almeno di entrare in empatia con le esigenze dell’altro. Stessa empatia che vi chiedo di avere con un familiare, come un genitore o un figlio, specie se in questo periodo richiede la vostra presenza e il vostro supporto. Con un po’ di pazienza in più, le soluzioni sono a portata di mano.

Capricorno: ❤❤❤❤. Segnali di fortuna per tutte quelle coppie che di recente hanno vissuto una distanza o una piccola crisi. Spero che qualcuno sia dotato di molta pazienta, perché chi ha vacillato ora si ritrova ad avere delle crisi. C’è un confronto importante con il partner, utile per fare chiarezza e ridisegnare i lineamenti del futuro della coppia. Non rimanete in attesa. Se qualcuno vi interessa o volete avere delle risposte, chiedete.

Per tutti gli altri, le giornate possono evidenziare alcune piccole divergenze o contraddizioni, comunque risolvibili a breve. Talvolta queste possono riguardare i figli, la casa, una spesa pesante o un trasferimento. Per i single è un periodo di grande apertura: non chiudetevi in casa!

I segni nella top 4 della settimana

Cancro: ❤❤❤❤❤. Chi può dire se non sarà proprio un'attrazione fatale verso l’esotico a risvegliare i vostri cuori? In parole semplici, questo significa che l’amore potrebbe sbocciare con una persona di un’altra città o durante uno spostamento. Se di recente c’è stata una conoscenza intrigante, potreste ricevere qualche segnale di complicità e interesse. Una fumata bianca per i vostri cuori?

Probabile, purché vi lasciate andare senza pensare troppo al dopo. In questo periodo cercate qualcuno con cui costruire qualcosa di stabile.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. Non ce n’è più per nessuno. I single che, con maggiore fascino, sensualità e appeal, sono pronti a cambiare registro. Alcuni rapporti di questo periodo possono nascere sotto forma di “appassionata” amicizia, con storie sotto il segno dell’eros. “Giocare” è qualcosa che indubbiamente vi stuzzica, ma se realmente sentite che un sentimento sta germogliando nel vostro cuore, non reprimetelo solo per paura di farvi male.

Scorpione: ❤❤❤❤❤. Se il lavoro sta attraversando una fase importante e positiva, anche l’amore è pronto a fare evoluzioni straordinarie.

La disponibilità, vostra e dell’altra persona, è fondamentale per fare nuove conoscenze e mettere in gioco le emozioni. Non escludo che i più audaci abbiano già trovato un nuovo riferimento per il proprio cuore. Alcuni stanno cercando di capire se la persona che hanno accanto è quella giusta. L’amore è un gioco di specchi: spesso proiettiamo sull’altro ciò che in realtà nasce dentro di noi.

Sagittario: ❤❤❤❤❤. Date importanza alle nuove amicizie, a quei rapporti che nascono senza troppe pretese ma che possono mostrare nel tempo un aspetto più romantico. L’amore non è solo questione di colpo di fulmine o di passione travolgente, ma ha bisogno di costanza e crescita condivisa. Se un sentimento sta iniziando a maturare dentro di voi, ascoltatelo e portatelo avanti, senza aspettarvi che siano sempre gli altri a fare la prima mossa.

Forse in questo periodo la mondanità non fa per voi, perché cercate maggiore intimità: meglio una chat notturna o approfondire le nuove conoscenze davanti a una buona tazza di tè o durante una passeggiata al parco.

La classifica a cuoricini della settimana

❤❤❤❤❤ Cancro, Bilancia, Scorpione e Sagittario

❤❤❤❤ Gemelli, Toro, Leone e Capricorno

❤❤❤ Acquario, Ariete, Pesci e Vergine