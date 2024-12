L’inverno è alle porte e l’oroscopo è pronto a rivelare per filo e per segno che stagione sarà per ciascun segno zodiacale. Tanti i transiti che interesseranno questo freddo periodo. A marzo, l’inverno inizierà a scemare gradualmente, riaccendendo le speranze dopo il letargo. Ed ecco che questa stagione si prevede magica per i nativi del Cancro, che recuperano slancio e vitalità, grazie anche a una buona notizia destinata a stravolgere la loro intera esistenza. A nuotare in un mare di energia positiva saranno anche Pesci [VIDEO], Gemelli e Bilancia, mentre l'ultimo posto in classifica spetta all'Acquario.

Previsioni astrologiche invernali con segni flop e top

Acquario: 12° posto. Con l’arrivo dell’inverno, vi dedicherete a mettere ordine nella vostra vita e nei vostri spazi. Sarà un periodo in cui sentirete il bisogno di imparare qualcosa di nuovo e di impegnarvi con costanza per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Nonostante qualche incertezza, avrete la possibilità di affrontare cambiamenti significativi, come un trasferimento, una ristrutturazione o un cambio di look. La famiglia sarà un pilastro fondamentale, e l’amore crescerà, portandovi verso un futuro più solido e armonioso.

Sagittario: 11° posto. L’inverno sarà un periodo complesso, caratterizzato da incertezze e decisioni importanti.

Chi vive in città potrebbe desiderare un cambiamento radicale, magari trasferendosi in un luogo più tranquillo. Sarà una stagione in cui dovrete affrontare alcune difficoltà, ma anche riflettere su come costruire un futuro più stabile. Nonostante le sfide, mantenete viva la speranza: la primavera porterà con sé nuove opportunità e un rinnovato entusiasmo.

Febbraio sarà un mese cruciale, ricco di transazioni economiche e decisioni importanti. Siate creativi e cercate di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita.

Capricorno: 10° posto. L’inverno si presenterà come una stagione battagliera, con annesse possibilità di rinnovamento. Dopo le festività, vi renderete conto di quanto le cose stiano cambiando rapidamente.

Chi lavora in proprio dovrà affrontare con determinazione le difficoltà economiche, sperimentando nuove soluzioni e strategie. Anche se le relazioni sociali saranno limitate, avrete l’opportunità di approfondire legami virtuali o rafforzare quelli esistenti. La vostra capacità di adattamento vi permetterà di superare questo periodo e di prepararvi a una primavera più serena e produttiva.

Vergine: 10° posto. Secondo l'Oroscopo, questo inverno si presenterà come una sfida impegnativa ma fondamentale per raggiungere i vostri obiettivi. Chi ha attraversato momenti difficili, come la perdita di un lavoro, una separazione sofferente oppure l’abbassamento della busta paga, avrà finalmente la possibilità di reagire, magari imparando nuove competenze o prendendo decisioni radicali.

Sarete chiamati a combattere una battaglia ma ne uscirete a testa alta. Sarà una stagione in cui potreste sentirvi preoccupati o ansiosi, ma ricordate che ogni sfida superata vi porterà più vicini ai vostri traguardi. In amore, la vostra relazione potrebbe evolvere in modo significativo, portandovi verso nuovi equilibri. Vi accorgerete che siete cambiati, più consapevoli di ciò che desiderate realmente dalla vita. Questo inverno sarà soprattutto il preludio di un periodo di crescita personale e professionale che si manifesterà nel corso delle ultime tre stagioni del 2025.

Ariete: 9° posto. L'oroscopo dell’inverno segnala la permanenza di un carico di riflessioni e pensieri, segno che vi lascerete alle spalle un periodo intenso, ricco di sfide ma anche di opportunità di crescita.

Dopo le festività, vi troverete immersi in una situazione di grande importanza, che potrebbe richiedere tutta la vostra attenzione. Per chi lavora in proprio, questa stagione potrebbe portare momenti complessi, poiché l’inverno tende a rallentare i vostri ritmi. Ciononostante, questo aspetto non sarà una scusante per procrastinare e fermarsi. Dovreste mettercela tutta, anche nei giorni in cui vi sentirete a pezzi con l’umore. Le stelle dicono che è importante non lasciarsi sopraffare dalla pigrizia o dal desiderio di rimanere al sicuro tra le mura di casa. Bisogna uscire, prendere la vita così come viene e intestardirsi. Alcuni di voi potrebbero finalmente trovare la motivazione per iscriversi in palestra o per iniziare un corso destinato a migliorare le proprie competenze.

I sogni vanno coltivati nel tempo, perché quello che conta non è la destinazione ma il viaggio. Questo sarà un passo decisivo per ritrovare energia e focalizzarvi sui vostri obiettivi futuri.

Scorpione: 8° posto. L’inverno si preannuncia dinamico e ricco di cambiamenti, ma richiederà attenzione e prudenza. La famiglia e il lavoro occuperanno un ruolo centrale, con possibili cambiamenti di routine o di sede. A gennaio, potreste decidere di rimettervi in forma, magari iscrivendovi in palestra o seguendo una dieta. Le stelle fanno presente che alcune giornate potrebbero mettervi alla prova, spingendovi a mettere in discussione la vostra motivazione. Non mollate: marzo porterà con sé novità e nuove opportunità, segnando l’inizio di una fase più stabile e soddisfacente.

Leone: 7° posto. L’inverno si focalizzerà soprattutto su questioni personali ed economiche, richiedendovi di affrontare alcune difficoltà accumulate nei mesi precedenti. Potreste trovarvi a dover gestire delle spese inattese o a riorganizzare il vostro bilancio. Le ultime settimane di dicembre e l’inizio di gennaio saranno cruciali per recuperare le energie, sia fisiche che mentali. Sarà una fase di preparazione, che vi permetterà di affrontare con maggiore slancio le sfide che si presenteranno dopo le festività. Con il passare delle settimane, vi renderete conto che ogni piccolo sforzo fatto vi porterà verso una maggiore stabilità. Marzo segnerà un momento di rinascita, in cui recupererete la forma fisica e la fiducia in voi stessi, pronti a cogliere nuove opportunità.

Toro: 5° posto. Il vostro inverno partirà con una marcia in più, caratterizzato da un’energia contagiosa che vi spingerà a vivere esperienze memorabili tra dicembre e marzo. Gennaio e febbraio saranno dei mesi cruciali, durante i quali vi dedicherete anima e corpo ai vostri progetti, cercando di recuperare ciò che non è stato possibile realizzare nel periodo precedente. Vi prenderete cura di voi stessi, seguendo un programma di fitness o un’alimentazione più equilibrata. Nonostante alcune giornate di stanchezza, il vostro impegno sarà premiato. Questo inverno vi offrirà l’opportunità di costruire solide basi per un futuro più prospero, con risultati che emergeranno tra la primavera e l’estate.

Segni zodiacali nella top 4 di stagione

Gemelli: 4° posto. La stagione dell’inverno non è certamente la vostra preferita, perché c’è poca voglia di socializzare e stare insieme. Questo, però, non significa che non ci siano possibilità di crescita e miglioramento, anzi. Sarà una stagione rivoluzionaria, in cui tutto verrà messo in discussione a favore di un grosso miglioramento. Anche se le temperature rigide e le giornate corte vi sembreranno interminabili, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione fino a marzo. Se saprete mantenervi in attività fino all’arrivo della primavera, otterrete degli immensi benefici. Eventuali difficoltà potranno trasformarsi in opportunità se deciderete di mettervi in gioco con determinazione.

A livello personale e professionale, ci saranno occasioni per ampliare i vostri orizzonti, ma sarà necessario agire senza indugi. Per i single, l’amore potrebbe fare capolino all’improvviso, magari attraverso nuove conoscenze sui social. Nel frattempo, gennaio sarà un mese interessante per fare acquisti, ma fate attenzione alle offerte troppo allettanti. Tra i vostri obiettivi principali, spiccherà il desiderio di gestire meglio il budget e imparare a risparmiare.

Bilancia: 3° posto. Dopo aver archiviato le festività, vi concentrerete su nuovi obiettivi e cambiamenti significativi. Avete una lunga lista di buoni propositi da attuare. L’inverno sarà caratterizzato da un alternarsi di momenti positivi e di guerre da combattere, ma ogni esperienza vi aiuterà a crescere e a migliorare.

Per i single, l’amore potrebbe tardare ad arrivare, anche se qualche interessante conoscenza virtuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Le coppie, invece, si troveranno ad affrontare discussioni legate a temi pratici, come le finanze o le responsabilità condivise. A marzo, finalmente, vedrete una luce in fondo al tunnel: sarà il momento di riprendere in mano le redini della vostra vita e di prepararvi a un futuro più sereno e promettente.

Pesci: 2° posto. Questo inverno sarà caratterizzato da progetti importanti da attuare, sia per chi è innamorato sia per chi sta cercando di realizzare un sogno professionale. Dopo un periodo difficile, troverete la forza di reagire e di mettervi in gioco con determinazione.

Chi ha subito un lutto o un licenziamento, attraverserà delle fasi di maturazione significativa, riscoprendo una forza che non si credeva di possedere. La famiglia sarà al centro della vostra vita, presto potrebbe arrivare un nuovo membro. Prendetevi cura del vostro animale domestico e non arrischiatevi a prendere freddo. Sfruttare il periodo per fare pace con voi stessi e per riscoprire il sapore della vostra infanzia perduta. Sarà il momento ideale per coltivare le vostre passioni, migliorare il vostro stile di vita e affrontare nuove sfide con entusiasmo.

Cancro: 1° posto. Dicembre sarà interessante e magico, ma il 2025 sarà l’anno del Cancro. Le previsioni astrologiche dell’inverno segnalano che questa stagione sarà infuocata e si aprirà con una nota di piacere. Dopo un periodo natalizio, che sarà carico di emozioni positive, gennaio porterà con sé una rinnovata determinazione a realizzare i propositi che avete a mente per il nuovo anno. Passo dopo passo, vedrete che i vostri sforzi inizieranno a dare i loro frutti. Il mese di febbraio potrebbe mettervi alla prova, complici il freddo, le giornate grigie e una stanchezza che potrebbe rallentare il vostro ritmo. Ma non sarà tutto pessimo, perché qualcosa sta maturando dentro di voi e sarà destinato a segnare la vostra esistenza. Non scoraggiatevi se qualcosa dovesse andare storto: con l’arrivo di marzo, quando l’inverno sarà ormai agli sgoccioli, i risultati che otterrete saranno ottimisti e inizieranno a manifestarsi davanti ai vostri occhi, offrendovi nuove energie e soddisfazioni. La vostra vita avrà maggior sapore e questo solo se intraprenderete un nuovo percorso. Non abbiate paura, le stelle saranno dalla vostra parte. Continuate a lavorare con impegno e non abbiate timore di fare sacrifici: i vostri incassi e la vostra autostima ne trarranno grande beneficio. La famiglia sarà un tema importante.