L'oroscopo del weekend sabato 7 e domenica 8 dicembre è pronto a fare il punto su queste 48 ore, svelando come si concluderà la settimana per ciascun segno dello zodiaco. Al comando della classifica troviamo il Cancro, che si godrà una domenica dell’Immacolata sorprendente. L’ultima posizione, invece, è riservata allo Scorpione.

Pesci, Bilancia e Vergine saranno tra i segni favoriti per vivere un fine settimana particolarmente positivo.

Classifica segni flop e top secondo l’oroscopo del weekend 7 e 8 dicembre 2024

Scorpione: 12° posto - Non lasciatevi sopraffare da sentimenti di malinconia o da attimi di tristezza.

Siete un punto di riferimento per chi vi circonda e, inoltre, il vostro spirito combattivo è essenziale per mantenere un clima sereno in famiglia. C’è da dire che a volte vorreste avere qualcuno che si prenda cura di voi. In queste 48 ore, cercate di essere più presenti e di dedicare attenzione a chi conta su di voi. Durante la serata di sabato, potreste imbattervi in un evento inaspettato che vi lascerà senza parole: affrontatelo con curiosità e apertura. Concludete il weekend con un momento dedicato al relax per ritrovare equilibrio e determinazione.

Gemelli: 11° posto - Dopo una settimana impegnativa, il weekend sarà un’ottima occasione per ritrovare la motivazione e guardare al futuro con più ottimismo.

Le coppie che stanno attraversando un momento delicato avranno l’opportunità di riflettere sul da farsi, ma bisognerà evitare di prendere decisioni affrettate: meglio prendersi del tempo per capire davvero cosa si desidera. Assicuratevi di avere tutto l’indispensabile in casa per far fronte a qualsiasi emergenza, non si sa mai.

Per chi è attratto da una persona conosciuta da qualche tempo, potrebbe essere il momento di fare chiarezza sui propri sentimenti, specialmente se si è in una relazione: tradire non è un’opzione. Trovate tempo per voi stessi e per le attività che vi aiutano a rilassarvi.

Leone: 10° posto - Il weekend potrebbe iniziare con alcune tensioni, soprattutto sabato, ma non lasciate che la negatività prenda il sopravvento.

Eventi del passato potrebbero riaffiorare alla mente, spingendovi a riflettere, ma cercate di non rimanere ancorati a ciò che è stato. Nel pomeriggio di venerdì, la serenità tornerà a farsi sentire, regalandovi momenti intensi e significativi con la famiglia. Lasciatevi trasportare dalle emozioni positive e approfittate di queste giornate per voltare pagina.

Sagittario: 9° posto - Vi sentirete piuttosto stanchi e poco motivati, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dall’apatia. Qualcuno potrebbe irritarvi, mettendo alla prova la vostra pazienza, quindi cercate di mantenere il controllo delle vostre parole e azioni. Durante il weekend potreste scoprire che una persona vicina a voi nutre un sentimento speciale: siate aperti a questa possibilità, ma valutate con attenzione come gestire la situazione.

Toro: 8° posto - Vi attende un fine settimana tranquillo ma tutt'altro che noioso. Avrete l'opportunità di dedicarvi a piccoli impegni piacevoli, come una passeggiata rilassante, un po’ di shopping o un’uscita con amici. Questi momenti vi aiuteranno a ricaricare le energie e a staccare la mente dalle preoccupazioni. Non è facile perché è una fase storica molto delicata, ma dovreste concentrarvi su ciò che è in vostro potere. Gli studenti potranno approfittare di queste due giornate per recuperare e prepararsi con calma a una prova imminente. Inoltre, una telefonata o un messaggio da parte di un parente lontano potrebbe portarvi buone notizie o risvegliare ricordi piacevoli.

Acquario: 7° posto- Non sottovalutate l'importanza del romanticismo: dedicare attenzioni al partner vi aiuterà a mantenere vivo il legame.

Affrontate eventuali ostacoli con perseveranza e fiducia: ogni difficoltà può essere superata con il giusto atteggiamento. Durante il weekend, potreste ricevere una visita inaspettata: approfittatene per creare un momento speciale e godervi la compagnia di chi vi è caro.

Ariete: 6° posto - Il weekend si prospetta ricco di occasioni per ritrovare serenità e buonumore. Anche se potrebbero emergere alcune piccole difficoltà o incomprensioni all’interno delle mura domestiche, sarà importante non lasciarsi trascinare dall’ansia e dallo sgomento. Cercate di liberarvi da pensieri negativi e pettegolezzi inutili, concentrandovi su ciò che conta davvero. La sfera affettiva promette scintille: chi è in coppia vivrà momenti di grande intesa, mentre chi è single potrebbe avere a che fare con un'attrazione fatale.

Per il benessere fisico e mentale concedetevi il giusto riposo, cercate di sorridere più spesso e dedicate tempo alle attività che amate. Domenica da dedicare agli addobbi e al sollievo spirituale.

Capricorno: 5° posto - La vostra determinazione sarà la chiave del successo in questo periodo. Sarete impegnati a portare avanti i vostri progetti personali e familiari, come decorare casa o organizzare attività per le feste. La vostra grinta sarà contagiosa e ispirerà chi vi circonda. In amore, la passione sarà protagonista, rafforzando i legami con il partner. Dedicate anche del tempo a voi stessi, magari con un po’ di relax o un’attività creativa.

Pesci: 4° posto - Finalmente ritroverete un po’ di serenità dopo giorni complicati.

Le discussioni recenti saranno chiarite e lasciate alle spalle. Durante il weekend ci saranno delle spese da affrontare: fate attenzione a non esagerare per evitare difficoltà economiche. In vista del Natale, iniziate a pensare ai regali e a cosa desiderate per voi stessi. Con il partner, condividete i vostri desideri e lasciatevi sorprendere.

Bilancia: 3° posto - Questo fine settimana sarà un momento perfetto per immaginare il futuro e fare progetti concreti in coppia. Pensate in grande: una nuova casa, un matrimonio, un figlio o un viaggio importante potrebbero essere più vicini di quanto immaginiate. Anche la sfera economica richiederà attenzione: utilizzate queste giornate di riposo per valutare come migliorare la vostra situazione finanziaria e pianificare al meglio i prossimi passi.

Non mancheranno momenti di relax e riflessione da condividere con le persone care.

Vergine: 2° posto - L’Oroscopo del weekend si prevede spensierato e ricco di sorprese. Le vostre aspettative saranno tante. Potreste ritrovarvi a viaggiare. Per i single, potrebbe esserci l’occasione di incontrare qualcuno di interessante, magari in un contesto inaspettato. In famiglia si respirerà un clima di condivisione e calore, e una confidenza speciale ricevuta da una persona vicina meriterà tutta la vostra attenzione. Tuttavia, fate attenzione a eventuali ingerenze da parte di persone troppo curiose: proteggete la vostra privacy e difendete le vostre scelte con serenità.

Cancro: 1° posto - Queste giornate vi vedranno recuperare energia e vitalità dopo un periodo piuttosto stancante.

Sabato mattina potrebbe essere necessario dedicarsi a qualche attività domestica, magari mettendo ordine in vista di un periodo più movimentato nelle prossime settimane. La famiglia tornerà a essere un punto di forza: l’armonia si ristabilirà, ma sarà importante essere più intraprendenti e collaborativi. Qualcuno potrebbe già iniziare a pianificare progetti futuri o a stilare una lista di regali natalizi. Lasciate spazio alla creatività e godetevi il clima di rinnovata serenità. L’Immacolata porterà sorprese e risate, qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi.